Michael Jordan invite Joe Mazzulla à agir « comme s’il n’avait jamais gagné »

Joe Mazzulla a profité de l’intersaison pour échanger avec deux des principales figures de la dynastie des Chicago Bulls des années 90. Selon Brian Scalabrine, l’entraîneur des Celtics a ainsi rencontré Michael Jordan et Phil Jackson durant l’été. Le champion NBA 2008 sous le maillot de Boston, aujourd’hui consultant, a raconté cet épisode dans l’émission « The Starting Lineup » sur SiriusXM NBA Radio.

Brian Scalabrine a en effet expliqué que Joe Mazzulla avait lui-même évoqué cette rencontre lors d’un colloque réunissant les partenaires des Celtics. Si le contenu de ses discussions avec Phil Jackson n’a pas été dévoilé, celui de son échange avec Michael Jordan a en revanche été révélé.

« Les gens étaient enthousiastes à l’idée d’entendre ce qu’il racontait. Il leur a expliqué lors du séminaire des qu’il avait passé du temps avec Michael Jordan et Phil Jackson cet été… Et Jordan a dit à Joe : “La raison pour laquelle j’ai continué à gagner, c’est que je me comportais comme si je n’avais jamais gagné.” », a rapporté Brian Scalabrine.

Brian Scalabrine says Joe Mazzulla reportedly spent time with Michael Jordan this summer, per @SiriusXMNBA. “Jordan told Joe, ‘the reason why I kept winning is because I acted like I never won.’” (h/t @JLev2212, @Fullcourtpass) pic.twitter.com/hgWxHGSYGs — Legion Hoops (@LegionHoops) September 23, 2026

Une philosophie qui a merveilleusement fonctionné pour His Airness, champions NBA à 6 reprises avec les Bulls, pour autant de trophées de MVP des finales.

« Garde cette faim »

Brian Scalabrine a ensuite détaillé la logique transmise par l’ancienne superstar des Bulls au technicien de Boston. « Si tu te comportes comme si tu n’avais jamais rien accompli, alors tu gardes cette faim qui te pousse à continuer à aller le chercher. Et il a ajouté que Jordan fonctionnait comme ça. C’était son message à Joe. »

Cette discussion prend une dimension particulière pour Joe Mazzulla, déjà champion NBA avec Boston en 2024 sur les ailes du duo de All-Star composé de Jayson Tatum et Jaylen Brown, élu MVP des NBA Finals. Le technicien avait alors conduit les Celtics au 18e titre de leur histoire, deux ans après avoir pris les commandes de l’équipe seulement.

NBA Champion 🏆

NBA Finals MVP 🏆 Jaylen Brown BALLED OUT in the 2024 NBA Finals 👏 pic.twitter.com/g3wtn6QXJB — NBA (@NBA) June 21, 2024

La présence de Phil Jackson lors de cette rencontre n’est pas anodine non plus. Outre ses deux sacres en qualité de joueur, l’ancien entraîneur de Michael Jordan aux Bulls a remporté onze titres NBA sur un banc de touche : six à Windy City puis cinq avec les Los Angeles Lakers.

À l’approche d’une saison charnière suite au départ de Jaylen Brown (1,98 m, 29 ans) pour les 76ers et grâce aux précieux conseils reçus du GOAT, le technicien de 38 ans dispose d’une arme supplémentaire pour ramener les C’s vers les sommets au sein d’une conférence Est plus féroce que jamais.