Un tirage au sort périlleux pour l'ASVEL, le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France

Quelques jours, à peine, après la fin du premier tour de la Coupe de France, la FFBB a effectué le tirage au sort de la suite des hostilités.

Pour ce deuxième tour du Trophée Joë-Jaunay, c'est l'ASVEL Féminin qui a hérité de l'adversaire que tout le monde souhaitait éviter : Monaco, qui a très facilement croqué un autre pensionnaire de La Boulangère Wonderligue, La Tronche Meylan (77-50), lors du premier match officiel de la saison.

Il n'y aura d'ailleurs pas d'affrontements entre clubs de l'élite puisque les deux autres nouveaux entrants, Angers et Toulouse, iront aussi chez des équipes de Ligue 2 : direction Reims pour l'UFAB et Feytiat pour le TMB.

Les rencontres sont théoriquement prévues pour le mardi 28 octobre à 20h.

Le deuxième tour de la Coupe de France :