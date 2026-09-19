Coupe de France : deux autres clubs d’ELITE 2 à la trappe, Anthony Da Silva évacué sur civière
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Un club de Betclic ÉLITE et six d’ELITE 2 sont déjà sortis de la Coupe de France dès leur entrée en lice au premier tour, ce mardi 15 septembre. A cette liste, il faut ajouter deux autres clubs de deuxième division, battus à l’extérieur vendredi soir : Quimper et Aix-Maurienne.
Rennes crée la surprise, Da Silva évacué sur civière
Malgré une division d’écart, Rennes a bousculé la hiérarchie face à Quimper (89-73, +7 à l’entre-deux). Dans une salle à guichets fermés, les pensionnaires de NM1 ont démarré la partie tambour battant, jusqu’à compter 22 points d’avance en milieu de troisième acte (57-35) dans le sillage de Zayd Yahiaoui (16 points).
La rencontre a pris un autre tournant à la suite d’une longue interruption après un malaise d’Anthony Da Silva, évacué sur civière par les pompiers. Dans ce contexte particulier, les Quimpérois ont manqué d’adresse (9/39 à trois-points) et les Rennais ont validé leur ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France.
Fos Provence déroule contre Aix-Maurienne
Présent en civil sur le banc fosséen, la nouvelle recrue Michael Oguine, officialisée plus tôt dans la journée par le club, a dû apprécier la rentrée de Fos Provence contre Aix-Maurienne (85-62).
Grâce à un deuxième quart-temps maîtrisé, et seulement 9 points encaissés en dix minutes, le collectif d’Abgué Barakaou a rapidement mis à distance son adversaire, malgré l’activité de Shaquan Jules (14 points et 8 rebonds). Seydou Diallo (12 points, 4 rebonds, 3 passes), Yannis Mendy (12 points, 5 rebonds), Mathis Keita (11 points, 8 passes décisives), Raijon Kelly (11 points, 7 rebonds, 4 passes) terminent tous à 17 d’évaluation ou plus.
Coupe de France Masculine 2026-2027 · 1er tour
|Date
|Match
|12/09/2026
|Sables Vendée Basket 89 - 92 Tarbes-Lourdes
|12/09/2026
|Berck Rang du Fliers 84 - 69 Levallois
|13/09/2026
|Boulogne-sur-Mer 81 - 63 Val de Seine Basket
|15/09/2026
|Le Havre 74 - 73 Rouen
|15/09/2026
|Orchies 75 - 69 Charleville-Méz.
|15/09/2026
|LyonSO 67 - 56 Vichy
|15/09/2026
|La Ravoire Challes 79 - 85 Antibes
|15/09/2026
|Pays Salonais Basket 13 72 - 98 Hyères-Toulon
|15/09/2026
|Saint-Vallier 65 - 87 SCABB
|15/09/2026
|JSA Bordeaux 79 - 80 Poitiers
|15/09/2026
|Toulouse 87 - 82 La Rochelle
|15/09/2026
|Challans 74 - 70 Lorient
|15/09/2026
|Angers - Nantes
|15/09/2026
|Pays de Fougères 93 - 77 US Laval
|15/09/2026
|Tours 92 - 85 Vitré
|15/09/2026
|Chartres 81 - 83 Blois
|15/09/2026
|Caen 82 - 79 Evreux
|15/09/2026
|Loon Plage 77 - 94 Orléans
|15/09/2026
|Besançon 123 - 74 Saint-Quentin
|15/09/2026
|Mulhouse Mustangs 70 - 77 Alliance Sport Alsace
|15/09/2026
|Châlons-en-Champagne 80 - 88 Denain
|18/09/2026
|Rennes 89 - 73 Quimper
|18/09/2026
|Fos Provence 85 - 62 Aix-Maurienne
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