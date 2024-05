Mike James en équipe de France ? La FFBB a préféré dire non

Mike James (1,85 m, 33 ans) aurait-il pu faire de la présélection de Vincent Collet pour les Jeux olympiques de Paris ? Ses représentants l’ont en tout cas envisagé, en démarchant en ce sens la Fédération française de basketball (FFBB) il « y a plus d’un an » selon L’Equipe.

Les naturalisations ne sont « pas dans la culture » de l’équipe de France

Un cadre de la FFBB l’a confirmé au quotidien sportif. Seulement, le dossier de naturalisation et la possible présence de Joel Embiid – qui a finalement choisi Team USA – en tant que joueur naturalisé chez les Bleus ont vite conduit la FFBB à prendre la décision de ne pas aller plus loin. Si le joueur avait publiquement exprimé son intérêt pour jouer pour une équipe nationale, et pourquoi l’équipe de France – « qui vise les plus hautes places à chaque compétition », comme il l’avait déclaré dans L’Équipe -, la FFBB a préféré ne pas aller plus loin. « Nous n’avons pas la culture d’autres nations qui font appel à des joueurs naturalisés de manière systématique », a rappelé ce même cadre de la FFBB, qui a préféré gardé l’anonymat.

Si la FFBB a dit non, Mike James aurait pu jouer avec la Lettonie

Avant la Coupe du monde, Mike James avait été démarché par la Fédération lettone en vue de le sélectionner en équipe nationale. L’Orégonais d’origine n’a cependant jamais bénéficié d’un passeport dit « de complaisance », au contraire de nombreux compatriotes évoluant en Europe, comme T.J. Shorts (Macédoine-du-Nord) ou encore Lorenzo Brown (Espagne).