Le Valencia Basket se sépare déjà de l’un de ses internationaux

Le Valencia Basket a décidé de mettre fin au contrat d’Elias Valtonen (2,00 m, 27 ans). L’international finlandais avait signé un contrat non garanti. Il n’aura effectué que la pré-saison avec le club espagnol.

Gràcies, @EliasValtonen! 🧡 Cas 👉 Elias Valtonen se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/bCpjrPhUny Val 👉 Elias Valtonen es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/AvF8U7gVDZ Eng 👉 Valencia Basket part ways with Elias Valtonen https://t.co/2G3A7tP2tx pic.twitter.com/aycF4o8GX0 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 18, 2026

Un contrat non garanti pas transformé

Elias Valtonen avait rejoint l’équipe de Valencia Basket le 12 août dernier, sous la forme d’un contrat non garanti. Durant la pré-saison, l’ailier finlandais a pris part à la préparation collective du groupe et a disputé deux matchs amicaux avec le maillot du club. Le contrat n’ayant finalement pas été confirmé, Valencia Basket a décidé d’y mettre un terme avec effet immédiat, mettant ainsi un point final à ce court passage chez le demi-finaliste de l’EuroLeague, qui vient par ailleurs d’engager Nikola Mirotic. Dans son communiqué, Valencia Basket a tenu à remercier Elias Valtonen pour son professionnalisme et le travail fourni durant la période où il a fait partie de l’effectif professionnel.

Elias Valtonen Poste : Ailier/Ailier fort

Taille : 200 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Finlande

Club : Finlande Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,5 #85 REB 5,0 #49 PD 1,5 #109

Un parcours professionnel européen

Passé par l’université d’Arizona State durant deux ans (2018 à 2020), Valtonen a lancé sa carrière professionnelle en Europe avec les Tigers Tübingen en Allemagne, en 2020-2021. Il s’est ensuite engagé avec Manresa, où il était découvert la Liga Endesa. Il est ensuite revenu en Allemagne, chez les Rostock Seawolves. Ces deux dernières années, il a porté le maillot de Grenade pendant deux ans. Il y a disputé 32 matches la première saison puis 17 lors de la seconde. Durant l’exercice 2025-2026, il a tourné à 10 points, 3,2 rebonds et 1 passe décisive de moyenne.

L’international finlandais

En parallèle de sa carrière en club, Elias Valtonen est un habitué de la sélection finlandaise. En effet, il compte un peu plus d’une cinquantaine d’apparitions sous le maillot finlandais. Il a d’ailleurs disputé l’EuroBasket 2022 et 2025 ainsi que la Coupe du Monde 2023. Titulaire dans l’aile, il fait désormais partie des cadres de la sélection de Lassi Tuovi aux côtés de Lauri Markkanen, Mikael Jantunen ou encore Olivier Nkamhoua.