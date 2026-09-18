Le Real Madrid et ses 3 Français vient à bout du Dubaï d’Okobo et va en finale de la SuperCoupe

Au terme d’un bras de fer à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi, le Real Madrid a composté son billet pour la finale de la toute première Supercoupe d’EuroLeague en dominant la séduisante franchise de Dubaï (98-95, a.p.). Dans un duel d’intensité, les Merengues s’en sont remis à un Timothé Luwawu-Cabarrot en forme pour arracher une prolongation salvatrice avant de sceller leur succès dans les ultimes possessions.

« TLC » en héros

C’est l’homme fort de ce choc. Alors que la Maison Blanche vacillait face à l’agressivité adverse dans le dernier quart-temps, Timothé Luwawu-Cabarrot a endossé le costume de sauveur. Auteur de 20 points à l’arrivée (co-meilleur marqueur madrilène avec Walter Tavares) en plus de 6 passes décisives, l’ailier français a aligné trois tir primés décisifs dans le dernier acte, dont une bombe à trois points à 25 secondes du terme pour égaliser à 88-88 et envoyer les deux formations en prolongation.

« TLC » confirme pour l’instant sa belle transition au niveau supérieur après sa saison de l’explosion avec Baskonia. Derrière son festival, le Real a pu s’appuyer sur l’apport de Gabriel Deck (15 points) et Jaime Pradilla (13 points, 7 rebonds). En revanche, les deux autres tricolores Théo Maledon (4 points) et Olivier Sarr (2 points) ont eu un rôle plus discret sur la feuille de marque. La nouvelle recrue Nick Smith Jr n’était pas présente.

Okobo, 24 points dans le vent

En face, la troupe de Xavi Pascual a failli réaliser un coup d’éclat, porté par un Élie Okobo de gala (24 points à 10/16 aux tirs), meilleur marqueur de la rencontre mais avec paradoxalement le pire plus/minus de la rencontre (-8). Secondé par un Dwayne Bacon incisif (19 points), Dubaï a poussé jusqu’au bout. Sur la dernière possession du temps réglementaire, Thomas Walkup a manqué le tir de la victoire à 3-points.

Okobo throws it WAY UP for a big alley oop finish by Kabengele! 👀🆙@dubaibasket pic.twitter.com/MTAaeRX8Xn — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Durant la prolongation, le Real Madrid a vite pris une option en grimpant à +8 (96-88). Mais sous l’impulsion du meneur tricolore, Dubaï est revenu à une possession. McKinley Wright a même eu le ballon du deuxième extra-time entre les mains au buzzer, mais son ultime tentative longue distance a fui le cercle, scellant la qualification madrilène.

Ce succès étriqué propulse le Real Madrid vers la grande finale de ce samedi (19h), où il retrouvera l’Olympiakos d’Evan Fournier pour une affiche au sommet, remake de la finale du Final Four l’année dernière. Les astres sont alignés pour cette première édition de la SuperCup. En ouverture de rideau à 16h, Dubaï Basketball et Fenerbahçe s’affronteront pour décrocher la troisième place de ce tournoi inaugural.