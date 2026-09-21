Après sa saison à Gravelines-Dunkerque, Edon Maxhuni repart à l'Est

Edon Maxhuni va retrouver le championnat turc. Après avoir porté les couleurs du BCM Gravelines-Dunkerque en 2025-2026, le meneur finlandais rejoint Bordo Sportif Balikesir, promu en première division turque (BSL).

Le Finlandais d'origine albanaise sort d’une saison mitigée dans le Nord. En 27 rencontres de Betclic ÉLITE avec Gravelines-Dunkerque, il a tourné à 14,1 points, 3,1 passes décisives et 2 rebonds en 25 minutes de moyenne, avec notamment 89,1% de réussite aux lancers francs. Cependant, le BCM s'est maintenu de justesse lors de la dernière de saison régulière.

Bordo Ailesine Hoş Geldin, Edon Maxhuni! 🤝



Edon Maxhuni ile yeni sezon için anlaşma sağlanmıştır.



An agreement has been reached for the new season with Edon Maxhuni.



🎂 21 Mart 1998

🇫🇮 Finlandiya

🚩 Gard

🏀 HBA-Marsky, Gran Canaria, Parnu Sadam, Heroes Den Bosch, Crailsheim… pic.twitter.com/NilOD98Bui — Pizzabulls Bordo BK (@BordoBK) 20 septembre 2026

Edon Maxhuni retourne en Turquie après Gravelines-Dunkerque

Cette signature marque un retour en Turquie pour Edon Maxhuni. Le Finlandais avait déjà brièvement évolué à Pinar Karşıyaka lors de la saison 2024-2025, avec quatre apparitions en BSL avant de poursuivre son parcours européen.

Bordo Sportif Balikesir découvrira pour sa part l’élite turque en 2026-2027. Dans l’effectif dirigé par Tutku Açık, Maxhuni partagera notamment les responsabilités sur les lignes extérieures avec Alexander Perez-Kaufmann et Ty Gordon. Le secteur intérieur compte notamment Zach Hankins et l'ancien Roannais Boubacar Touré.

PROFIL JOUEUR Edon MAXHUNI Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 28 ans (21/03/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde PTS 14 #45 REB 1,5 #182 PD 3 #57

Un quatrième passage dans le championnat de France achevé

Avant sa saison au BCM, Edon Maxhuni connaissait déjà bien la Betclic ELITE. Le meneur était passé par Le Portel en 2023-2024, puis par la SIG Strasbourg durant l’exercice suivant, qu'il n'a pas terminé en Alsace. Peu productif à la SIG, il était parti en Italie à Scafati avant un petit tour en Turquie en toute fin d'exercice.

International finlandais depuis plusieurs années, il a également évolué en Estonie, aux Pays-Bas et en Allemagne au cours de sa carrière professionnelle. Son passage au Bordo Sportif A.Ş, club situé à Bandırma, lui permet désormais de retrouver un championnat turc qu’il avait découvert avec Karşıyaka.