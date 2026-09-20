Devant son public, le Panathinaïkos a remporté le 8e tournoi Pavlos Giannakopoulos, ce samedi 19 septembre, au Telekom Centre d’Athènes. Large vainqueur de la JL Bourg la veille, l’équipe de Zeljko Obradovic a battu le PAOK Salonique d’Andrea Trinchieri en finale (87-81).

Si Moustapha Fall est toujours indisponible, les trois autres Français des Verts ont largement contribué à ce succès. En double-double, Mathias Lessort (14 points, 10 rebonds en 26 minutes) a terminé avec la meilleure évaluation de la soirée (25). Meilleur marqueur de la rencontre, Sylvain Francisco a compilé 17 points (à 4/11 aux tirs mais 7/7 sur la ligne) et 5 passes décisives en seulement 19 minutes. Guerschon Yabusele a été maladroit aux tirs (3/10 dont 2/7 longue distance, plus 1/3 aux lancers-francs) mais termine avec 9 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre en 20 minutes.

La feuille de match

Le trio français sur le terrain quand ça compte

Porté par le désormais ex-athénien Cedi Osman (16 points, 7 rebonds) et l’ancien Manceau Trevor Hudgins (11 points, 6 passes décisives), le PAOK avait pourtant bien démarré (7-15, 7e), avant que le Panathinaïkos ne réponde dès la fin du premier quart-temps (21-19). Si l’équipe d’Obradovic a accéléré au retour des vestiaires (46-41), leurs adversaires ont réagi avec la manière (51-57, 26e puis 72-77, 36e).

Mais, avec leur trio français sur le terrain dans les dernières minutes, ce sont bien les Verts qui ont repris l’avantage dans la dernière ligne droite. C’est un autre francophone, Brancou Badio, qui a inscrit le tir primé pour faire basculer le Panathinaïkos devant à 57 secondes du terme (83-81).

Lessort heureux de retrouver Obradovic et Yabusele à Athènes

Après la rencontre, Mathias Lessort a partagé aux médias serbes son bonheur de retrouver son coach Zeljko Obradovic, qui lui avait fait franchir un cap sous le maillot du Partizan Belgrade : « C’est un immense plaisir de retravailler avec lui ici. Il est évident que Zeljko est une figure emblématique du basket européen. Pour moi, l’opportunité de jouer à nouveau sous ses ordres, surtout dans le contexte actuel du Panathinaïkos, où il a marqué l’histoire, est vraiment quelque chose d’exceptionnel. »

L’intérieur martiniquais ne cache pas non plus sa joie de retrouver Guerschon Yabusele à Athènes. « Il a toujours été l'un de mes meilleurs amis dans le basket. On se connaît depuis plus de 15 ans et on a toujours parlé de la possibilité de jouer ensemble dans la même équipe. On a eu la chance de jouer ensemble en sélection, mais seulement quelques mois, pas sur une saison entière. J'espère qu’on pourra encore jouer ensemble pendant de nombreuses années et profiter de chaque instant ».

Voilà un contexte particulièrement favorable à l’épanouissement du vice-champion olympique. Et dans un cas de figure - inexistant à ce jour - où il ne pourrait plus continuer avec les Verts, nul doute que le Partizan, vainqueur de la JL Bourg dans ce même tournoi, serait sa priorité.