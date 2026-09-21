Un nouveau pivot de 2,10 m est apparu dans la raquette de l’ASA

Un nouveau nom a fait son apparition dans l’effectif de l’Alliance Sport Alsace. Jaden Bediako (2,10 m, 25 ans), figure désormais officiellement sur la page consacrée au groupe professionnel du club alsacien, au poste 5.

Et le pivot a déjà eu l’occasion de se montrer sous ses nouvelles couleurs. Lors du match de préparation disputé vendredi 18 septembre contre Châlons-Reims, perdu 72-60 par Gries-Souffel, Bediako a terminé meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Russell Jones.

Aligné pendant 35 minutes, il a compilé 15 points à 6/13 à 2-points et 3/4 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 7 rebonds, dont 3 offensifs, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre. Il a terminé la rencontre avec 12 d’évaluation.

À ce jour, il s’agit de la seule rencontre de préparation de Bediako.

Un nouveau joueur intégré à l’effectif de Nebojša Bogavac

Sa présence n’est plus seulement ponctuelle sur une feuille de match. L’Alliance Sport Alsace l’a ajouté à son effectif professionnel 2026-2027 aux côtés notamment de Vasilije Bacovic, Idrissa Ba et Louis Cassier dans un secteur intérieur actuellement décimé par plusieurs pépins physiques. Le club le présente avec le numéro 00 et comme un poste 5.

Son apparition intervient à quelques jours du début du championnat. Gries-Souffel doit lancer sa saison d’ELITE 2 vendredi 25 septembre sur le parquet de La Rochelle.

Un intérieur passé par Seton Hall et la G League

Bediako arrive avec un parcours déjà fourni. Né le 24 septembre 2000, le pivot de 2,10 m né au Canada et qui a aussi un passeport du Ghana d’après le site de l’ASA a évolué quatre saisons à Santa Clara en NCAA avant de rejoindre Seton Hall en 2023-2024. Il y a remporté le NIT en 2024.

Non drafté en NBA, il a ensuite débuté sa carrière professionnelle au Canada avec les Saskatchewan Rattlers. Son parcours l’a également conduit au KK Mornar Bar au Monténégro, au Grupo Alega Cantabria en Espagne, aux Raptors 905 en NBA G League ainsi qu’au Mexique avant un retour au Canada avec les Saskatoon Mamba où il avait terminé sixième rebondeur et premier contreur de la CEBL 2026 avec ses 11,6 points, 8,7 rebonds et 1,9 contre de moyenne. Il était le coéquipier de l’ex roannais Tavian Dunn-Martin .

PROFIL JOUEUR Jaden BEDIAKO Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 25 ans (24/09/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / CEBL PTS 11,6 #46 REB 8,7 #6 PD 0,7 #127

L’Alliance Sport Alsace ajoute ainsi un nouveau pivot à son effectif à l’approche de la reprise. Et pour sa première apparition statistiquement recensée avec Gries-Souffel, Jaden Bediako a déjà laissé une première trace prometteuse avec ses 15 points et 7 rebonds.