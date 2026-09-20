Aminata Gueye rejoint à son tour la WNBA : la vice-championne du monde retrouve Gabby Williams et Janelle Salaün à Golden State !

Alors que Carla Leite est partie briller du côté du Portland Fire après la draft d’expansion, et qu’Iliana Rupert est actuellement en congé maternité, un tout nouveau trio français, s’apprête à faire vibrer la Baie de San Francisco ! À quelques jours seulement du début des playoffs, la franchise californienne des Golden State Valkyries a annoncé la signature de l’intérieure française Aminata Gueye (1,90 m, 24 ans) jusqu’à la fin de la saison.

Ancienne joueuse du Casademont Saragosse — à l’instar d’Ornella Bankole, partie au Toronto Tempo en juin, et de Carla Leite —, l’intérieure de 24 ans et vice-championne du monde 2026 va revêtir le maillot violet d’un des nouveaux cadors de la ligue américaine. Elle y retrouvera deux de ses coéquipières de l’épopée berlinoise : Janelle Salaün et la capitaine Gabby Williams.

Roster Update: The Golden State Valkyries have signed center Aminata Gueye to a rest-of-season contract. Welcome to the Bay, Aminata! pic.twitter.com/3MdXaxmDgf — Golden State Valkyries (@valkyries) September 20, 2026

Saison remarquée avec Saragosse

Cette traversée de l’Atlantique vient récompenser Aminata Gueye après un exercice 2025-2026 particulièrement abouti, de l’autre côté des Pyrénées. Arrivée à Saragosse l’été dernier, la Parisienne avait formé là-bas, avec Carla Leite et Ornella Bankolé, un trio tricolore redoutable.

PROFIL JOUEUR Aminata GUEYE Poste(s): Pivot Taille: 190 cm Âge: 24 ans (10/07/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine PTS 1,8 #154 REB 0,6 #174 PD 0,2 #165

Ensemble, elles ont guidé le club aragonais dans une campagne historique : un titre en Supercoupe d’Espagne, une première place de saison régulière de Liga Femenina Endesa, une qualification en finale du championnat espagnol ainsi qu’une remarquable troisième place à domicile lors du Final Six de l’EuroLeague. Des épopées sur tous les tableaux, pour lesquelles Aminata Gueye a pesé en franchissant une vraie marche. 10,3 points et 6,2 rebonds de moyenne en Liga, en seulement 18 minutes par match ; 8,2 points et 3,9 rebonds en EuroLeague : elle s’affirme comme l’une des valeurs montantes dans la peinture continentale.

Equipe de France et WNBA, dans la lignée de son ascension

Ce rendement de haut niveau ouvre logiquement de nouvelles portes à l’intérieure, depuis le début d’année. En équipe de France d’abord, étant convoquée pour la toute première fois en A au printemps, pour le tournoi de qualification à Villeurbanne. Aminata Gueye a rapidement su gagner la confiance du staff tricolore, jusqu’à composter son billet vers la Coupe du monde 2026 à Berlin. Utilisée comme point de fixation intérieur proche du cercle, elle a pris sa part dans le parcours mémorable de la sélection de Jean-Aimé Toupane, couronnée d’une médaille d’argent historique dans le basketball français.

À San Francisco, l’intérieure française entame désormais un nouveau défi aux côtés de Gabby Williams et Janelle Salaün. Dans une équipe riche en fortes individualités, et portée par une dynamique impressionnante pour sa deuxième année d’existence seulement, son rôle sur le terrain reste à déterminer dans la rotation intérieure des Valkyries.

Actuellement dauphine au classement général de la WNBA, la franchise californienne aborde la fin de la saison régulière en position idéale. Déjà qualifiées pour les playoffs depuis la mi-août, les Valkyries sont assurées de bénéficier de l’avantage du terrain lors du premier tour débutant à la fin du mois de septembre. Une rampe de lancement parfaite pour Aminata Gueye, dans la grande ligue américaine.