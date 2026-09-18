L’année de l’explosion au MSB pour Melvin Ajinça ? « Pour la NBA, je pense que cette saison va déterminer les choses »

Au sortir d’une expérience contrastée du côté de l’ASVEL, Melvin Ajinça (2,02 m, 22 ans) a opéré un tournant dans sa jeune carrière cet été. Drafté en NBA en 2024 par Dallas, il avait été “stashé” à l’ASVEL pour tenter de passer un cap en jouant l’EuroLeague.

Mais après deux années qui ne se sont pas passées comme prévu à Villeurbanne (7,4 points de moyenne, contre 8,9 avant avec Saint-Quentin), il a fait le choix de poser ses valises au Mans Sarthe Basket pour la saison 2026/27. « Un projet qui m’a plu », explique-t-il. Lors de sa conférence de presse du Media Day LNB, le nouveau joueur sarthois est revenu en détail sur son choix de rejoindre le MSB, les ambitions du club, ainsi que la suite pour lui.

🎙️ Melvin Ajinça (Le Mans) : « On a échangé avec le coach (Guillaume Vizade). Son projet m’a convaincu, j’ai entièrement confiance en ce qu’il m’a proposé et ses ADN. » pic.twitter.com/osuY1oVStc — Louis-Emmanuel Navarro (@LouisEm_Navarro) September 18, 2026

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Invité à faire le bilan de son passage sous le maillot villeurbannais, où son temps de jeu et son rendement ont parfois été en deçà des attentes, l’ancienne tête d’affiche de la génération 2004 assume avec maturité : « Par rapport à mes performances individuelles, je sais que j’aurais pu faire mieux. Je n’ai pas de déception, je n’ai pas de regret. C’est un passage qui m’a énormément appris. À moi de savoir récupérer les bonnes choses et d’en faire quelque chose de positif pour la suite. »

PROFIL JOUEUR Melvin AJINÇA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 202 cm Âge: 22 ans (26/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,5 #122 REB 2,2 #148 PD 1,1 #146

Quant au niveau d’exposition moindre du Mans par rapport à l’ASVEL et l’EuroLeague, Ajinça balaie les doutes. L’engagement du MSB en EuroCup constitue une vitrine européenne idéale pour franchir un cap : « Le Mans joue l’EuroCup, une ligue qui est très, très relevée aussi. J’ai des objectifs personnels et des objectifs collectifs. En espérant que ça se passe pour le mieux. En tout cas, je fais les efforts tous les jours. »

Confiance retrouvée et ambitions

Le choix du MSB pourrait être le bon. Sur les parquets de pré-saison, l’ailier a rapidement affiché de belles garanties individuelles, tournant à… 19 points de moyenne à 53% à 3-points ! Il est de loin le meilleur marqueur de l’équipe mancelle. Une montée en puissance qu’il attribue à un travail de fond et à un regain d’assurance sur le terrain.

La connexion Jordan King x Melvin Ajinça 🧠 Ç'est ficelle dans le corner 🎯 pic.twitter.com/e7Oy9MAjYY — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) September 6, 2026

« Je suis beaucoup plus confiant dans mon jeu. J’ai pas mal progressé sur certains aspects. Les événements font que, l’environnement fait que, donc il faut que je me serve de ça pour faire une bonne saison. Là, c’est juste la pré-saison, rien ne compte. Mais au niveau de la confiance, ça compte. »

Ses objectifs individuels pourraient rester la NBA. Originellement détenu par Dallas, ses droits ont été échangés cette année chez les champions de New-York. Mais le n°51 de la Draft 2024 n’a pas été contacté par les Knicks. « Je n’ai pas de nouvelles… Tout dépendra de mes performances Je pense que c’est cette saison-là qui va déterminer les choses. À moi de relever le défi. » Une explosion cette saison pourrait lui donner une fenêtre dans les été suivants, étant donné qu’il n’a encore que 22 ans.

Depuis Roland-Garros, Paris