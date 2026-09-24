BeBasket lance sa Fantasy League : NBA, Europe, hommes, femmes… composez votre cinq mondial !

La Fantasy BeBasket ouvre ses portes. Chaque jour, les lecteurs de BeBasket peuvent désormais composer leur propre cinq avec les joueurs et joueuses présents au programme, choisir un capitaine et répondre à plusieurs questions avant de suivre les performances de leur équipe. Pas de budget fictif, pas de contrainte de poste : ici, la principale difficulté sera de faire les bons choix… et de les renouveler.

Le principe repose sur l'univers suivi quotidiennement par BeBasket. Tous les joueurs des clubs français peuvent intégrer le vivier, quelle que soit leur nationalité. À ceux-ci s'ajoutent les Français et Françaises évoluant à l'étranger dans les compétitions couvertes par le média. De la Betclic ELITE à la NBA, en passant par l'EuroLeague, la WNBA ou les autres championnats européens et internationaux référencés sur BeBasket (NBL, Japon, Chine etc.), les managers peuvent donc construire un cinq particulièrement éclectique.

Une Fantasy BeBasket sans budget ni poste imposé

Chaque journée commence à 6 heures et se termine à 5h59 le lendemain, heure française. Cette organisation permet notamment d'intégrer les rencontres NBA disputées pendant la nuit à la journée précédente.

Le manager sélectionne cinq joueurs ou joueuses parmi ceux qui évoluent ce jour-là. Aucun budget virtuel ne vient limiter les choix et il n'est pas nécessaire de respecter une répartition par poste. Une seule décision supplémentaire est indispensable : désigner son capitaine, dont les points seront doublés.

Les choix ne sont pas définitivement figés au moment de composer son équipe. Chaque joueur reste modifiable jusqu'au coup d'envoi de son propre match. Un manager peut ainsi ajuster progressivement son cinq en fonction des horaires de la journée.

Une règle des sept jours pour obliger les managers à varier leurs choix

Impossible en revanche d'aligner éternellement les mêmes stars. Tout joueur ou toute joueuse sélectionné devient indisponible pendant sept jours.

Cette règle constitue la principale contrainte de la Fantasy BeBasket. Elle oblige à explorer le vivier, suivre plusieurs compétitions et anticiper les journées suivantes plutôt que de sélectionner systématiquement les joueurs affichant les meilleures évaluations moyennes.

Le score repose directement sur l'évaluation BeBasket réalisée à partir des statistiques de chaque rencontre. L'évaluation obtenue devient le nombre de points du joueur dans la Fantasy, avec un coefficient de deux pour le capitaine. Un joueur qui ne participe finalement pas à son match rapporte zéro point.

Des questions quotidiennes pour compléter son score

Composer son cinq ne constitue qu'une partie du jeu. Huit questions sont proposées chaque jour autour des rencontres programmées : vainqueur d'un match, statistique individuelle, écart au score, meilleur marqueur, double-double ou encore triple-double peuvent notamment faire partie des thèmes proposés.

Chaque bonne réponse rapporte un nombre de points annoncé à l'avance. Comme pour les joueurs, une question liée à une rencontre reste modifiable jusqu'au coup d'envoi de celle-ci.

Au fil des matchs, les statistiques réelles viennent alimenter le score. Les points peuvent être provisoires tant que toutes les rencontres n'ont pas été comptabilisées avant de devenir définitifs une fois la journée clôturée.

Jour, semaine, mois, saison : plusieurs classements pour se mesurer aux autres

La Fantasy BeBasket permet de comparer ses performances sur plusieurs périodes. Des classements sont disponibles pour la journée, la semaine, le mois et l'ensemble de la saison.

Le classement mensuel constitue le classement principal et repart de zéro au début de chaque mois. Un classement « Mon club » permet également de se mesurer uniquement aux managers ayant choisi le même club favori.

Chaque profil conserve enfin l'historique des journées disputées, les scores réalisés, les joueurs utilisés ainsi que leur date de retour dans le vivier après les sept jours d'indisponibilité.

La Fantasy BeBasket est accessible gratuitement sur BeBasket.fr. Il suffit de posséder un compte BeBasket, de choisir son nom d'équipe et son club favori, puis de composer son premier cinq.