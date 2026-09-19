NM1 : Boulogne-sur-Mer s'offre une remontada miraculeuse sur le parquet du Pays Salonais

La Nationale 1 a repris ses droits ce vendredi 18 septembre. Au milieu des derniers espoirs de Monaco, de l’onde de choc au Pôle France et de la fin du premier tour de la Coupe de France, 9 matchs de NM1 étaient programmés pour cette première soirée de troisième division masculine française.



Poule A : LyonSO premier leader

Dans la poule A, quatre des cinq rencontres se sont soldées par un succès à domicile. Porté par ses jeunes cadres Hugo Nguyen (17 points à 5/11 aux tirs), Axel Dossou (14 points, 6 rebonds) et Anatole Humeau (9 points, 6 rebonds), LyonSO a dominé Besançon à la Canopée (73-64), bien aidé par le 11/26 aux lancers-francs des Bisontins, et prend les commandes au classement.

Dans un match particulièrement prolifique, Loon Plage était à -12 à six minutes de la fin contre Charleville-Mézières mais a retourné la situation à Léo-Lagrange, arrachant une prolongation puis la victoire (102-100). Brian Dawson a frôlé le double-double (23 points, 9 passes décisives).

Malgré la victoire, le coach Quentin Wadoux en veut davantage. « On se fait punir toute la deuxième mi-temps, on a cru en nous en étant bons dans le momentum. C’est un bon signal d’alerte », a-t-il confié à La Voix du Nord.

Scénario quasi identique sur le parquet de Val de Seine, vainqueur du SCABB Lab après prolongation (94-93), dans un match où Alexis Thomas (17 points, 12 rebonds) a brillé et Trey Thomas (16 points) a inscrit le tir de la gagne.

Dans les autres rencontres, Saint-Vallier a renversé Orchies dans la douleur (64-61). Pour son retour au Deux Rives après sa saison à Denain, Siméon Kalemba a noirci la feuille (15 points, 11 rebonds et 5 fautes provoquées pour 23 d’évaluation).

Poule A : la remontada miraculeuse de Boulogne-sur-Mer

La seule victoire à l’extérieur est à mettre au crédit de Boulogne-sur-Mer. Un succès miraculeux sur le parquet du Pays Salonais (72-74), malgré un Dalil Hadi des bons soirs (23 points à 5/8 à trois-points, 4 rebonds, 5 passes décisives), puisque les coéquipiers de Noah Manet (15 points, 8 interceptions !) et Ousmane Kaba (19 points, 7 rebonds) ont renversé la vapeur alors qu’ils étaient menés de 7 points à 50 secondes de la fin !

Si Pierre Hannequin (8 points) n’a pas tremblé sur la ligne (72-72), c’est Ismaël Cadiau qui a crucifié Salon au buzzer (72-74). Une victoire de caractère, donc.

Poule B : Angers prend les commandes

Dans la poule B, il fallait jouer à domicile pour l’emporter. Angers est le premier leader après son succès à Jean-Bouin contre Tours (75-65) dans un match défensif et surtout « à deux visages » selon le coach angevin John Delay dans Ouest-France.

Pour leur grand retour en NM1, les JSA Bordeaux ont longtemps résisté à Tarbes-Lourdes avant de lever le pied dans la dernière ligne droite (89-85). Thibaud Gottin (18 points, 8 rebonds) s’est montré chez les locaux.

Porté par Kevin Franceschi (19 points) et Mohamed Queta (13 points à 100 % aux tirs, 5 rebonds), Lorient a pris le dessus sur Laval (82-73) tandis que Les Sables Vendée, longtemps brouillons, ont fini par maîtriser Chartres (81-75).