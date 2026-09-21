Le départ de LeBron James (2,03 m, 41 ans) aux Philadelphia 76ers a profondément modifié la hiérarchie des Los Angeles Lakers. Autour de Luka Doncic, désormais figure centrale du projet, Austin Reaves (1,96 m, 28 ans) doit lui aussi assumer un rôle plus important. Une évolution déjà perceptible aux yeux de Collin Sexton, l’un des nouveaux venus de l’effectif californien.

Austin Reaves 1000 IQ play to FORCE OT 🧠 He said 'I love you' to the ball after hitting the clutch shot 😂🔥 pic.twitter.com/xxHx7tALPd — Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2026

Auteur de sa meilleure saison en carrière en 2025-2026 avec 23,3 points de moyenne pour accompagner ses 4,7 rebonds et 5,5 assists par match, Reaves avait déjà pris une place importante dans l’attaque des Lakers. Le King parti en Pennsylvanie, ses responsabilités devraient encore augmenter aux côtés de Luka Doncic, aussi bien dans le jeu que dans le vestiaire.

AUSTIN REAVES GAME WINNER 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/URad1ad45P — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 30, 2025

Pour Collin Sexton, arrivé à L.A. durant l’intersaison, le comportement quotidien de son nouveau coéquipier illustre cette évolution. L’ancien joueur des Cavaliers a notamment insisté sur son investissement à l’entraînement et sa capacité à accepter les exigences du groupe.

« Chaque jour, quand il est à la salle, il est prêt à travailler. Il ne se plaint pas, c’est l’un des leaders de l’équipe. Il arrive avec l’état d’esprit de pousser les autres, tout en acceptant que les autres le poussent aussi », a expliqué Collin Sexton, dans des propos relayés par Sporting News.

"Each and every day when he's in the gym, he's ready to work. No complaints out of him, he's one of the leaders on the team."@CollinSexton02 is impressed by Austin Reaves' leadership & looks forward to playing alongside him in LA 🌴 (via: @Lakers)pic.twitter.com/GF2tNNh0zQ — NBA (@NBA) September 19, 2026

Cette dimension prend une importance supplémentaire dans une équipe qui doit redéfinir son fonctionnement après plusieurs saisons articulées autour de LeBron James. JJ Redick abordera lui aussi sa première campagne à la tête des Lakers sans le quadruple MVP.

« Il influence la victoire »

Sexton ne réduit toutefois pas l’apport de Reaves à son comportement dans le vestiaire. L’ex-étudiant d’Alabama met également en avant sa faculté à peser sur les rencontres de différentes manières.

« C’est ce qui le caractérise : il influence la victoire et il influence le match de tellement de façons différentes. J’ai vraiment hâte de jouer avec lui », a-t-il ajouté.

Depuis son arrivée en NBA en 2021 sans avoir été drafté, Reaves n’a cessé de gagner en responsabilités à Los Angeles. Après le départ de LeBron James, le natif de l’Arkansas pourrait encore prendre une nouvelle dimension alors que les Angelinos seront scrutés avec beaucoup d’attention après un recrutement estival critiqué par nombre d’observateurs.