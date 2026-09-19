Un club de Betclic ÉLITE et six d’ELITE 2 sont déjà sortis de la Coupe de France dès leur entrée en lice au premier tour, ce mardi 15 septembre. A cette liste, il faut ajouter deux autres clubs de deuxième division, battus à l’extérieur vendredi soir : Quimper et Aix-Maurienne.

Rennes crée la surprise, Da Silva évacué sur civière

Malgré une division d’écart, Rennes a bousculé la hiérarchie face à Quimper (89-73, +7 à l’entre-deux). Dans une salle à guichets fermés, les pensionnaires de NM1 ont démarré la partie tambour battant, jusqu’à compter 22 points d’avance en milieu de troisième acte (57-35) dans le sillage de Zayd Yahiaoui (16 points).

La rencontre a pris un autre tournant à la suite d’une longue interruption après un malaise d’Anthony Da Silva, évacué sur civière par les pompiers. Dans ce contexte particulier, les Quimpérois ont manqué d’adresse (9/39 à trois-points) et les Rennais ont validé leur ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France.

Fos Provence déroule contre Aix-Maurienne

Présent en civil sur le banc fosséen, la nouvelle recrue Michael Oguine, officialisée plus tôt dans la journée par le club, a dû apprécier la rentrée de Fos Provence contre Aix-Maurienne (85-62).

Grâce à un deuxième quart-temps maîtrisé, et seulement 9 points encaissés en dix minutes, le collectif d’Abgué Barakaou a rapidement mis à distance son adversaire, malgré l’activité de Shaquan Jules (14 points et 8 rebonds). Seydou Diallo (12 points, 4 rebonds, 3 passes), Yannis Mendy (12 points, 5 rebonds), Mathis Keita (11 points, 8 passes décisives), Raijon Kelly (11 points, 7 rebonds, 4 passes) terminent tous à 17 d’évaluation ou plus.