Le PB86 devra débuter sa saison sans l’un de ses principaux atouts offensifs

Le Poitiers Basket 86 ne pourra pas compter sur Keaston Willis (1,91 m, 25 ans) pour lancer sa saison 2026-2027 d’ÉLITE 2. Le meneur américain sera absent face à l’ALM Évreux ce vendredi 25 septembre à la salle St Eloi.

L’Américain et son épouse sont devenus parents d’une petite Kapri, née dimanche à Poitiers. Le meneur-arrière bénéficie ainsi d’un congé paternité et ne sera pas disponible pour cette première journée d’ÉLITE 2 selon La Nouvelle République.

Son absence n’est pas anodine pour le PB86. Arrivé durant l’intersaison, Willis a tourné autour des 20 points de moyenne pendant les matchs de préparation.

Andy Thornton-Jones veut responsabiliser son groupe

Andy Thornton-Jones ne veut toutefois pas dramatiser l’absence de Willis. L’entraîneur poitevin compte profiter de ce contexte pour redistribuer les responsabilités.

« D’autres vont être responsabilisés. Peut-être que nous serons moins performants dans certains domaines et plus dans d’autres », explique le technicien.

Le PB86 devra donc trouver d’autres solutions offensives pour tenter de lancer sa saison à domicile.

PROFIL JOUEUR Keaston WILLIS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 25 ans (03/04/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine PTS 25 #4 REB 5 #67 PD 2 #136

Évreux attendu au complet à Poitiers

En face, Évreux devrait pouvoir compter sur un groupe complet. Landry Djedje, qui était retenu par la Coupe du monde 3x3, et Elijah Lufile, jusque-là confronté à des problèmes administratifs, doivent effectuer leur retour.

Tous les deux avaient manqué l’élimination d’Évreux à Caen en Coupe de France (82-79).

Andy Thornton-Jones se méfie d’un adversaire qu’il décrit comme « une équipe bien construite, avec une vraie activité des deux côtés du terrain, s’appuyant sur un jeu de relances ».

Entre-deux à 20h.