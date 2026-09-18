Les champions en titre de l’Olympiakos déjà en finale de la première édition de la SuperCoupe EuroLeague

Pour le tout premier match de l’histoire de la SuperCoupe d’EuroLeague à Abou Dhabi, les deux derniers vainqueurs de l’EuroLeague ont offert un remake haletant de la dernière demi-finale du Final Four. Bien loin de la démonstration à sens unique vue à Athènes la saison dernière, la nouvelle version du Fener concoctée par Šarūnas Jasikevičius a pris les commandes du jeu grâce à une adresse extérieure dévastatrice (10/23, soit 44%).

Longtemps devant au score (35-24 dans le deuxième quart, 76-65 dans le troisième) et encore en tête de huit longueurs au milieu du dernier quart-temps, le club stambouliote pensait tenir sa revanche. Mais l’Olympiakos a refusé de rendre les armes, s’imposant sur le fil 92-90 pour décrocher son billet en finale de cette nouvelle compétition. Ils affronteront le vainqueur du choc Real Madrid – Dubaï, qui oppose quatre Français (19h00).

Un Fournier clutch et un Donta Hall impérial au rebond

C’est une nouvelle fois Evan Fournier qui a sonné la révolte grecque. Meilleur marqueur des siens avec 19 points, l’arrière français a pris feu en seconde période avant d’inscrire le panier de la victoire à 53 secondes du terme d’un tir à mi-distance plein de sang-froid. Dans la peinture, c’est un autre ancien pensionnaire du championnat français qui a régné en maître.

Donta Hall a en effet signé un double-double XXL (12 points, 12 rebonds). Arrivé en retard aux Émirats arabes unis en raison de soucis de visa, la recrue phare Jean Montero a réussi des débuts très prometteurs (13 points, 3 passes décisives), épaulé par le vétéran Cory Joseph (10 points). Bon premier match aussi de l’ex-villeurbannais Mbaye Ndiaye (9 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions), qui trouve déjà sa place dans la cour des grands.

Côté turc, Shavon Shields (18 points) et Braxton Key (17 points, 6 rebonds, 4 interceptions) ont porté l’attaque, bien soutenus par Marcus Bingham (10 points) et Wade Baldwin (9 points).

Un final irrespirable et un contre salvateur

Les dernières secondes entre les deux armada continentales ont fait passer les supporters par toutes les émotions. Après le tir décisif de Fournier pour passer à +2, Shields puis Joseph ont manqué leur tentative à trois points.

Sur l’ultime possession du Fener pour égaliser ou l’emporter, Horton-Tucker a manqué son tir à mi-distance. Braxton Key a capté le rebond offensif mais n’a pas pu ressortir le ballon à temps, forçant Baldwin à tenter un shoot désespéré au buzzer. C’était sans compter sur la main ferme de Jean Montero, venu contrer la trajectoire pour sceller la qualification de l’Olympiakos dans un final étouffant.

Cette victoire de prestige propulse l’Olympiakos en finale de ce tournoi estival de premier plan. Elle permet aussi de valider les premiers automatismes d’un effectif taillé pour reconquérir l’Europe. L’Olympiakos, délocalisé dans le stade de l’AEK Athènes jusqu’en 2027, a la possibilité de lancer sa saison avec un premier titre dans le viseur avant la reprise de l’EuroLeague et des championnats nationaux.

Concernant Fournier, son coach Georgios Bartzokas en a fait ses louanges : « Je n’ai pas besoin de beaucoup parler d’Evan. On parle d’un MVP du Final Four d’EuroLeague. Tout le monde connaît son potentiel et son talent… Si je devais souligner quelque chose, ce serait son engagement envers le club et ses coéquipiers. C’est encore plus fort quand ça vient d’un joueur comme lui. »