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Kawhi Leonard signe une extension aux Raptors et envisage de terminer sa carrière là-bas

NBA - Kawhi Leonard a paraphé une extension de deux ans et 115 millions de dollars avec les Toronto Raptors, selon ESPN. Sept ans après le titre NBA de 2019, la superstar scelle son grand retour au Canada après un long feuilleton juridique impliquant les Clippers.
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Kawhi Leonard signe une extension aux Raptors et envisage de terminer sa carrière là-bas
Kawhi Leonard, cet été au tournoi de tennis de Toronto
Crédit photo : Dan Hamilton-Imagn Images
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Il semblerait bien que ce soit la fin de ce feuilleton haletant. Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) vient de signer une extension de contrat de deux ans et 115 millions de dollars avec les Raptors, qui s'activera après la dernière saison de son contract actuel (50 millions de dollars). L'accord comprend également une option joueur pour la deuxième saison, en 2028/29. Ces informations ont été révélées par Shams Charania d’ESPN ce mardi 22 septembre.

Sept ans après avoir offert son unique titre NBA à la franchise canadienne en 2019, la superstar scelle ainsi son grand retour en Ontario. Mais ce nouveau bail intervient après un invraisemblable feuilleton juridique et disciplinaire qui a secoué la ligue durant tout l'été.

Le scandale des Clippers et le contournement du salary cap 

Pour comprendre les dessous de cette signature, il faut revenir au séisme de septembre. Après des révélations journalistiques en 2025, une enquête indépendante mandatée par la NBA a été menée pendant quasiment un an. Celle-ci a révélé un vaste système de contournement du plafond salarial orchestré par les Los Angeles Clippers. La franchise californienne versait des sommes dissimulées à Leonard via des contrats d'investissements et de sponsoring.

La sanction est tombée le 2 septembre, historique et impitoyable. La ligue a infligé une amende de 30 millions de dollars aux Clippers, leur a retiré cinq premiers tours de Draft, et a suspendu le propriétaire Steve Ballmer pour un an. Kawhi Leonard lui-même a écopé d'une amende de 700 000 dollars.

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L'accord de transfert enfin débloqué

Cette tempête judiciaire avait totalement gelé le transfert de l'ailier vers le Canada. Conclu dès le mois de juin, le trade avait été mis en pause par les Raptors le temps de s'assurer que la NBA n'annulerait pas le contrat du joueur ou ne le suspendrait pas pour l'exercice à venir.

Une fois les sanctions entérinées, la transaction a enfin pu être officialisée mi-septembre. En échange, Toronto a envoyé Brandon Ingram, Gradey Dick et plusieurs choix de draft vers Los Angeles. Pour faciliter l'opération sous le salary cap de Toronto, Leonard a accepté d'abandonner sa prime de transfert de 7,45 millions de dollars. Tout comme il a fait une croix sur 11 millions de dollars dans cette extension, toujours selon Shams Charania.

L'Aspirateur à bagues de retour au Canada

Désormais libéré de ces démêlés extra-sportifs, Kawhi Leonard peut se concentrer uniquement sur le terrain. À 35 ans, le MVP des Finales 2019 sort d'une saison de très haut niveau sur le plan individuel (27,9 points, 6,4 rebonds et 3,9 passes décisives de moyenne avec les Clippers). En verrouillant sa star pour deux années supplémentaires, le management des Raptors réussit son pari. La franchise reconstruit instantanément une équipe ambitieuse à l'Est. En ce qui concerne le principal intéressé, l’objectif visé est de finir sa carrière au Canada.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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