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Un tirage au sort périlleux pour l'ASVEL, le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France

Alors que trois nouveaux clubs de La Boulangère Wonderligue entreront en lice, à la suite de l'élimination de La Tronche Meylan lors du premier tour, le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France a été effectué par la FFBB.
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Résumé
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Un tirage au sort périlleux pour l'ASVEL, le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France
Après La Tronche, Monaco attend désormais l'ASVEL
Crédit photo : John Rellegue / MBA
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Quelques jours, à peine, après la fin du premier tour de la Coupe de France, la FFBB a effectué le tirage au sort de la suite des hostilités.

Coupe de France Féminine - 1/32 Finales
17/09/2026
MON Monaco BA
77 50
MEY La Tronche Meylan
19/09/2026
VOI Voiron
66 55
CJS CJS Geispolsheim
NIC Nice
78 88
MON Montbrison
TRI CO Trith
70 68
AUL Aulnoye
CHA Champagne Basket Féminin
59 53
ARM Saint-Amand
ROU Rouen Bihorel
62 68
MON Mondeville
FEY Feytiat
76 60
ROC Roche Vendée

Pour ce deuxième tour du Trophée Joë-Jaunay, c'est l'ASVEL Féminin qui a hérité de l'adversaire que tout le monde souhaitait éviter : Monaco, qui a très facilement croqué un autre pensionnaire de La Boulangère Wonderligue, La Tronche Meylan (77-50), lors du premier match officiel de la saison.

Il n'y aura d'ailleurs pas d'affrontements entre clubs de l'élite puisque les deux autres nouveaux entrants, Angers et Toulouse, iront aussi chez des équipes de Ligue 2 : direction Reims pour l'UFAB et Feytiat pour le TMB.

Les rencontres sont théoriquement prévues pour le mardi 28 octobre à 20h.

Le deuxième tour de la Coupe de France :

  • Reims (LF2) - Angers (LBWL)

  • Mondeville (LF2) -Trith (LF2)

  • Montbrison (LF2) - Voiron (LF2)

  • Monaco (LF2) - Lyon (LBWL)

  • Feytiat (LF2) - Toulouse (LBWL)

Coupe de France Féminine - 1/16 Finales
28/10/2026
CHA Champagne Basket Féminin
- -
ANG Angers Féminin
MON Mondeville
- -
TRI CO Trith
MON Montbrison
- -
VOI Voiron
MON Monaco BA
- -
LYO Lyon Asvel Féminin
FEY Feytiat
- -
TOU Toulouse M.B.

Monaco BA
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Voiron
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CO Trith
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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Un tirage au sort périlleux pour l'ASVEL, le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France