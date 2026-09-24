Karim Gourari n'est (déjà) plus le directeur sportif de Rouen

Ancien capitaine du Rouen Métropole Basket, Karim Gourari (37 ans) aurait dû être présent vendredi soir au bout du banc au Kindarena contre Vichy.

Non pas en tant que joueur, lui qui a terminé sa carrière pro la saison dernière, mais en tant que directeur sportif du club normand, une décision actée en interne depuis plus d'un an.

En parallèle de ses derniers matchs, le Marocain préparait l'avenir sportif du RMB, étant notamment pleinement impliqué dans les discussions concernant le futur coach.

Mais à la lecture de ses lignes, et au timing de son départ, ébruité dans le milieu le 18 juin, on comprend que Karim Gourari n'a pas été en accord avec les choix sportifs du club, lui qui a notamment milité, en vain, pour que Raphaël Pascual (désormais à Saint-Quentin) prenne le poste.

Pas suivi par les dirigeants, il a donc préféré s'éclipser de son poste. Trois mois après, il s'en est expliqué sur les réseaux sociaux.

Je ne fais plus partie du Rouen Métropole Basket.



Le 15 mai, j’ai mis un terme à ma carrière de joueur. La suite était préparée depuis plus d’un an avec le club : prendre la direction sportive. Je m’y suis formé auprès de directeurs sportifs expérimentés et, à l’approche de la… — Karim Gourari (@GourariKarim) 22 septembre 2026

Le texte intégral de Karim Gourari

"Je ne fais plus partie du Rouen Métropole Basket.



Le 15 mai, j’ai mis un terme à ma carrière de joueur. La suite était préparée depuis plus d’un an avec le club : prendre la direction sportive. Je m’y suis formé auprès de directeurs sportifs expérimentés et, à l’approche de la fin de saison, j’avais commencé à travailler aux côtés des dirigeants et des actionnaires sur le projet sportif et le développement du club.



J’ai mené ce travail avec une conviction : un club se construit dans la durée et collectivement. Avec un staff qui travaille ensemble, des décisions et des valeurs partagées, et des personnes capables de faire grandir celles qui les entourent.



Le résultat du week-end compte, évidemment. Mais la performance ne peut être durable que si elle repose sur des bases solides. La manière de manager, les valeurs que l’on porte et ce que l’on transmet aux jeunes que l’on forme comme au public qui nous soutient font, à mes yeux, pleinement partie de la performance.



Au terme de ce travail, le club a fait d’autres choix. C’est son droit. De mon côté, je ne souhaitais pas porter un projet dans lequel je ne me reconnaissais pas. J’ai donc quitté mes fonctions cet été.



J’ai choisi de le faire sans bruit. Je retiens avant tout quatre années fortes à Rouen. Merci aux supporters, à mes coéquipiers, aux staffs et à toutes celles et ceux qui m’ont fait confiance, notamment pour préparer cette reconversion.



Aujourd’hui, je sais encore davantage quel projet je veux porter : construire dans la durée, en équipe, avec exigence, cohérence et passion."