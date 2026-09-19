« J’aimerais beaucoup aller en NCAA, mais je regarde tout ce qui se propose à moi parce que ce n’est pas négligeable de rester en France pour jouer, que ce soit en Betclic ÉLITE ou en Élite 2 ». C'est ainsi que Maïdy Douglas, meilleur marqueur et MVP de la saison 2025-2026 du championnat Espoirs, présentait ses choix à notre micro en mai dernier, avant donc de s'engager avec l'université d'Hawaii en NCAA.

Le meneur-arrière (1,93 m, 19 ans) quitte ainsi la France pour le Pacifique. Mais le programme d'Honolulu, dirigé par Eran Ganot, mais ne pourra pas compter sur lui immédiatement.

En effet, le Parisien ne disputera aucun match officiel cette saison et devra observer une saison de suspension, le temps de remplir les critères d'éligibilité de la NCAA. Présenté comme la dernière recrue de la saison, il s'entraînera avec les Rainbow Warriors avant de pouvoir débuter la compétition en 2027-2028.

Hawaii lands one of the top scorers in Europe under 21 last year, signing Maidy Douglas out of Nanterre



The 6’4 G was the leading scorer in France’s U21 league, averaging 23.6 PPG, 4.3 APG and 3.9 RPG on 50/35/82 splits



Elite Mid-Major pickup pic.twitter.com/xed50jVrk2 — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) 18 septembre 2026

Une saison record avec les Espoirs de Nanterre 92

L'ancien pensionnaire du centre de formation de Nanterre 92 a réalisé un exercice 2025-2026 de très haut niveau avec les Espoirs. Il a terminé meilleur marqueur du championnat U21 avec 23,3 points de moyenne, en y ajoutant 4,0 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,4 interception par rencontre. Ses pourcentages ont accompagné ce volume offensif, avec 50 % de réussite aux tirs et 82,4 % aux lancers francs. Des performances qui lui ont valu le titre de MVP de la saison.

Il a également grappillé quelques minutes avec l'équipe professionnelle de Nanterre au cours de l'année, une première exposition au monde pro mise en avant par le communiqué d'Hawaii.

Maïdy Douglas (Espoirs Nanterre) - Maïdy Douglas (France U20) · Espoirs ELITE 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Maïdy Douglas Maïdy Douglas MJ 23 7 PTS 23,3 13,9 REB 4 2,4 PD 4,3 2,4 IN 1,4 0,7 CO 0,4 0,1

Un été remarqué avec les Bleuets à l'EuroBasket U20

Douglas a confirmé cet été avec l'équipe de France U20. Lors de l'EuroBasket U20 2026, conclu à la quatrième place, il a tourné à 13,9 points, 2,4 rebonds et 2,4 passes décisives en sept matchs.

Son pic de forme est intervenu en demi-finale face à la Slovénie, avec 32 points inscrits à 11/16 aux tirs. Cette prestation a largement contribué à sa visibilité auprès des recruteurs universitaires américains.

PROFIL JOUEUR Maïdy DOUGLAS Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 19 ans (22/11/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroBasket U20 PTS 13,9 #14 REB 2,4 #113 PD 2,4 #39

Maidy Douglas, sixième international d'un effectif entièrement renouvelé

Eran Ganot s'est montré enthousiaste dans le communiqué de l'université : « Nous sommes ravis d'accueillir Maidy dans notre famille des Rainbow Warriors comme dernière pièce de l'effectif de cette saison. C'est un joueur incroyablement dynamique et explosif qui a évolué aux plus hauts niveaux du basket jeune et professionnel français. Ajouter un joueur de son calibre est énorme pour notre programme. »

Le Français est la treizième et dernière recrue d'un groupe massivement remodelé cet été. Il est aussi le sixième joueur international de l'effectif, aux côtés des Australiens Lueth Awan et Bol Dengdit, du Chinois Houran Dan, de l'Anglais Manie Joses et du Franco-Suisse Aloïs Leyrolles. Hawaii, qui évolue désormais en Mountain West, mise ainsi sur un recrutement largement tourné vers l'étranger.