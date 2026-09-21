Première australienne réussie pour Yannis Morin avec South East Melbourne

Les débuts officiels de Yannis Morin (2,08 m, 33 ans) en Australie se sont conclus par une victoire. Pour l’ouverture de la saison de NBL, samedi 19 septembre, South East Melbourne Phoenix s’est largement imposé à Perth (100-79) dans la RAC Arena.

Le Français a contribué à ce premier succès avec 8 points, 3 rebonds et 1 passe pour 10 d’évaluation en 11 minutes. Une première apparition officielle encourageante et rentable pour l’ancien joueur de Roanne, qui avait rejoint le Phoenix durant l’intersaison.

South East Melbourne a surtout fait la différence dans le dernier quart-temps. Après avoir vu Perth revenir à trois longueurs à la fin du troisième quart-temps (65-62), le Phoenix a inscrit 35 points dans la dernière période pour s’échapper définitivement.

Dash Daniels et Tanner Krebs donnent le ton

Pour cette première journée, South East Melbourne a pu compter sur deux performances offensives majeures. À seulement 18 ans,Dash Daniels a terminé avec 24 points et 12 rebonds, à 9/13 aux tirs. Tanner Krebs a ajouté 25 points, 4 passes décisives et 3 interceptions, avec notamment cinq tirs à 3-points réussis en 6 tentatives.

Déjà un deuxième rendez-vous lundi

Le calendrier ne laisse que peu de répit à Yannis Morin et ses coéquipiers. South East Melbourne doit enchaîner dès ce lundi 21 septembre sur le parquet des Tasmania JackJumpers, au MyState Bank Arena d’Hobart.

Après ce déplacement en Tasmanie, le Phoenix disputera son premier match de la saison à domicile face à Melbourne United jeudi 24 septembre.