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Après sa saison à Gravelines-Dunkerque, Edon Maxhuni repart à l'Est

Edon Maxhuni va poursuivre sa carrière en Turquie. Après une saison à Gravelines-Dunkerque en Betclic ELITE, le meneur international finlandais s’est engagé avec Bordo Sportif Balikesir, promu dans l’élite turque.
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Résumé
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Après sa saison à Gravelines-Dunkerque, Edon Maxhuni repart à l'Est
L'international finlandais Edon Maxhuni quitte le championnat de France pour la Turquie
Crédit photo : Guillaume Poumarede
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Edon Maxhuni va retrouver le championnat turc. Après avoir porté les couleurs du BCM Gravelines-Dunkerque en 2025-2026, le meneur finlandais rejoint Bordo Sportif Balikesir, promu en première division turque (BSL).

Le Finlandais d'origine albanaise sort d’une saison mitigée dans le Nord. En 27 rencontres de Betclic ÉLITE avec Gravelines-Dunkerque, il a tourné à 14,1 points, 3,1 passes décisives et 2 rebonds en 25 minutes de moyenne, avec notamment 89,1% de réussite aux lancers francs. Cependant, le BCM s'est maintenu de justesse lors de la dernière de saison régulière.

Edon Maxhuni retourne en Turquie après Gravelines-Dunkerque

Cette signature marque un retour en Turquie pour Edon Maxhuni. Le Finlandais avait déjà brièvement évolué à Pinar Karşıyaka lors de la saison 2024-2025, avec quatre apparitions en BSL avant de poursuivre son parcours européen.

Bordo Sportif Balikesir découvrira pour sa part l’élite turque en 2026-2027. Dans l’effectif dirigé par Tutku Açık, Maxhuni partagera notamment les responsabilités sur les lignes extérieures avec Alexander Perez-Kaufmann et Ty Gordon. Le secteur intérieur compte notamment Zach Hankins et l'ancien Roannais Boubacar Touré.

PROFIL JOUEUR
Edon Maxhuni
Edon MAXHUNI
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 28 ans (21/03/1998)
Nationalités:
logo fin.jpg
Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde
PTS
14
#45
REB
1,5
#182
PD
3
#57

Un quatrième passage dans le championnat de France achevé

Avant sa saison au BCM, Edon Maxhuni connaissait déjà bien la Betclic ELITE. Le meneur était passé par Le Portel en 2023-2024, puis par la SIG Strasbourg durant l’exercice suivant, qu'il n'a pas terminé en Alsace. Peu productif à la SIG, il était parti en Italie à Scafati avant un petit tour en Turquie en toute fin d'exercice.

International finlandais depuis plusieurs années, il a également évolué en Estonie, aux Pays-Bas et en Allemagne au cours de sa carrière professionnelle. Son passage au Bordo Sportif A.Ş, club situé à Bandırma, lui permet désormais de retrouver un championnat turc qu’il avait découvert avec Karşıyaka.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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