Ils étaient 68 Français en 2025-2026, combien seront-ils à évoluer en NCAA en 2026-2027 ? 86 selon notre décompte, même si certains ne joueront peut-être pas (redshirt). On retrouvera pas moins de 30 nouveaux visages dans la ligue universitaire étasunienne. Comme depuis quelques années, les contrats NIL (Name, Image and Likeness), qui permettent aux universités de rémunérer les étudiants-athlètes, représentent un argument de poids pour attirer les talents français outre-Atlantique.

Avec des montants parfois bien supérieurs à ceux proposés par les clubs français, voire européens, et la possibilité d’entamer / poursuivre un cursus universitaire, la NCAA continue de séduire de nombreux joueurs. Brice Dessert, Narcisse Ngoy, Nathan De Sousa ou encore Enzo Sharvin font partie de ceux qui ont récemment pris la direction des États-Unis. À leurs côtés, de nombreux Français déjà présents en NCAA tenteront de confirmer leur progression ou de se relancer dans un nouveau programme. Petit tour d’horizon.

Les Français en tête d’affiche

Brice Dessert – 5 – 2,12 m – 25 mars 2003 – Louisiana State University à Baton Rouge (Louisiane) : Rapidement repéré malgré ses débuts tardifs dans le basket, Brice Dessert est passé par le Centre Essonne puis le Pôle France, avant de disputer la finale de la Coupe du monde U19 avec la France en 2021. Le fils de l’ancien joueur Christian Dessert avait ensuite rejoint Rouen, s’illustrant en championnat Espoirs et obtenant un rôle dans la rotation en ÉLITE 2. Le natif de Pontoise a ensuite rejoint Blois à l’été 2022 pour évoluer en Betclic ELITE, où il a poursuivi sa progression pendant deux saisons avant de s’engager avec Strasbourg. L’an dernier, Brice Dessert a découvert l’EuroLeague avec l’Anadolu Efes. À seulement 23 ans, le pivot compte déjà six saisons professionnelles à son actif avant de poursuivre son parcours en NCAA.

Narcisse Ngoy – 5 – 2,14 m – 13 juillet 2004 – Auburn Tigers à Auburn (Alabama) : Passé par le Paris Basketball avant de rejoindre le centre de formation de Roanne, le natif de Champigny-sur-Marne y est rapidement devenu professionnel. Après son sacre à l’EuroBasket U20 avec la France, le pivot a rejoint Rouen en 2024, où il a obtenu un rôle important dans la rotation avant de s’engager avec la JL Bourg l’été suivant. Prêté à Poitiers pour la saison 2025-2026, il a franchi un cap en ÉLITE 2. Meilleur rebondeur et meilleur contreur de la division, sacré MVP et meilleur défenseur de la ligue, il a guidé son équipe jusqu’en finale du championnat. Engagé avec Auburn pour un contrat NIL d’environ 2 millions de dollars, Narcisse Ngoy a ensuite été sélectionné en 57e position de la Draft NBA 2026 par les Los Angeles Clippers, mais poursuivra finalement son parcours en NCAA la saison prochaine.

Roman Domon – 3-4 – 2,07 m – 06 octobre 2005 – Murray State Racers à Murray (Kentucky) : Passé par Saint-Quentin avant de rejoindre Gravelines-Dunkerque, Roman Domon y a gravi les échelons jusqu’à s’imposer comme l’un des joueurs majeurs du centre de formation. Devenu meilleur marqueur de l’équipe Espoirs en 2024 et sacré champion d’Europe avec la France durant l’été, il a ensuite décroché un rôle important avec l’équipe professionnelle. À l’été 2025, l’ailier a choisi de rejoindre la NCAA en s’engageant avec Murray State, où il a retrouvé son compatriote Mathis Courbon. Auteur d’une première saison remarquée, il a été élu Freshman of the Year et nommé Sixth Man of the Year de la Missouri Valley Conference. Prolongé par les Racers, Roman Domon devrait bénéficier d’un rôle encore plus important pour sa saison sophomore, où il évoluera notamment aux côtés de Talis Soulhac. Son nouveau contrat NIL pourrait lui rapporter près d’un million de dollars.

Killyan Toure – 2-1 – 1,89 m – 15 juillet 2006 – Iowa State Cyclones à Ames (Iowa) : Passé par l’Union Olympique de Pamiers, l’Avenir de Toulouse puis l’Union 31 Nord en parallèle de son cursus au Pôle Espoir d’Occitanie, Killyan Toure a ensuite rejoint le centre de formation de l’ASVEL, où il a disputé trois saisons avec les Espoirs. Parti aux États-Unis en 2024, l’arrière a d’abord évolué à Brewster Academy (New Hampshire), une prestigieuse prep school dont il est sorti avec le statut de recrue quatre étoiles, avant de rejoindre Iowa State en NCAA. Auteur d’une saison freshman convaincante, Killyan Toure s’est imposé dans la rotation des Cyclones grâce à ses qualités défensives et a participé à leur qualification pour la March Madness. L’international français en équipes jeunes pourrait être sélectionné au second tour de la Draft NBA en 2027 ou 2028.

Nathan De Sousa – 1 – 1,92 m – 21 février 2003 – Gonzaga Bulldogs à Spokane (Washington) : Formé à Saint-Quentin avant de rejoindre Cholet Basket en 2018, il y a gravi les échelons jusqu’à s’imposer avec l’équipe professionnelle. Des U18 à un rôle majeur en Betclic ELITE cette saison, en passant par un prêt à l’AS Alsace et un titre de champion d’Europe U20 avec la France en 2023, le meneur a connu une progression constante. S’il obtient son éligibilité, Nathan De Sousa s’apprête à relever un nouveau défi en rejoignant la NCAA et le prestigieux programme de Gonzaga.

Ilias Kamardine – 1 – 1,96 m – 1 octobre 2003 – Ole Miss Rebel à Oxford (Mississipi) : Débutant à Aubagne avant d’évoluer à Marseille, sa ville natale, puis d’intégrer le centre de formation de Dijon, le meneur/arrière est devenu le meilleur marqueur de l’équipe Espoirs à seulement 18 ans. Face au manque d’opportunités avec l’équipe professionnelle, le MVP de l’EuroBasket U20 2023, qu’il a remporté avec la France, a été successivement prêté à Évreux puis à Vichy en ELITE 2. Aguerri au niveau professionnel, il est revenu à Dijon pour découvrir la Betclic ELITE lors de la saison 2024-2025, avant de se tourner vers la NCAA afin de poursuivre sa progression. Beaucoup comparé à Tyrese Haliburton sur les réseaux sociaux, Ilias Kamardine a réalisé une première saison convaincante avec Ole Miss et a obtenu une année d’éligibilité supplémentaire de la part de la NCAA.

Paul Djobet – 2-3 – 1,98 m – 17 septembre 2004 – Omaha Mavericks à Omaha (Nebraska) : Formé à Lille, au Mans et à Gravelines-Dunkerque, il a ensuite rejoint West Oaks Academy, à Orlando (Floride). Prospect quatre étoiles à sa sortie de high school, Paul Djobet s’était engagé avec les Miami Hurricanes, où il a évolué pendant deux saisons, avant de rejoindre les Omaha Mavericks. Meilleur marqueur de son équipe la saison dernière avec 18,4 points de moyenne, il poursuivra son parcours universitaire avec Texas State pour sa saison senior.

Enzo Sharvin – 5 – 2,01 m – 13 février 2003 – Purdue Boilermakers à West Lafayette (Indiana) : Débutant le basket à l’âge de 10 ans à Bures-sur-Yvette, l’intérieur s’est rapidement démarqué. Finaliste du championnat de France U15 groupe B avec Bruguières, il a ensuite intégré le centre de formation de Pau-Lacq-Orthez, où ses qualités au rebond lui ont permis de disputer sa première saison professionnelle complète dès 2022-2023, à seulement 19 ans. Le natif d’Évry a ensuite rejoint le Paris Basketball, avec un prêt à Saint-Quentin, tout en découvrant les compétitions européennes grâce à 17 apparitions en EuroLeague et neuf en EuroCup. Fort d’une solide expérience professionnelle, Enzo Sharvin poursuivra désormais son parcours en NCAA avec Purdue, champion en titre de la Big Ten.

Sondage de la rédaction · Les Français en tête d'affiche Pour leur première année en NCAA, lequel de ces joueurs français réalisera la meilleure saison ? Brice Dessert — Louisiana State University

Narcisse Ngoy — Auburn Tigers

Nathan De Sousa — Gonzaga Bulldogs

Enzo Sharvin — Purdue Boilermakers

Les confirmations attendues

Amael L’Etang – 5 – 2,16 m – 29 juin 2005 – Dayton Flyers à Dayton (Ohio) : Formé à Toulouse avant d’intégrer le centre de formation de Cholet Basket, le natif de Bastia y a remporté le championnat de France Espoirs et le Trophée du Futur en 2023. L’année suivante, l’international français U18 a rejoint les Dayton Flyers. Au sortir d’une saison de progression, au cours de laquelle il s’est imposé comme le pivot titulaire, celui qui s’inspire de Nikola Jokić a choisi de poursuivre l’aventure à Dayton pour sa saison junior.

Petar Majstorovic – 4-5 – 2,02 m – 24 juillet 2005 – Pepperdine Waves à Malibu (Californie) : Formé en Alsace et notamment à Gries-Souffel, cet intérieur costaud a été prêté à l’ASVEL pour sa dernière saison en Espoirs en 2023-2024. Le natif de Sombor en Serbie a pris la direction de la NCAA et de Syracuse l’année suivante, mais s’est contenté d’un rôle limité avant de transférer vers Long Beach State. Auteur d’une saison très réussie en Californie où il a cotoyé Léopold Levillain, l’international français U20 et médaillé de bronze à l’EuroBasket 2025 a de nouveau changé de programme en rejoignant Pepperdine pour son année junior.

Lilian Marville – 1-2 – 1,82 m – 28 janvier 2005 – Patriots de George Mason à Fairfax (Virginie) : Ayant évolué à Orléans des catégories U15 jusqu’à devenir le meilleur marqueur des Espoirs, ce bon shooteur avait également connu quelques apparitions avec les professionnels. Après avoir décroché la médaille de bronze à l’EuroBasket U20 avec l’équipe de France l’été dernier, Lilian Marville a rejoint les Greensboro Spartans en NCAA. Auteur d’une saison freshman remarquée, lors de laquelle il a terminé meilleur tireur à 3-points du pays avec 52,2 % de réussite, il s’est engagé avec les George Mason Patriots.

Milhan Charles – Poste 3 – 2,01 m – 26 mai 2004 – Florida Atlantic Owls à Boca Raton (Floride) : Originaire de Manosque, dans le Sud-Est de la France, l’ailier est passé par Aix-Venelles puis par le centre de formation d’Antibes. Après une année convaincante avec les Espoirs, il avait poursuivi sur sa lancée lors d’une saison à PrismaWorx BAL, en BNXT League aux Pays-Bas, avant que sa progression ne soit brutalement freinée. Alors qu’il devait revenir en France et passer professionnel avec les Sharks, un problème de santé l’a contraint à rester éloigné des terrains. Après cette saison blanche, Milhan Charles a pris la direction de la NCAA l’été dernier et réalisé une bonne saison freshman avec Arkansas-Pine Bluff, ce qui lui a ouvert les portes de Florida Atlantic pour la saison prochaine.

Wilson Jacques – 5 – 2,13 m – 10 avril 2005 – DePaul Blue Demons à Chicago (Illinois) : Formé à La Réunion avant d’intégrer le Pôle France, le pivot a poursuivi sa formation à Champagne Basket puis à la JL Bourg, où il a effectué quelques apparitions avec les professionnels. International français chez les jeunes, champion de France Espoirs et MVP du championnat avec la JL Bourg en 2025, Wilson Jacques a rejoint Fresno State l’an dernier. Auteur d’une saison freshman convaincante, le natif de Metz évoluera à DePaul pour sa saison sophomore, avec Théo Pierre-Justin.

Madiba Owona – 1-2 – 1,93 m – 28 janvier 2004 – Utah Tech Trailblazers à Saint George (Utah) : Passé par la JSA Bordeaux en Nationale 1 avant d’intégrer le centre de formation de l’Élan Béarnais, où il a connu quelques apparitions avec les professionnels, l’arrière a rejoint la NCAA à l’été 2024. Avec Utah Tech, aux côtés de son compatriote Noah Bolanga, Madiba Owona a rapidement trouvé une place importante dans la rotation. En progression après une première saison marquée par une sélection dans la All-Freshman Team de la Western Athletic Conference (WAC), il s’est distingué de par ses qualités offensives.

Isaiah Sy – 3 – 2,01 m – 12 octobre 2003 – San Diego State Aztecs à San Diego (Californie) : Exilé aux États-Unis depuis 2022, le natif de Marseille n’avait jamais vraiment eu sa chance en France, que ce soit à Fos Provence, où son père travaillait, ou avec les Espoirs de Roanne. Après un passage par la prep school de Combine Academy, Isaiah Sy a effectué sa saison freshman en JuCo à Cloud County (Kansas), avant de rejoindre la NCAA Division I. Amateur de musique et de jeux vidéo, l’ailier s’était engagé avec Oregon State il y a deux ans, où il s’est progressivement imposé comme titulaire. Solide rebondeur et adroit à longue distance, le fils de Mohamed Sy défendra les couleurs de San Diego State pour sa saison senior.

Thomas Bassong – 3 – 2,03 m – 12 juillet 2006 – Mississippi State Bulldogs à Starkville (Mississippi) : Originaire de la région parisienne, l’ailier a rejoint le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque avant de poursuivre sa formation au Žalgiris Kaunas. L’ancien joueur de Levallois a ensuite pris la direction des États-Unis pour rejoindre Jelly Fam en Overtime Elite (OTE). Auteur d’une saison remarquée, qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France U19, le natif de Paris s’était ensuite engagé avec Florida State. Après une première saison freshman durant laquelle il a progressivement pris de l’importance, Thomas Bassong a transféré à Mississippi State, les négociations pour une prolongation avec son ancien programme ayant échoué.

Jess Esso Essis – 2-3 – 2,08 m – 11 août 2005 – Cal Poly Mustangs à San Luis Obispo (Californie) : Arrière de grande taille formé au Mans, Jess Esso Essis a poursuivi sa formation chez les Espoirs des Metropolitans 92 puis du Portel, où il a fait quelques apparitions en Betclic ELITE. Comme son frère Ylan avant lui, le Franco-Ivoirien a choisi de continuer son parcours aux États-Unis. Arrivé à Cal Poly la saison dernière, il n’a fait ses débuts en NCAA qu’à la fin du mois de janvier, mais a montré de belles promesses lors de ses premières apparitions.

Andy Sigiscar – 4 – 2,05 m – 22 mai 2004 – Loyola Marymount à Los Angeles (Californie) : Espoirs avec Cholet après son passage à Orléans et à Fleury-les-Aubraix, il a pris la direction des Etats-Unis en 2024. Après une saison redshirt, l’intérieur surnommé « Lalongueur » a fait ses débuts avec Tarleton State et a été nommé dans la All-freshman Team de la Western Athletic Conference (WAC). Fort de cette première saison encourageante, Andy Sigiscar, qui s’inspire de Naz Reid, s’est engagé à Loyola Marymount pour poursuivre sa progression l’année prochaine

Léopold Levillain – 5 – 2,06 m – 24 septembre 2004 – New Mexico State Aggies à Las Cruces (Nouveau-Mexique) : Ancien rugbyman, il a découvert le basket à 16 ans au club de Lunel avant de rejoindre Toulouse en double-projet N3-N1, puis le centre de formation de Cholet Basket. Après une seule saison, ponctuée de quelques apparitions avec les professionnels, cet intérieur très physique a choisi de poursuivre sa progression en NCAA. Le natif de Montpellier a rejoint Long Beach State l’an dernier, où il a occupé un rôle important en sortie de banc pour sa saison freshman. Il a décidé de transférer à New Mexico State pour sa saison sophomore.

Sondage de la rédaction · Les confirmations attendues Parmi ces joueurs français convaincants la dernière, lequel fera la meilleure campagne NCAA cette année ? Petar Majstorovic — Pepperdine Waves

Lilian Marville — Patriots de George Mason

Milhan Charles — Florida Atlantic Owls

Wilson Jacques — DePaul Blue Demons

Les nouveaux visages à découvrir en NCAA

Guillaume Grotzinger – 1 – 1,84 m – 1 avril 2004 – Loyola Ramblers à Chicago (Illinois) : Évoluant en Nationale 3 à Dessenheim dès l’âge de 16 ans, le meneur a rapidement poursuivi sa progression en intégrant le centre de formation de Nancy. Meilleur marqueur, meilleur passeur, MVP et champion de France Espoirs en 2024 avec le SLUC, l’Alsacien a ensuite rejoint Champagne Basket en ELITE 2 afin de franchir un nouveau cap au sein d’une équipe professionnelle. Devenu en 2025-2026 le meilleur marqueur et le meilleur passeur de sa formation, Guillaume Grotzinger a choisi de poursuivre son développement en NCAA et s’est engagé avec les Loyola Ramblers, qui ont terminé derniers de leur conférence la saison passée.

Talis Soulhac – 1 – 1,89 m – 19 septembre 2006 – Murray State Racers à Murray (Kentucky) : Formé à Charenton avant d’intégrer le Pôle France, il a poursuivi sa progression en ÉLITE 2 en devenant professionnel à Blois en 2024. Lauréat à deux reprises du trophée de meilleur jeune du championnat, le meneur a également intégré le groupe des partenaires d’entraînement de l’équipe de France en février 2026, après avoir porté le maillot des équipes de France jeunes. La saison prochaine, Talis Soulhac poursuivra son développement à Murray State, l’ancien programme de Ja Morant, où il retrouvera trois compatriotes : Roman Domon, Mathis Courbon et Jonas Boulefaa, qu’il a connu au Pôle et à Blois.

Jonas Boulefaa – 4 – 2,07 m – 16 janvier 2007 – Murray State Racers à Murray (Kentucky) : Issu d’une famille de basketteurs, l’intérieur a été formé au Garonne Avenir Basket avant de rejoindre le BC Layrac Astaffort. Son parcours fédéral lui a permis d’intégrer le Pôle France où il a été coéquipier de Talis Soulhac. Lancé en Nationale 1 à seulement 14 ans, il devient ensuite le deuxième meilleur marqueur du Pôle France lors de la saison 2023-2024, derrière Nolan Traoré. Une blessure freine toutefois sa progression lors de sa saison U18, avant qu’il ne rejoigne Blois, où il retrouve Talis Soulhac. Après une saison complète en ÉLITE 2, Jonas Boulefaa a choisi de poursuivre son développement en NCAA avec Murray State, pour concilier la pratique du basketball et la reprise de ses études. Il rejoindra trois Français, Roman Domon, Mathis Courbon et…Talis Soulhac.

Juwan Ekanga-Ehawa – 2-3 – 1,96 m – 5 octobre 2007 – Gonzaga Bulldogs à Spokane (Washington) : Fils de l’ancien international camerounais Joachim Ekanga-Ehawa, l’ailier a débuté à Challes-les-Eaux Basket avant de rejoindre le centre de formation de la JL Bourg. Tandis que son frère Maxwell intégrait le Pôle France, Juwan Ekanga-Ehawa s’est affirmé dans l’Ain en remportant à deux reprises le Championnat de France Espoirs et le Trophée du Futur, en 2024 et 2025. Meilleur marqueur de son équipe en Espoirs cette saison, il a ensuite été prêté à Roanne où il a contribué à la remontée du club en Betclic ELITE, avant d’être sélectionné pour l’EuroBasket U20 avec l’équipe de France. La saison prochaine, il découvrira la NCAA avec Gonzaga, où il évoluera aux côtés de Nathan de Sousa si ce dernier peut bien venir.

Mohamed Diakite – 3-4 – 2,07 m – East Texas A&M Lions à Commerce (Texas) : Après deux saisons professionnelles à Saint-Quentin puis au Ratiopharm Ulm, Mohamed Diakité (20 ans) a choisi de rejoindre la NCAA pour retrouver du temps de jeu. Passé par le Pôle France, l'ailier-fort originaire de Poitiers sort d'un EuroBasket U20 2026 convaincant, conclu avec 11 points et 7,3 rebonds de moyenne et une sélection dans le cinq idéal de la compétition. Athlétique, mobile et doté d'une envergure supérieure à 2,20 m, il rejoint East Texas A&M, en Southland Conference, où il retrouvera plusieurs compatriotes, notamment Maxime Carrio, Thomas Duchamp de la Geneste et Yvain Vidal.

Dorian Rinaldo-Komlan – 3-4 – 2,06 m – 20 décembre 2007 – Iowa State Cyclones à Ames (Iowa) : Débutant avec les Espoirs du Limoges CSP à seulement 15 ans après être passé par l’Union 31 Nord, le natif de Montauban a même remporté l’étape ANGT U18 de Munich avec la Next Generation Team en 2025. Parti de France au cours de l’été pour s’engager avec la Spire Academy dans l’Ohio, l’ailier fort gaucher s’est notamment fait remarquer en remportant le John Wall Tournament, où il a été sacré MVP face à des prospects NBA. Doté de qualités athlétiques supérieures à la moyenne et d’un vrai sens du rebond, Dorian Rinaldo-Komlan s’est engagé avec Iowa State et ambitionne, à terme, d’aller en NBA.

Mohamed Sankhe – 5 – 2,05 m – 1 janvier 2006 – Washington State Cougars à Pullman (Washington) : Originaire de Montreuil en Seine-Saint-Denis, ce fan de manga commence le basket à 13 ans, passionné par Kuroko no Basket. D’abord dans l’AS de son collège, puis à l’Alsace de Bagnolet, il rejoint rapidement Villemomble qui évolue en U15 France avec la CTC Sud Basket 93. Intégrant ensuite le centre de formation des Metropolitans 92, celui qui s’inspire de Zach Randolph et Guerschon Yabusele devient international français en équipes jeunes, puis rejoint la Pitch Academy de Cholet. Après une année dominante en Espoirs, lors de laquelle il a progressé physiquement en perdant 16 kilos, il a été prêté à Vichy à l’été 2025. Convaincant en ELITE 2, c’est désormais vers Washington State que Mohamed Sankhe entend poursuivre sa progression, alors qu’il n’a que sept ans de basket dans les jambes.

François Wibaut – 3 – 2,00 m – 16 mars 2005 – Penn State Nittany Lions à University Park (Pennsylvanie) : Originaire de Verton dans le Pas-de-Calais, passé par Cucq et l’ESSM Le Portel avant d’intégrer le Pôle Espoirs de Liévin, l’ailier a rejoint le centre de formation de l’ASVEL. Il y a fait ses gammes jusqu’en 2023-2024, saison lors de laquelle il a alterné apparitions en Espoirs et en Nationale 1 avec LyonSO. Face au manque d’opportunités avec le groupe professionnel, il a rejoint Rouen puis l’Elan Béarnais en ELITE 2 cette saison, après avoir remporté la médaille de bronze avec la France lors de l’EuroBasket U20 en 2025. Promu après une année lors de laquelle il aura bien progressé individuellement, François Wibaut ne découvrira pas la Betclic ELITE puisqu’il s’est engagé avec Penn State la saison prochaine.

Willan Marie-Anais – 4-3 – 2,03 m – 26 septembre 2004 – Abilene Christian Wildcats à Abilene (Texas) : Le natif de Pontoise a réalisé l’intégralité de sa formation à Fos-sur-Mer. Très dominant en Espoirs ELITE 2, il a été élu MVP en 2024 après avoir terminé meilleur marqueur et rebondeur de son équipe, mais aussi meilleur contreur du championnat et premier à l’évaluation. Pleinement intégré à l’effectif professionnel depuis deux saisons, une rupture des ligaments croisés survenue en avril 2025 est venue freiner sa progression. Willan Marie-Anais a décidé de poursuivre son développement en NCAA la saison prochaine. Il y retrouvera plusieurs français : Timéo Pons, Evan Boisdur, Victor Yimga Moukouri et l’assistant-coach Elliott De Witt.

Victor Yimga-Moukouri – 4 – 2,01 m – 16 février 2006 – Abilene Christian Wildcats à Abilene (Texas) : Après deux saisons en Nationale 1 avec le Pôle France, au cours desquelles il n’a bénéficié que d’un faible temps de jeu mais a tout de même été sélectionné en équipe de France U16, l’ailier-fort a rejoint le centre de formation de l’ADA Blois en 2023. S’y imposant comme titulaire dans la raquette, l’ancien joueur de Levallois a même décroché quelques apparitions avec l’équipe professionnelle. Au cours de l’été 2025, le grand frère d’Hugo Yimga Moukouri traverse l’Atlantique et s’engage avec Howard College en JuCo. En vue de sa saison sophomore, Victor Yimga Moukouri a intégré le programme de Abilene Christian University. Il y retrouvera plusieurs français : Willan Marie-Anais, Evan Boisdur, Timéo Pons et l’assistant-coach Elliott De Witt.

Yssam Moungalla – Poste 3 – 1,96 m – 5 novembre 2005 – Chattanooga Mocs à Chattanooga (Tennessee) : Formé à Montpellier avant de rejoindre le TOAC, l’ailier a ensuite intégré les centres de formation du Paris Basketball puis de l’AS Monaco à l’été 2025. Cette saison, le grand frère d’Ilan a profité d’un effectif réduit en fin d’exercice pour obtenir ses premières minutes avec l’équipe professionnelle de la Roca Team.Yssam Moungalla a finalement choisi de rejoindre la NCAA afin de poursuivre son double projet sportif et universitaire au sein du programme de Chattanooga.

Sublime Gbiegba – 5 – 2,03 m – 28 juillet 2005 – Vermont Catamounts à Burlington (Vermont) : Débutant le basket à l’âge de 10 ans et se révélant en région toulousaine, l’intérieur a successivement intégré les centres de formation de Boulazac, de la JL Bourg et de Champagne Basket avant de rejoindre la Pitch Académie de Cholet Basket à l’été 2025. Sacré champion de France Espoirs avec les Choletais cette saison, dont il a terminé meilleur rebondeur, il n’a en revanche bénéficié que de peu d’opportunités avec l’équipe professionnelle. La saison prochaine, il poursuivra sa progression en NCAA avec le programme de Vermont.

Romain Valakou – Poste 2 – 1,92 m – 16 janvier 2006 – Troy Trojans à Troy (Alabama) : Formé aux JSA Bordeaux avant de rejoindre le prestigieux centre de formation de Cholet Basket, Romain Valakou s’est engagé avec Gravelines-Dunkerque à l’été 2025. Issu d’une famille de basketteurs, le natif de Paris a terminé deuxième meilleur marqueur du championnat Espoirs ELITE cette saison, sans pour autant obtenir sa chance avec l’équipe professionnelle. Admirateur de Stephen Curry, il a choisi de poursuivre sa progression en NCAA en rejoignant le programme de Troy.

David Simonovic – 5-4 – 2,10 m – 27 juillet 2005 – Drexel Dragons à Philadelphie (Pennsylvanie) : Arrivé au Mans Sarthe Basket en 2019, l’intérieur a gravi les échelons jusqu’à devenir le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe Espoirs du club, avec 141 rencontres disputées en cinq saisons. Malgré quelques apparitions avec le groupe professionnel, notamment en Basketball Champions League, ce stretch 5 n’a jamais bénéficié d’un rôle régulier et a choisi de poursuivre son développement aux États-Unis. Engagé avec Drexel, il retrouvera notamment son compatriote Martin de Laporterie, avec qui il sera en concurrence dans le secteur intérieur.

Erwann Bussing – Poste 5 – 2,03 m – 8 mars 2006 – Great Danes d’Albany à Albany (New-York) : Passé par Bruguières et l’Union 31 Nord avant de rejoindre les Espoirs de l’Élan Chalon puis ceux du Portel, l’intérieur s’est engagé avec Limoges à l’été 2025. Auteur de sa saison la plus aboutie en U21, il a également connu ses premières apparitions avec l’équipe professionnelle. Erwann Bussing poursuivra désormais sa progression en NCAA sous les couleurs d’Albany.

Ryan-Preston Mendy – 4 – 2,06 m – 29 décembre 2006 – Patriots de George Mason à Fairfax (Virginie) : Passé par Rouen avant d’intégrer les centres de formation de Nanterre puis de l’ASVEL, Ryan Mendy s’est engagé avec George Mason à l’été 2025. Le Français a effectué une première saison universitaire blanche, avec un statut redshirt, et découvrira véritablement la NCAA la saison prochaine.

Ylan Esso Essis – 2 – 2,03 m – 11 août 2005 – UC Davis Aggies à Davis (Californie) : Passé, comme son frère, par les centres de formation du Mans puis des Metropolitans 92, le Franco-Ivoirien a rejoint les États-Unis dès 2024 pour évoluer en JuCo, à Modesto (Californie). Courtisé par 33 programmes de Division I NCAA, Ylan Esso Essis s’est finalement engagé avec UC Davis l’an dernier, où il a redshirt sa saison sophomore. Il sera coéquipier avec Clarence Fondeur-Massamba la saison prochaine.

Noah Badibanga – 3 – 2,01 m – 6 juin 2006 – Santa Clara Broncos à Santa Clara (Californie) : Issu d’une famille de basketteurs, le natif de Toulouse est passé par Bruguières et l’Union 31 Nord avant de rejoindre Chalon. Intégrant l’équipe Espoirs à seulement 15 ans, il a progressé jusqu’à en devenir un joueur majeur, effectuant également quelques apparitions avec les professionnels. À l’été 2025, Noah Badibanga a décidé de rejoindre la NCAA en intégrant le programme de Santa Clara, où il a redshirt son année freshman.

William Beugre-Kassi – 3-2 – 2,06 m – 18 mars 2004 – Oakland Golden Bears à Auburn Hills (Michigan) : Originaire de Pontoise et passé par les centres de formation de Strasbourg puis de Roanne, l’ailier est parti aux États-Unis en 2023. Après un passage par Albert Thomas High School à Houston (Texas), il a ensuite rejoint Indian Hills Community College (Iowa) pour évoluer en JuCo. L’an dernier, William Kassi a intégré la NCAA avec les Oakland Golden Grizzlies pour son année junior, où il a effectué une saison redshirt.

Malone Gros – 1 – 1,85 m – 6 août 2007 – Houston Christian Huskies à Houston (Texas) : Originaire de Gironde, le meneur a commencé le basket à Saint-Médard Basket avant de passer par la JSA Bordeaux, Boulazac et Monaco, où il a évolué en U18 Élite et en Espoirs. Pour sa dernière année avant l’université, il a traversé l’Atlantique afin de rejoindre la Hoosac School, à Hoosick Falls dans l’État de New York. Avec les Owls, il a tourné à 21 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de moyenne et les a conduits jusqu’en finale de la NEPSAC AAA. À la rentrée 2026, Malone Gros va poursuivre sa carrière en NCAA Division I avec Houston Christian University, où il entamera sa carrière universitaire avec le statut de freshman.

Zati Loubaki – 4 – 2,06 m – 2 décembre 2004 – Utah Runnin’ Utes à Salt Lake City (Utah) : Natif de Nogent-sur-Oise, l’ailier-fort a été formé à Gravelines avant de rejoindre les Dreamerz en Overtime Elite en 2023. Passé par les équipes de France jeunes, il a ensuite poursuivi sa progression en JuCo, à Trinity Valley Community, où il a remporté le titre national en 2025 et a été élu MVP de la compétition. Alors qu’il avait des propositions de Cincinnati et Western Kentucky, Zati Loubaki a finalement choisi les Runnin’ Utes pour poursuivre son aventure américaine en NCAA.

Bryan Chrétien – 5 – 2,13 m – Appalachian State à Boone (Caroline du Nord) : Formé à l’Amicale Nièvre Basket, Bryan Chrétien a intégré le centre de formation du Limoges CSP en 2023, avant de rejoindre celui du SCABB à l’été 2025. Cette saison, l’intérieur a alterné entre la Nationale 1 et les Espoirs de Saint-Chamond, réalisant sa meilleure saison. Mis en relation avec des recruteurs américains lors du BAZ’N Camp en 2023, il a décidé de rejoindre Appalachian State la saison prochaine, où il sera coéquipier avec Timéo Pons.

Noah Limol – 4 – 2,02 m – 28 septembre 2006 – Mount St. Mary’s Mountaineers à Emmitsburg (Maryland) : Intérieur longiligne formé à Quimper, où il a évolué en Nationale 3 de 2023 à 2025, Noah Limol s’est affirmé comme le meilleur scoreur de l’équipe Espoirs des Béliers cette saison, lors de son premier exercice complet avec les U21. Auteur d’une dizaine d’apparitions en ÉLITE 2 avec le club breton, un rôle plus important lui était destiné pour la saison prochaine, mais il a finalement choisi les Etats-Unis. Pour sa saison freshman en NCAA, l’intérieur évoluera sous les couleurs de Mount St. Mary’s.

Iliam Févry – 1-2 – 1,96 m – 27 mai 2006 – South Dakota Coyotes à Vermillion (Dakota du Sud) : Originaire de Seine-Saint-Denis, le meneur est rapidement repéré au sein du programme privé Frenchy Phenoms, et débarque à Séville, au Real Betis Baloncesto, où il est sacré champion d’Espagne U14 avec la sélection d’Andalousie. Intégrant le groupe professionnel, en deuxième division, dès ses 17 ans, le francilien participe même à l’ANGT de Paris avec la Joventut Badalone. Revenu en France en 2024 en rejoignant l’équipe Espoirs de Nancy pour succéder à Guillaume Grotzinger sur les lignes extérieures, Iliam Févry a ensuite pris la direction des États-Unis pour rejoindre Arizona Western College, engagé en JuCo. Au sortir de sa saison freshman, il s’est ouvert les portes de la NCAA et s’est engagé en faveur de South Dakota.

Mady Traoré – 5 – 2,11 m – 8 juin 2003 – Washington Huskies à Seattle (Washington) : Installé aux États-Unis depuis plusieurs années, l’ancien joueur de Levallois a d’abord évolué en high school à la Bishop Walsh School puis à la National Christian Academy, avant de poursuivre son développement à Believe Prep Academy. Classé comme une recrue trois étoiles, Mady Traoré avait ensuite rejoint New Mexico State en NCAA. Après deux premières saisons universitaires marquées par un faible temps de jeu, malgré un transfert à Maryland, l’intérieur avait choisi de relancer sa carrière en JUCO à Frank Phillips College en 2024. Classé troisième meilleur prospect JUCO du pays par 247Sports et élu meilleur défenseur de sa conférence, Mady Traore avait ensuite retrouvé la NCAA avec Washington pour sa saison senior, mais une blessure au tendon du pied l’a contraint à manquer l’intégralité de l’exercice. Après une année redshirt, le Parisien restera chez les Huskies cette saison afin de disputer sa dernière année universitaire, en espérant qu'une douleur au genou ne continue pas de l'affecter.

Noah Mendy – 2 – 1,98 m – Florida International University Panthers à Westchester (Floride) : Le natif de Lyon a d’abord évolué en France, à l’ASVEL, Poitiers et en Touraine, avant de partir aux États-Unis pour évoluer en high school. Rejoignant le Connecticut et la Putnam Science Academy, il a ensuite déménagé en Floride pour s’engager avec Daytona State College. Après une saison sophomore aboutie, qui l’a vu être classé 6e meilleur prospect JuCo du pays selon le Top 100 de jucorecruiting, Noah Mendy s’est ouvert les portes de la NCAA et va rejoindre le programme des FIU Panthers pour sa saison junior.

Aloïs Leyrolles – Poste 3 – 2,03 m – 7 septembre 2004 – Hawaï Rainbow Warriors à Honolulu (Hawaï) : L’ailier franco-suisse a été formé au Fribourg Olympic, avec lequel il a remporté deux titres de Swiss Basketball League, avant de rejoindre les Espoirs de Cholet Basket en 2024. Après une saison en France, il était retourné jouer dans son club d’origine, remportant une nouvelle fois la SBL. Néo-international suisse après avoir été sélectionné pour disputer des matchs de qualifications pour la Coupe du monde, Aloïs Leyrolles va découvrir la NCAA avec les Hawaii Rainbow Warriors.

Thomas Duchamp De La Geneste – 3-4 – 1,99 m – 20 juin 2006 – East Texas A&M University à Commerce (Texas) : Originaire de Normandie, où il a commencé le basket à 6 ans en suivant son frère, l’ailier a ensuite rejoint Rouen en catégorie jeune. Progressant jusqu’à l’équipe Espoirs, il a évolué à l’ASVEL puis à Cholet ces deux dernières saisons, remportant un titre de champion de France Espoirs avec la Pitch Academy. Thomas Duchamp De La Geneste va désormais découvrir les États-Unis et la NCAA avec East Texas A&M, où il jouera avec Maxime Carrio.

Jean-Ernest Boyomo Keedi – 3 – 2,03 m – 25 octobre 2006 – Stetson Hatters à DeLand (Floride) : Né dans une famille de basketteur, le natif de Poitiers s’est vite tourné vers la balle orange après avoir commencé par le football. Faisant ses classes au Stade Poitevin, au côté notamment de Noah Balonga, avant d’intégré le centre de formation du PB86. Rejoignant ensuite Blois pour découvrir un nouvel environnement pour poursuivre sa progression, Jean-Ernest Boyomo Keedi va découvrir la NCAA la saison prochaine. L’ailier va rejoindre Stetson, où évolue également Alex Doyle.

Maxime Carrio – 1-2 – 1,92 m – 5 avril 2006 – East Texas A&M University à Commerce (Texas) : Évoluant au sein de l’Hermines de Nantes depuis la catégorie U13, l’arrière a gravi les échelons jusqu’à devenir l’un des cadres de l’équipe U21 cette saison. Membre du meilleur cinq Espoirs ELITE 2, l’international français junior de 3×3 a également effectué ses débuts avec l’équipe professionnelle. Maxime Carrio a décidé de quitter son club formateur pour poursuivre son développement aux États-Unis et s’est engagé avec East Texas A&M, il évoluera avec Thomas Duchamp De La Geneste.

Alan Gballou – 4 – 2,01 m – Eastern Washington Eagles à Cheney (Washington) : Originaire de Paris, Alan Gballou a poursuivi sa formation aux États-Unis, notamment à Layton Christian Academy, dans l'Utah. L'intérieur français figure dans l'effectif d'Eastern Washington, où il entame la saison 2026-2027 avec le statut de redshirt freshman.

Paul Lambert – 4-5 – 2,06 m – Siena Saints à Loudonville (New York) : Originaire de Rungis, en région parisienne, Paul Lambert est passé par Canterbury School, dans le Connecticut, avant de rejoindre Siena. L'intérieur français de 2,06 m va découvrir la NCAA Division I cette saison avec le statut de freshman.

Maïdy Douglas – 1-2 – 1,93 m – Hawai‘i Rainbow Warriors à Honolulu (Hawaï) : MVP du championnat Espoirs ELITE 2025-2026 avec Nanterre, où il tournait à 24 points de moyenne, Maidy Douglas a décidé de poursuivre sa carrière aux États-Unis. L'arrière français s'est engagé avec Hawai‘i en septembre, après avoir également participé à l'EuroBasket U20 2026 avec l'équipe de France. Il devra toutefois patienter avant de faire ses débuts en NCAA : contraint de satisfaire aux exigences d'éligibilité, il ne disputera aucune rencontre officielle en 2026-2027.

Yvain Vidal – 4-5 – 2,13 m – East Texas A&M Lions à Commerce (Texas) : Originaire de Montauban, Yvain Vidal (19 ans) a notamment évolué avec les Espoirs du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB), avant de poursuivre son parcours en Italie, à la Stella Azzurra Rome. Mobile malgré ses 2,13 m, l'intérieur français a rejoint East Texas A&M pour découvrir la NCAA Division I, dans la Southland Conference. Le frère de Bastien Vidal, joueur de Nationale 3 à Saint-Gély Basketball, figure dans l'effectif des Lions pour la saison 2026-2027, aux côtés de deux autres Français, Maxime Carrio et Thomas Duchamp.

Sondage de la rédaction · Les nouveaux visages à découvrir en NCAA Qui sera le meilleur freshman français cette saison en NCAA ? Guillaume Grotzinger — Loyola Ramblers

Talis Soulhac — Murray State Racers

Aurèle Brena-Chemille — San Jose State Spartans

Marc-Owen Fodzo Dada — Creighton Bluejays

En quête de relance dans un nouveau programme

Maxim Logue – 5 – 2,05 m – 18 juillet 2005 – Memphis Tigers à Memphis (Tennessee) : Intérieur puissant, Maxim Logue a été formé à l’ASVEL avant d’intégrer le Pôle France puis le centre de formation du Paris Basketball, où il a fait quelques apparitions avec les professionnels. Le Lyonnais a rejoint la NCAA en 2024. Freiné par les blessures et la barrière de la langue, il n’a occupé qu’un rôle mineur lors de sa saison freshman à Oregon State. Transféré aux Florida Atlantic Owls et coéquipier avec Yohan Sissoko, l’international français chez les jeunes s’est montré productif malgré un temps de jeu limité. Il évoluera la saison prochaine chez les Memphis Tigers, sous les ordres de Penny Hardaway.

Noah Bolanga – 2-3 – 2,03 m – 13 mars 2003 – Abilene Christian Wildcats à Abilene (Texas) : Formé à Poitiers puis à Orléans, où il est devenu professionnel après son titre de champion d'Europe U20 avec l'équipe de France, Noah Bolanga a rejoint la NCAA en 2024. Après une première saison à St. Bonaventure, l'ailier français s'est révélé à Utah Tech en 2025-2026, avec 11,9 points, 6 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne en 34 rencontres. Nommé dans la Second Team All-WAC, il a choisi de changer une nouvelle fois d'université en rejoignant Abilene Christian pour sa troisième saison américaine. Sélectionné dans l'équipe de présaison de la United Athletic Conference, il n'a pas participé au premier match de son programme ce lundi 2 novembre.

Yohan Sissoko – 1-2 – 1,95 m – 6 mai 2006 – Long Beach State Beach à Long Beach (Californie) : Formé à Marne-la-Vallée avant de rejoindre l’ASVEL, le Francilien a réalisé une saison exceptionnelle avec les Espoirs en 2024-2025, qui lui a permis de connaître quelques apparitions avec les professionnels, notamment en EuroLeague. International français en équipes jeunes, il a ensuite rejoint les États-Unis et la NCAA. Engagé à Florida Atlantic aux côtés de Maxim Logue, sa saison freshman ne s’est pas déroulée comme espéré. Peu utilisé, le natif de Fontenay-sous-Bois a choisi de transférer pour la saison prochaine. L’explosif meneur s’est engagé à Long Beach State, l’ancien programme de son ancien coéquipier à l’ASVEL, Petar Majstorovic.

Timéo Pons – 3-2 – 2,06 m – 4 juillet 2006 – Abilene Christian Wildcats à Abilene (Texas) : Engagé avec les Espoirs de Nanterre, où il a tout de même fait quelques matchs avec les professionnels, après être passé par Les Sables Vendée et Nantes, le fils de l’ancien joueur Guillaume Pons a pris la direction des Etats-Unis l’an dernier. International avec les équipes de France jeunes, l’ailier a réalisé sa saison freshman avec les New Mexico Lobos, mais ne bénéficiait que d’un faible temps de jeu. Ayant beaucoup progressé physiquement, il s’est engagé avec Abilene Christian University. Il y retrouvera plusieurs français : Willan Marie-Anais, Evan Boisdur, Victor Yimga Moukouri et l’assistant-coach Elliott De Witt.

Evan Boisdur – 1 – 1,86 m – 1 novembre 2005 – Abilene Christian Wildcats à Abilene (Texas) : Formé en Guadeloupe avant de rejoindre le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, le natif des Abymes a terminé deuxième meilleur marqueur d’Espoirs ELITE lors de la saison 2024-2025. Le meneur a ainsi été sélectionné pour disputer l’EuroBasket U20 avec l’équipe de France, avant de poursuivre sa progression en NCAA avec les Grand Canyon Antelopes. Après une première saison freshman marquée par un très faible temps de jeu, il a changé de programme et évoluera à Abilene Christian pour sa saison sophomore. Il y retrouvera plusieurs français : Willan Marie-Anais, Victor Yimga Moukouri, Timéo Pons et l’assistant-coach Elliott De Witt.

Sami Pissis – 1-2 – 1,91 m – Alabama A&M Bulldogs à Huntsville (Alabama) : Originaire de Paris, Sami Pissis poursuit son parcours universitaire américain avec Alabama A&M, après avoir évolué à New Hampshire (10,4 points et 4 passes décisives de moyenne). L'arrière français, qui dispute sa saison senior, figure dans l'effectif des Bulldogs pour l'exercice 2026-2027.

Clarence Fondeur Massamba – 3 – 1,97 m – 14 décembre 2005 – UC Davis Aggies à Davis (Californie) : Né à Paris et formé à Caen, Clarence Massamba a poursuivi sa formation aux États-Unis avec The Rock School, où il a remporté un titre de champion de l’État lors de sa saison junior. L’ailier, considéré comme un prospect trois étoiles, est alors revenu en France pour évoluer avec les Espoirs de Monaco en 2024-2025, puis il a rejoint l’université de Tennessee l’année suivante. Pour sa saison freshman, le Français a occupé un rôle limité au sein d’une équipe qui a atteint l’Elite Eight de la March Madness. Il a transféré vers UC Davis pour disputer sa saison sophomore, où il jouera avec Ylan Esso Essis.

Dominique Diomande – 3 – 2,01 m – 20 juin 2005 – Pittsburgh Panthers à Pittsburgh (Pennsylvanie) : Formé au Touraine BC puis à l’ADA Blois, où il s’est illustré en Espoirs et a disputé plusieurs rencontres de Betclic ELITE, l’international ivoirien a ensuite rejoint la NCAA. Après une première saison en redshirt sans jouer le moindre match avec les Washington Huskies, Dominique Diomande a poursuivi son parcours universitaire à BYU l’an dernier, mais n’a eu qu’un rôle limité. Joueur polyvalent, il a rejoint le programme de Pittsburgh pour sa saison sophomore.

Halvine Dzellat-Diakeno – 5 – 2,08 m – 29 janvier 2004 – Seattle Redhawks à Seattle (Washington) : Passé par le Pôle France avant d’intégrer le centre de formation de l’ADA Blois, l’intérieur a débuté sa carrière professionnelle en prêt à Lille en ÉLITE 2 lors de la saison 2023-2024. Capitaine de l’équipe de France U20 sacrée championne d’Europe en 2024, Halvine Dzellat a ensuite rejoint la NCAA et les Cincinnati Bearcats. Après deux saisons dans un rôle limité, le natif de Blois a récemment rejoint l’université de Seattle, où il disputera sa saison junior.

Japhet Moupadele – 4 – 2,03 m – 11 décembre 2006 – Youngstown State Penguins à Youngstown (Ohio) : Passé par Lille puis les Espoirs de Strasbourg, avec lesquels il a progressé pendant quatre saisons, l’international français chez les jeunes s’est engagé avec les San Jose State Spartans l’an dernier. Après une saison freshman compliquée, Japhet Moupadele a choisi un nouveau programme et tentera de se relancer à Youngstown State pour sa saison sophomore.

Moustapha Loum – 5 – 2,08 m – 1 avril 2004 – UNLV Runnin’ Rebels à Las Vegas (Nevada) : Ayant évolué au Bassin Chambérien et à Challes avant de rejoindre Nancy, le natif de Dakar au Sénégal avait ensuite rejoint Antibes afin d’obtenir davantage de responsabilités en championnat Espoirs. Parti aux États-Unis à l’été 2023, il a d’abord évolué à Putnam High School avant de rejoindre Frank Phillips College en JuCo. Auteur d’une saison convaincante avec les Frank Phillips Plainsmen, Moustapha Loum a rejoint la NCAA en s’engageant avec Northwestern State. Après une année marquée par un faible temps de jeu, le pivot a transféré à UNLV pour sa saison junior.

Mathieu Sacha Grujicic – 2 – 2,01 m – 2 juin 2007 – Radford Highlanders à Radford (Virginie) : Débutant dans les équipes jeunes de l’ALBA Berlin après être arrivé en Allemagne en 2012, le natif d’Arles rejoint le centre de formation de Barcelone en 2023 et évolué aussi avec l’équipe réserve. Le franco-allemand est même élu MVP lors du tournoi EuroLeague Basketball Next Generation à Ulm en février 2025, ainsi que du Basketball Without Borders Europe. Faisant ses débuts en EuroLeague et en Liga ACB à 18 ans, l’arrière a également été le meilleur joueur allemand lors de l’EuroBasket U18 en 2025. Après deux saisons en Catalogne, Mathieu Sacha Grujicic a rejoint les Ohio State Buckeyes à l’été 2025 pour poursuivre sa carrière en NCAA, et sort d’une saison freshman très compliquée, avec un faible temps de jeu. Il a transféré vers les Radford Highlanders pour sa saison sophomore.

Bryan Akanmu – 3-4 – 1,95 m – 2003 – Chicago State Cougars à Chicago (Illinois) : Ayant commencé le basketball à 16 ans, il est directement allé jouer en Angleterre, à Londres, en jouant pour la Myerscough Basketball Academy, devenant MVP de sa division à 18 ans. L’ailier a ensuite traversé l’Atlantique et rejoint la JuCo, d’abord à McCook Community College dans le Nebraska pour sa saison freshman, puis à Vincennes University lors de son année sophomore. Grâce à ses performances, le natif de Saint-Denis a réussi à s’ouvrir les portes de la NCAA. Arrivé à Wagner à l’été 2025, il a progressivement vu son rôle augmenter au cours de sa saison junior, et va désormais aspirer à plus de responsabilité à Chicago State, où il s’est engagé pour sa saison senior.

Elidjah Savane – 4-5 – 2,03 m – 2 novembre 2004 – Georgia Southern Eagles à Statesboro (Géorgie) : Après deux saisons avec les Espoirs d’Aix-Maurienne, l’ancien joueur de Nanterre a pris la direction des États-Unis pour rejoindre Cloud County Community College, en JUCO, dans le Kansas. Auteur d’une progression remarquée entre sa première et sa deuxième saison, avec une moyenne de points doublée lors de son année sophomore, Elidjah Savane a attiré l’attention de la NCAA. L’intérieur français a finalement choisi de s’engager avec Georgia Southern University.

Aboubacar Magassa – 3 – 2,01 m – 9 décembre 2004 – UNC Asheville Bulldogs à Asheville (Caroline du Nord) : Après plusieurs saisons au centre de formation de Roanne, Aboubacar Magassa a pris la direction des États-Unis en 2023. Le natif de Morsang-sur-Orge, frère d’Ibrahima Magassa, a d’abord effectué une saison redshirt avec les Saint Louis Billikens avant de rejoindre les Wyoming Cowboys. Cantonné à un rôle limité pendant deux exercices, Abou Magassa a choisi de rejoindre UNC Asheville afin d’obtenir davantage de responsabilités pour sa saison junior.

Mathéo Coffi – 4 – 2,03 m – 10 février 2005 – NJIT Highlanders à Newark (New Jersey) : La natif de Strasbourg a réalisé l’intégralité de sa formation avec la SIG, passant des catégories jeunes à l’équipe professionnelle. Intérieur très athlétique, sa progression a été freinée par deux ruptures des ligaments croisés. Lors de l’été 2025, il a choisi de poursuivre son parcours en NCAA en rejoignant UTSA. Auteur d’une saison freshman dans un rôle de rotation où il a terminé deuxième meilleur rebondeur de sa formation, il a transféré vers le New Jersey Institute of Technology pour sa saison sophomore.

Bastien Rieber – 1 – 1,88 m – 6 avril 2005 – Niagara Purple Eagles à Lewiston (New-York) : Meneur de jeu passé par Mulhouse avant d’intégrer les centres de formation de Strasbourg puis de Dijon, il a terminé meilleur passeur du championnat Espoirs en 2024-2025. Après avoir décroché la médaille de bronze à l’EuroBasket U20 avec l’équipe de France, il a rejoint Fresno State l’an dernier, où il a notamment évolué aux côtés de Wilson Jacques. Moins utilisé que son compatriote lors de sa saison freshman, Bastien Rieber a choisi de transférer à Niagara pour son année sophomore.

Jazz Gardner – 5 – 2,10 m – 8 mars 2004 – Gaels de Saint Mary’s à Moraga (Californie) : Le Franco-Américain a d’abord évolué en high school, à Los Altos puis à West Ranch, où il a obtenu le statut de prospect quatre étoiles et remporté le titre de MVP du Iverson Classic en 2023. Le fils de Jelani Gardner a ensuite rejoint les Nevada Wolf Pack, sans parvenir à s’y imposer lors de sa saison freshman, avant de transférer aux Pacific Tigers. Après une saison sophomore dans un rôle de sortie de banc, Jazz Gardner, international français U18 né à Pasadena (Californie), s’apprête à rejoindre Saint Mary’s pour sa saison junior.

Kéziah Ekissi – 1-2 – 1,89 m – 08 janvier 2004 – California State University at Northridge Matadors à Northridge (Californie) : Formé à Fos Provence avant de rejoindre le centre de formation de Cholet Basket, où il a été sacré champion de France Espoirs et vainqueur du Trophée du Futur en 2023, Kéziah Ekissi a ensuite rejoint Howard College en JuCo. Après avoir franchi un cap en intégrant Oregon State la saison dernière, le meneur a dû se contenter d’un rôle limité. Récemment transféré à Cal State Northridge, il tentera désormais de gagner en responsabilités.

Christ Essandoko – 5 – 2,13 m – 16 février 2003 – Bowling Green Falcons à Bowling Green (Ohio) : Ancien pensionnaire du centre de formation de Nanterre, après avoir évolué en U15 ELITE au Paris-Levallois puis à l’Union Champagne Châlons-Reims, le natif de Clichy est parti aux États-Unis poursuivre sa formation en 2020. Après son passage en high school avec Winston-Salem Christian School en Caroline du Nord, Christ Essandoko a enchaîné trois universités différentes en NCAA. D’abord les Saint Joseph’s Hawks, puis les Providence Friars et enfin les South Carolina Gamecocks l’an dernier, où il a dû se contenter d’un temps de jeu limité. Pour son année senior, il a de nouveau changé de programme, direction Bowling Green State University.

Jaheim Nyam – 2 – 1,91 m – 1 janvier 2005 – Southeastern Louisiana Lions à Hammond (Louisiane) : Originaire de Paris, Jaheim Nyam s’est envolé pour les États-Unis afin de rejoindre la West Nottingham Academy, à Colora, dans le Maryland. À l’issue de ce passage en high school, le meneur a intégré Kilgore College, au Texas, pour y disputer sa saison freshman en JuCo. À l’été 2025, il a franchi un nouveau cap en s’engageant avec Bryant, en NCAA. Peu utilisé, avec seulement cinq apparitions, il a finalement rejoint Southeastern Louisiana pour y obtenir davantage de responsabilités.

Sondage de la rédaction · En quête de relance dans un nouveau programme Lequel de ces joueurs français en quête de relance réalisera la meilleure saison en NCAA ? Maxim Logue — Memphis Tigers

Yohan Sissoko — Long Beach State Beach

Timéo Pons — Abilene Christian University

Evan Boisdur — Abilene Christian University

Le pari de la continuité

Théo Pierre-Justin – 4 – 2,08 m – 20 janvier 2005 – DePaul Blue Demons à Chicago (Illinois) : Engagé à l’Elan Béarnais puis à la Chorale de Roanne lors de sa formation en France, l’intérieur faisait pleinement partie de l’équipe professionnelle lors de sa dernière saison en France en 2023-2024. Champion d’Europe U20 avec l’équipe de France en 2024, Théo Pierre-Justin évolue en NCAA depuis deux ans, à DePaul. Le Français a nettement progressé depuis son arrivée aux États-Unis, notamment dans son tir à trois points, et s’apprête à disputer sa saison junior aux côtés de Wilson Jacques dans la raquette.

Léon Sifferlin – 2-1 – 1,96 m – 8 janvier 2006 – Tulsa Golden Hurricane à Tulsa (Oklahoma) : Après avoir évolué au SLUC Nancy, il a rejoint le centre de formation de la JL Bourg. Sélectionné avec les équipes de France jeunes, le shooteur a connu quelques apparitions avec les professionnels et remporté le championnat de France Espoirs. L’an dernier, le natif de Bourg-en-Bresse a rejoint la NCAA en s’engageant avec les Tulsa Golden Hurricane. Malgré un temps de jeu limité lors de sa saison freshman, Léon Sifferlin a choisi de poursuivre l’aventure dans le même programme pour son année sophomore.

Martin de Laporterie – 5 – 2,15 m – Drexel Dragons à Philadelphie (Pennsylvanie) : Natif de Bordeaux, où il a évolué jusqu’en NM1, le pivot a également été présélectionné en équipe de France U16 en 2017, aux côtés de Killian Hayes. Parti aux États-Unis en 2022, l’intérieur a d’abord évolué en high school à Central Pointe Christian Academy, avant de rejoindre Yavapai Community College en JUCO, où il a disputé deux saisons. Il a ensuite découvert la NCAA avec Drexel, où il sort d’une saison junior dans un rôle de rotation au poste de pivot. Martin de Laporterie poursuivra l’aventure avec les Dragons pour son année senior, et sera en concurrence avec son compatriote David Simonovic.

Mathis Courbon – 2 – 1,98 m – 28 février 2005 – Murray State Racers à Murray (Kentucky) : Shooteur formé à Oullins Sainte-Foy avant de rejoindre la Chorale de Roanne, le natif de Lyon a passé quatre saisons avec les Espoirs du club. Meilleur marqueur de l’équipe lors de la saison 2023-2024, notamment grâce à son excellente adresse extérieure, il est devenu professionnel la saison suivante en ÉLITE 2. L’an dernier, Mathis Courbon a rejoint Murray State pour découvrir la NCAA. Utilisé dans un rôle de rotation pour sa saison freshman, il s’est notamment distingué de par son adresse à 3-points.

Dramane Camara – 3-4 – 1,98 m – 24 janvier 2004 – Norfolk State Spartans à Norfolk (Virginie) : Membre de l’équipe de Marne-la-Vallée sacrée championne de France U15 aux côtés de Kymany Houinsou et Daryl Doualla, le cousin de Mohamed Diarra a ensuite intégré le Pôle France avant de rejoindre la NBA Academy Africa, au Sénégal. Dramane Camara a ensuite remporté la Basketball Africa League (BAL) avec l’Al Ahly Sporting Club avant de lancer sa carrière universitaire à DePaul. Le natif de Paris a par la suite rejoint Norfolk State, avec qui il s’est qualifié pour la March Madness en 2026.

Martin Carrère – 3 – 2,05 m – 21 juillet 2006 – Virginia Cavaliers à Charlottesville (Virginie) : Natif de Dax, où il a débuté sa formation, le shooteur a ensuite intégré les Espoirs de Limoges. Après avoir participé à l’EuroBasket U18 2024 avec l’équipe de France, l’ailier a pris la direction des États-Unis et s’est engagé avec VCU, où il a effectué une saison redshirt. L’été dernier, Martin Carrère a rejoint Virginia et sort d’une première saison compliquée, marquée par la maladresse et un faible temps de jeu.

Sven Djopmo – 1 – 1,86 m – Coppin State Eagles à Baltimore (Maryland) : Passé par les centres de formation de Champagne Basket et de Nanterre, il a rejoint les États-Unis pour s'engager avec Arizona en 2023. Après une première année en redshirt, Sven Djopmo a disputé deux saisons en NCAA dans un rôle limité. Seul Français présent lors du Final Four NCAA 2026, il a décidé de changer d'université pour son année junior en rejoignant Coppin State, dans la Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC).

Alexander Doyle – 3-4 – 2,06 m – 09 février 2004 – Stetson Hatters à DeLand (Floride) : Débutant au club de Beaucouzé, au niveau départemental dans le Maine-et-Loire, l’international français U18 a ensuite intégré le centre de formation de Cholet Basket en 2019 avant de rejoindre la DME Academy, à Daytona Beach (Floride). À sa sortie de high school, Alexander Doyle a intégré l’université de Stetson, où son rôle a progressivement évolué au fil de ses trois premières saisons. Le natif de Cholet va désormais entamer sa saison senior.

Nathan Zulemie – 2 – 1,94 m – 7 septembre 2004 – Fresno State Bulldogs à Fresno (Californie) : Le Francilien a réalisé l’intégralité de sa formation à Nanterre, où il a évolué des U9 jusqu’à la Basketball Champions League. Champion de France U13 et U15 aux côtés de Victor Wembanyama, il a ensuite pris la direction de la NCAA en rejoignant Fresno State à l’été 2025, programme où évoluent également Wilson Jacques et Bastien Rieber. Pour sa saison freshman, Nathan Zulemie n’a toutefois pas disputé la moindre rencontre avec les Bulldogs.

Fredy-Salam Sylla – 2-3 – 2,03 m – 19 janvier 2006 – Southern Indiana Screaming Eagles à Evansville (Indiana) : Parti aux États-Unis à seulement 13 ans, le Parisien est passé par la Potter’s House Christian Academy, à Jacksonville (Floride), avant d’effectuer sa saison freshman en JuCo à Eastern Florida State College. L’an dernier, Fredy-Salam Sylla a découvert la NCAA Division I sous les couleurs d’Arkansas State, et s’est engagé à Southern Indiana pour sa saison junior.

Tidiane D’Almeida – 1 – 1,84 m – 10 août 2006 – Lindewood Lions à Saint Charles (Missouri) : Formé à l’Élan Béarnais, le natif de Pau a rejoint la NCAA la saison dernière après avoir participé à l’AfroBasket U18 avec le Sénégal. Pour son année freshman, Tidiane D’Almeida n’a bénéficié que d’un temps de jeu limité.

Kwame Tanic – 3 – 2,01 m – 4 mars 2004 – Georgia State Panthers à Atlanta (Géorgie) : Natif de Paris et passé par le lycée français d’Irlande, l’ailier évolue à Georgia State depuis deux saisons. Kwame Tanic, dont les parents étaient des sportifs de haut-niveau, n’a participé qu’à deux rencontres depuis son arrivée au sein du programme.

Youssouf Yatabaré – 4-5 – 2,05m – 25 septembre 2026 – South Dakota State Jackrabbits : Avant ce saut transatlantique, Yatabaré a fait ses gammes avec les Espoirs de Nanterre 92. Au cours de l’exercice 2025/26, cet intérieur athlétique a guidé son collectif vers un bilan de 18 victoires pour 12 défaites et une qualification au Trophée du Futur. En 24 matchs, il a cumulé des moyennes de 11,4 points à 48% aux tirs, 7,4 rebonds, 1,3 passe et 1,5 interception en 27 minutes, doublant quasiment ses chiffres par rapport à la saison précédente. Il s’est fendu de trois matchs à plus de 20 points, signant un record en carrière à 29 unités.

Sondage de la rédaction · En quête de relance dans un nouveau programme Lequel de ces joueurs français en quête de relance réalisera la meilleure saison en NCAA ? Théo Pierre-Justin — DePaul Blue Demons

Léon Sifferlin — Tulsa Golden Hurricane

Martin de Laporterie — Drexel Dragons

Mathis Courbon — Murray State Racers

N’hésitez pas nous signaler une erreur ou un oubli en commentaire de cet article ou à l’adresse mail suivante ([email protected])