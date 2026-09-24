50 Cent a volé au secours de Tyrese Haliburton à son mariage

Tyrese Haliburton (1,96 m, 26 ans) avait prévu une animation musicale pour son mariage avec Jade Jones. Les tarifs proposés au joueur des Indiana Pacers ont cependant rapidement compliqué ses plans, jusqu’à l’intervention du célèbre rappeur U.S. 50 Cent. Invité à la cérémonie, le rappeur américain a finalement décidé de monter lui-même sur scène, sans demander le moindre cachet au basketteur.

“What’s cool about playoff basketball in Indiana when we talk about the fans is when you’re leaving for the games from your house and there are signs and posters throughout your neighborhood.” Reggie Miller and Tyrese Haliburton on what makes the fans in Indiana so special 💙💛… pic.twitter.com/KLCBHvKEdg — Indiana Pacers (@Pacers) September 23, 2026

Interrogé par Speedy Morman pour Boardroom, Tyrese Haliburton a ainsi expliqué avoir notamment reçu une demande de 750 000 dollars pour une prestation d’une demi-heure. « Les prix sont assez fous. Je n’étais pas préparé à ça », reconnaît-il. Un montant astronomique réclamé par plusieurs artistes sollicités.

Le double All-Star n’a pas donné de nom, et n’a jamais sérieusement envisagé d’accepter de telles demandes. « J’étais choqué. Je me suis dit : « C’est hors de question. » Il n’y avait aucune chance que cela arrive. »

Même une proposition de prise en charge du voyage et de l’hébergement n’avait pas permis à Haliburton de faire baisser les exigences de l’un des artistes sollicités. Le meneur devait donc trouver une autre solution à quelques semaines de son mariage organisé en août dernier.

Un concert surprise

50 Cent devait déjà assister à la cérémonie. Curtis Jackson, de son vrai nom, a en effet noué une relation avec Haliburton notamment par l’intermédiaire du partenariat entre sa marque Sire Spirits et les Pacers. Prévu comme invité surprise, l’auteur du tube planétaire « In da club » a appris les difficultés rencontrées par le joueur pour trouver un artiste et a proposé d’assurer lui-même la prestation.

« C’était vraiment cool parce que je n’avais littéralement rien dit à personne. C’était génial. C’était spécial », raconte le natif du Wisconsin.

50 Cent performing at Tyrese Haliburton’s wedding This is amazing. 🤣🙌 (h/t @2Cool2Blog) pic.twitter.com/sZn6BUp6uL — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 2, 2026

Une prestation inattendue pour laquelle Tyrese Haliburton n’a en outre pas eu besoin de mettre la main à la poche. « Non, il ne m’a rien fait payer. J’ai pris en charge son hébergement et tout le reste. Son affection pour moi, c’est comme ça, c’est la famille. Donc je serai toujours là pour lui après ça. »

Tyrese Haliburton surveille ses dépenses

L’épisode correspond aussi à la manière dont Haliburton dit gérer ses finances malgré son contrat de 244 millions de dollars avec Indiana. L’ex-King de Sacramento estime notamment que certains déplacements en jet privé restent difficilement justifiables.

« Les gens ne comprennent pas. Voyager en privé, c’est parfois un peu ridicule. Mais je vois des gars prendre des jets privés alors que je sais que je gagne beaucoup plus qu’eux. »

Devant certains devis, il avait même appelé son conseiller financier : « Quand j’ai reçu ces tarifs pour voyager en privé, j’ai dû appeler mon conseiller financier et lui demander : « Est-ce qu’il y a quelque chose que je ne comprends pas ? » Parce que je sais vraiment que je gagne beaucoup plus que ce gars et qu’il voyage tout le temps en privé, qu’il le poste sur Instagram ou autre. Je ne peux pas faire ça à chaque fois. »

Tyrese Haliburton, who makes $48 million per year, says he doesn’t understand how people with less money than him fly private: “Flying private is a little ridiculous… when I was getting these quotes for flying private, I had to call my financial advisor like ‘Am I missing… pic.twitter.com/67NfEL0EV6 — Legion Hoops (@LegionHoops) September 22, 2026

Le 12e choix de la draft NBA 2020 explique également continuer à rechercher des produits d’occasion sur Facebook Marketplace, eBay ou Grailed. « Parfois, je vois quelque chose et je me dis : « Je le veux, mais ce serait irresponsable de l’acheter simplement parce que je viens de le voir. Pourquoi ne pas chercher une bonne affaire ? » »

S’il ménage son portefeuille, Tyrese Haliburton ne ménage pas ses efforts. Ecarté des terrain suite à sa rupture du tendon d’Achille subie lors du Game 7 des Finales NBA 2025 perdu contre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, le meneur a fourni une grosse charge de travail estival pour reprendre la compétition dans les meilleures dispositions.

Attendu comme le messie par les Pacers, le double All-Star aura pour mission de ramener Indiana, avant dernier de la conférence Est en 2025-2026, vers les sommets.