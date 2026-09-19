Avec huit médailles, Valériane Ayayi se rapproche du record historique en équipe de France !

Dans la zone mixte de la Uber Arena dimanche soir, Valériane Ayayi n’avait déjà plus sa médaille d’argent autour du cou. Trop atteinte par la déception (« ce n’est pas ce qu’on voulait »), elle ne parvenait logiquement pas à prendre un peu de hauteur sur les choses.

L’esprit plus reposé, trois jours après, la Bordelaise a pris du recul sur X. « Des fois on en oublie même de regarder l’aventure entière », a-t-elle ainsi twitté mercredi. Et rares sont les aventures aussi belles sous le maillot bleu !

À hauteur d’Endy Miyem

24e joueuse la plus capée de l’histoire avec 177 sélections, l’ancienne capitaine présente surtout un plus beau palmarès. En ayant ramené de Berlin sa huitième breloque avec les Bleues, elle a rejoint Endy Miyem à la deuxième place du classement des joueuses les plus médaillées en équipe de France. Avec le désavantage, certes, de n’avoir aucune médaille d’or (six argent et deux bronze), quand son ex-coéquipière a été titrée lors du championnat d’Europe 2009.

Plus beau palmarès international en activité, Valériane Ayayi n’a désormais plus qu’une seule joueuse dans son viseur : Sandrine Gruda, n°1 depuis 2023, nonuple médaillée avec les Bleues.

Les joueuses les plus médaillées en équipe de France : 9 médailles : Sandrine Gruda (dont un titre)

8 médailles : Endy Miyem (un titre) et Valériane Ayayi

6 médailles : Céline Dumerc (un titre), Sarah Michel et Marine Johannès

« Plus que jamais, l’envie d’aller chercher la plus belle »

Sous réserve de sa disponibilité WNBA, même si elle n’a signé qu’un an avec Phoenix, Valériane Ayayi reviendra donc chez les Bleues l’année prochaine lors de l’EuroBasket avec un seul but en tête : égaler Sandrine Gruda, et le faire de la plus belle des manières, avec enfin l’or autour du cou, plus de quatorze ans après sa première sélection (en mai 2013 à Bourg-en-Bresse). « Huitième médaille en Bleue, et l’envie plus que jamais d’aller chercher la plus belle », a-t-elle ainsi conclu son tweet.

Des fois on en oublie même de regarder l’aventure entière 🥹

8ème médaille en Bleue, et l’envie plus que jamais d’aller chercher la plus belle 🙏🏾✨ https://t.co/rbrngv4pap — Valériane Ayayi (@valeriane_ayayi) September 16, 2026

Le palmarès international de Valériane Ayayi :