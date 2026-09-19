Malgré Djahi Binet, le champion du Danemark sorti des qualifications de la Basketball Champions League

La finale du tournoi de qualification 1 de la Basketball Champions League opposera Salon Vilpas à CSM Oradea, ce dimanche à Samokov. Le club finlandais s'est qualifié aisément en battant les Danois de Bakken Bears (90-72), ce vendredi 18 septembre, porté par les 33 points de Leland Walker.

De son côté, la formation roumaine n'a pas laissé le moindre espoir à Batumi (93-77), pourtant tombeur de Fribourg Olympic au tour précédent. Le vainqueur de la finale rejoindra la phase régulière de la compétition européenne organisée par la FIBA.

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Salon Vilpas and CSM CSU Oradea will battle for a spot in the #BasketballCL Regular Season on Sunday! Who you got? pic.twitter.com/nxO6iSpx08 — Basketball Champions League (@BasketballCL) 18 septembre 2026

Djahi Binet se montre malgré l'élimination

Après son succès contre Levice au tour précédent, Salon Vilpas a livré une nouvelle prestation solide face aux Danois des Bakken Bears. Les Finlandais ont pris les commandes dès les premières minutes et ont remporté les quatre quart-temps de la rencontre.

Le tournant s'est produit en amont et en aval de la mi-temps lorsque Vilpas a passé un 11-0 pour s'envoler (53-40). L'écart n'a ensuite cessé de grossir jusqu'au buzzer final (90-72).

Salon Vilpas with a dominant display in the second half to book their spot in Sunday's #BasketballCL Qualification Round Tournament 1 Final! 🏆 pic.twitter.com/0VVLgUIMCx — Basketball Champions League (@BasketballCL) 18 septembre 2026

Leland Walker a été le grand artisan de cette victoire avec 33 points inscrits. Mikael Aalto (13 points) et DJ Jeffries (12 points) ont complété le trio de joueurs finlandais à plus de dix unités.

Malgré la défaite et sa sortie pour 5 fautes personnelles (en moins de 17 minutes), le Français Dhaji Binet s'est montré particulièrement à son avantage dans le secteur offensif, avec 18 points à 8/12 aux tirs et 3 rebonds, pour 16 d'évaluation. Mais il a manqué ses trois tentatives derrière l'arc et n'a donc pas pu relever le catastrophique 6/31 à trois-points de son équipe.

CSM Oradea met fin au parcours surprise de Batumi

Dans l'autre demi-finale, CSM Oradea a maîtrisé Batumi de la première à la dernière minute pour s'imposer 93-77. Le club géorgien avait créé la sensation au tour précédent en éliminant les Suisses de Fribourg Olympic, mais il n'a pas réédité l'exploit face aux Roumains. Larry Howell (23 points) et Giorgi Ochkhikidze (22 points) ont porté l'attaque géorgienne, sans parvenir à inverser le rapport de force.

Oradea a pu compter sur une répartition équilibrée de ses ressources offensives. Daniel Akin a compilé 16 points et 8 rebonds, tandis que Josh Jefferson a ajouté 15 points et 9 passes décisives. David Nichols a signé un double-double avec 11 points et 11 passes décisives, symbole d'un collectif roumain bien huilé à la création.

CSM CSU Oradea with another impressive offensive display to hold of BC Batumi and advance to the #BasketballCL QRT1 Final! pic.twitter.com/xex8dVg0hn — Basketball Champions League (@BasketballCL) 18 septembre 2026

Une finale pour un ticket en Basketball Champions League

Salon Vilpas et CSM Oradea se retrouveront donc dimanche à 17 heures pour la finale du tournoi de qualification 1. Le vainqueur de cette confrontation obtiendra sa place dans la phase régulière de la Basketball Champions League, tandis que le perdant verra son parcours dans la compétition s'arrêter aux portes du tableau principal. Les Finlandais, invaincus sur ce tournoi, s'avancent avec la confiance de deux succès nets, face à des Roumains tout aussi convaincants depuis leur arrivée à Samokov.