La présélection pour les JO : 19 Bleus avec De Colo, Hayes et Maledon !

Le sélectionneur Vincent Collet a révélé une présélection de 19 joueurs en équipe de France pour les Jeux olympiques (JO) 2024 de Paris.

On y retrouve les cadres de l’équipe, dont Nando De Colo, mais aussi les jeunes Bilal Coulibaly, Killian Hayes, Nadir Hifi, Théo Maledon, Matthew Strazel ou encore Jaylen Hoard. Les trois grands absents de cette liste sont Sylvain Francisco, Timothé Luwawu-Cabarrot et Moustapha Fall, sans oublier Rodrigue Beaubois qui avait décliné la sélection en février dernier.

Une présélection de 19 joueurs pour les JO : le groupe France reste à dessiner

Avec beaucoup d’incertitudes, et notamment des jeunes qui n’ont pas pu réellement s’exprimer à haut-niveau ces dernières saisons (Hayes, Maledon et Dieng en tête), des nouveaux venus au plus haut-niveau international (Strazel et Hifi), des joueurs à relancer en Bleus (Frank Ntilikina et Elie Okobo) mais aussi des retours (Andrew Albicy et Vincent Poirier) et la présence de cadres (Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert), le staff a donc préféré repoussé ses choix à la préparation, qui s’annonce pourtant courte. Surtout, Vincent Collet et ses adjoints vont devoir s’adapter à la présence de Victor Wembanyama qui deviendra probablement la pierre angulaire de l’effectif tricolore dès sa première campagne internationale sénior.

La liste finale attendue autour du 5 juillet

Vincent Collet a expliqué que certains joueurs commenceraient la préparation en amont, probablement en compagnie de trois partenaires d’entraînement : Nolan Traore, Bodian Massa et Maxime Raynaud. De quoi avancer sur certains de ces choix. « On a souhaité avoir une vraie concurrence, particulièrement dans le secteur intérieur. Il faudra réduire le groupe assez vite afin de travailler sur le projet de jeu », a expliqué le technicien normand. Ce dernier a révélé que la liste finale sera connue « aux alentours du 5 juillet », après seulement deux matches de préparation.