Après avoir été exclu, fin août, des compétitions de la Ligue Nationale de Basket, l’AS Monaco Basket a reçu, ce vendredi 18 septembre, un nouvel avis défavorable du CNOSF concernant son engagement en NM1. Le club princier est plus proche que jamais de la liquidation judiciaire mais son sort ne préoccupe pas nécessairement Mike James, qui a pourtant incarné le projet monégasque lors des cinq dernières saisons.

Lorsqu’un journaliste de la branche turque d’Eurohoops lui demande s’il ressent de la tristesse, de la frustration ou de la colère au sujet de l'effondrement de la Roca Team, le nouveau meneur de l’Anadolu Efes préfère botter en touche : « Je n’y prête pas vraiment attention. J'essaie de ne pas m’en préoccuper, je préfère m’occuper de mes propres affaires. Je me concentre sur ce qui se passe ici, sur la façon dont je peux contribuer au succès de cette équipe ».

A sa décharge, malgré une collaboration qui a profité aux deux parties pendant plusieurs saisons, la relation Mike James - AS Monaco a finalement tourné en eau de boudin. Rappelons que son ancien employeur a eu de lourds retards de salaire à son égard sur la deuxième partie de saison dernière, ce qui l’a notamment contraint à faire l’impasse sur les play-offs de Betclic Elite… jusqu’à son improbable retour au match 5 de la finale « pour le groupe ».

Mike James a adoré son expérience avec Team USA



Dans un autre registre, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague est également revenu sur sa première campagne estivale avec Team USA, à 36 ans, où il s’est montré particulièrement productif. Au final : quatre matchs et autant de victoires, la deuxième meilleure évaluation des Etats-Unis (14 points, 4,5 rebonds et 9 passes décisives pour 18,8 d’éval) et, le plus important, la première place du groupe E après 8 journées de qualifications à la Coupe du monde 2027.

« C'était incroyable (de porter le maillot de Team USA). Franchement, je me suis bien amusé. C'était une super expérience, je suis content d'avoir pu la vivre. Si je devais deviner, ma carrière est probablement terminée maintenant, mais c’était vraiment génial de le vivre. J'en suis très reconnaissant. »

Le triple champion de France l’est d’autant plus qu’il aurait pu porter le maillot d’une autre sélection par le passé. La Lettonie avait notamment envisagé de le naturaliser en vue de la Coupe du monde 2023 et ses représentants avaient démarché la Fédération française de basketball (FFBB) en amont des Jeux olympiques de Paris en 2024. Sans aboutissement, donc. « Je crois avoir déjà reçu des propositions pour rejoindre des sélections nationales et jouer, et j'y ai réfléchi. Je pense que ça ne s’est pas fait ou que ça n’avait pas de sens à l'époque. C’était en effet plus simple de jouer pour les États-Unis ». Difficile de le contredire !