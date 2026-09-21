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« C’est un leader » : LeBron James parti, Austin Reaves continue de s’affirmer aux Lakers

Austin Reaves prend davantage de responsabilités chez les Los Angeles Lakers depuis le départ de LeBron James à Philadelphie. Arrivé cet été, Collin Sexton souligne notamment l’attitude et l’influence de l’arrière au sein du groupe californien.
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« C’est un leader » : LeBron James parti, Austin Reaves continue de s’affirmer aux Lakers

A peiné arrivé à L.A., Collin Sexton souligne déjà l’influence d’Austin Reaves aux Lakers suite au départ de LeBron James.

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images
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Le départ de LeBron James (2,03 m, 41 ans) aux Philadelphia 76ers a profondément modifié la hiérarchie des Los Angeles Lakers. Autour de Luka Doncic, désormais figure centrale du projet, Austin Reaves (1,96 m, 28 ans) doit lui aussi assumer un rôle plus important. Une évolution déjà perceptible aux yeux de Collin Sexton, l’un des nouveaux venus de l’effectif californien.

Auteur de sa meilleure saison en carrière en 2025-2026 avec 23,3 points de moyenne pour accompagner ses 4,7 rebonds et 5,5 assists par match, Reaves avait déjà pris une place importante dans l’attaque des Lakers. Le King parti en Pennsylvanie, ses responsabilités devraient encore augmenter aux côtés de Luka Doncic, aussi bien dans le jeu que dans le vestiaire.

Pour Collin Sexton, arrivé à L.A. durant l’intersaison, le comportement quotidien de son nouveau coéquipier illustre cette évolution. L’ancien joueur des Cavaliers a notamment insisté sur son investissement à l’entraînement et sa capacité à accepter les exigences du groupe.

« Chaque jour, quand il est à la salle, il est prêt à travailler. Il ne se plaint pas, c’est l’un des leaders de l’équipe. Il arrive avec l’état d’esprit de pousser les autres, tout en acceptant que les autres le poussent aussi », a expliqué Collin Sexton, dans des propos relayés par Sporting News.

Cette dimension prend une importance supplémentaire dans une équipe qui doit redéfinir son fonctionnement après plusieurs saisons articulées autour de LeBron James. JJ Redick abordera lui aussi sa première campagne à la tête des Lakers sans le quadruple MVP.

Austin Reaves · Los Angeles Lakers · NBA 2025-2026

DateMatchMINPTSREBPDÉVAL
27/10V @ SAC39:045111969
05/12V @ TOR40:484451152
28/10D vs POR39:09414538
29/11V vs DAL41:19388350
06/12D @ BOS33:19363841

« Il influence la victoire »

Sexton ne réduit toutefois pas l’apport de Reaves à son comportement dans le vestiaire. L’ex-étudiant d’Alabama met également en avant sa faculté à peser sur les rencontres de différentes manières.

« C’est ce qui le caractérise : il influence la victoire et il influence le match de tellement de façons différentes. J’ai vraiment hâte de jouer avec lui », a-t-il ajouté.

Depuis son arrivée en NBA en 2021 sans avoir été drafté, Reaves n’a cessé de gagner en responsabilités à Los Angeles. Après le départ de LeBron James, le natif de l’Arkansas pourrait encore prendre une nouvelle dimension alors que les Angelinos seront scrutés avec beaucoup d’attention après un recrutement estival critiqué par nombre d’observateurs.

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