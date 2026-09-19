A Athènes, la JL Bourg sans réponse au duo Francisco - Lessort

Invitée à la table des grands à Athènes, la JL Bourg n’a pas fait le poids pour ouvrir le 8e tournoi Pavlos Giannakopoulos. Dans un Telekom Center partiellement garni, le champion sortant de l’EuroCup n’a pas fait le poids contre le Panathinaïkos Athènes (93-69).

Le collectif de Frédéric Fauthoux ne s’est pas relevé de son premier quart-temps, perdu sur le score de 25 à 10. Il a laissé les Frenchies du Pana montrer l’étendue de leur talent, avec à la clé les trois meilleurs évaluations de la soirée.

La feuille de match

En l’absence de Kendrick Nunn (et Moustapha Fall, blessé), Sylvain Francisco a déjà pris le leadership à la mène avec 18 points (meilleur marqueur des Verts) à 3/6 à trois-points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 22 d’évaluation.

Mathias Lessort s’est montré très productif avec 15 points à 4/5 aux tirs et 7/8 aux lancers francs, plus 7 rebonds pour 23 d’évaluation en seulement 17 minutes, tandis que Guerschon Yabusele a bénéficié du plus gros temps de jeu de son équipe (23 minutes) pour 9 points à 3/5 aux tirs et 6 rebonds.

Tyson Walker se montre pour son anniversaire

Chez les Bressans, un seul homme est sorti du lot. Le jour de ses 26 ans, le meneur de jeu Tyson Walker s’est montré particulièrement productif avec 20 points à 5/7 à trois-points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 24 minutes.

Défaite ❌@Paobcgr - 90 🆚 69 - JL Bourg



On a pris de l'XP dans cette rencontre face à un Pana en démonstration ⚔️ pic.twitter.com/V0FOA3qGzt — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 18 septembre 2026



Il fut bien le seul de son équipe à trouver la mire dans une soirée globalement compliquée au tir (37% à deux points, 9/33 derrière l’arc et même 12/22 aux lancers francs). Assemian Moulare (9 points, 3 passes), Trey Woodbury (8 points) et Keith Jordan (7 points) ont apporté par intermittence.

La Jeu affrontera le Partizan Belgrade, battu par le PAOK Salonique sur un buzzer beater à trois-points de Marcus Foster (100-99), ce samedi à 17h pour clôturer sa présaison. Un match diffusé sur Skai, chaîne locale grecque.

« J'ai hâte de disputer mon premier match d'EuroLeague ici »

Le Panathinaïkos défiera donc le PAOK en finale du Pavlos Giannakopoulos Tournament, samedi à 20 heures. Au micro de Gazzetta, Sylvain Francisco s’est montré enthousiaste sur la construction du collectif de Zeljko Obradovic.



« Je sais qu’on n’était pas encore tous au complet, mais je commence à m’habituer à jouer ici, à ressentir un peu l’ambiance. Le coach nous laisse jouer au rythme du jeu, tant que nous faisons ce qu’il attend de nous. Au final, ça nous permet de jouer avec confiance, j’apprécie ça. C'est toujours bénéfique pour l'équipe. Nous avons parfois des hauts et des bas, mais notre progression est très positive. Il faut continuer à travailler et développer une alchimie sur le plan offensif et, surtout, défensif. J'ai le sentiment que nous pouvons être une équipe très difficile à affronter. On a faim de victoires. J'ai hâte de disputer mon premier match d'EuroLeague ici. » - Sylvain Francisco.



Pas de chance pour les clubs français, ce sera ce jeudi 24 septembre pour le Paris Basketball et, six jours plus tard, le mercredi 30 septembre, pour l’ASVEL. Et déjà des retrouvailles avec ses deux anciens clubs.