Ivan Février rejoint l’infirmerie du KK Lietkabelis

Ivan Février (2,02 m, 27 ans) connaît la première blessure de son aventure en Lituanie. Son club, le KK Lietkabelis Panevėžys a fait savoir, ce mercredi, que l’ailier-fort français serait indisponible pendant quinze jours à la suite d’une blessure. Recruté cet été, l’ancien joueur du Portel a disputé un seul match avec sa nouvelle équipe avant de passer par l’infirmerie.

Un seul match joué et une indisponibilité de deux semaines

C’est par une publication Instagram que le KK Lietkabelis Panevėžys a communiqué l’information. Le club a confirmé l’absence de deux semaines d’Ivan Février, sans préciser la nature du problème physique rencontré par son intérieur. Le Français a lancé sa saison de belle manière. Le 19 septembre, pour son premier match sous le maillot du KK Lietkabelis, il a pesé sur la rencontre face à Utenos Juventus : 10 points et 5 rebonds, dans une victoire 84-82. Mercredi, il a manqué le déplacement à Siauliai, où son équipe s’est inclinée 86-77 pour sa première défaite du championnat.

Ivan Février Poste : Ailier fort

Taille : 204 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : France

Club : Lietkabelis Panevezys Stats 2026-2027 / Betsafe LKL Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,0 #32 REB 5,0 #16 PD 0,0 #89

Le Français déjà rompu à l’EuroCup

Auparavant, l’intérieur a évolué en Betclic ELITE avec les Metropolitans 92, Nanterre et, plus récemment, Le Portel, après être passé par l’ELITE 2 et notamment Boulazac. Il cumule presque 200 rencontres au plus haut niveau national. Avant de partir en Italie, lors de l’exercice 2025-2026 au Portel, il a tourné à 16,4 points, 5,8 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne. À l’échelle européenne, il a également disputé une vingtaine de matchs en EuroCup, une compétition qu’il a connue avec les Mets 92 et Nanterre.

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Un calendrier qui se resserre

Si la durée annoncée se confirme, Ivan Février devrait également être absent pour plusieurs rencontres. Une absence qui tombe mal. En effet, le club lituanien s’apprête à entamer son aventure en EuroCup le 30 septembre prochain. L’enchaînement des deux tableaux, championnat et EuroCup, va nécessiter à Nenad Canak, l’entraîneur du KK Lietkabelis, d’avoir une rotation disponible la plus large possible. Quant à Ivan Février, il a peut-être encore espoir de pouvoir jouer dans la salle du Zalgiris Kaunas en LKL, le championnat lituanien, le 4 octobre prochain. Ce qui s’annonce difficile.

Le programme des deux prochaines semaines

Engagé sur deux compétitions, le club lituanien va connaître un rythme où il jouera un match tous les 3-4 jours. En effet, dès ce samedi, Lietkabelis recevra Taurage en Betsafe LKL avant d’entamer l’EuroCup quatre jours plus tard avec la réception du Bosna Sarajevo. Enfin, le choc face à l’ogre Kaunas Zalgiris se disputera à la Zalgirio Arena le 4 octobre. Un autre choc attendra les lituaniens trois jours plus tard en EuroCup, avec un déplacement à la Roma SPQR.