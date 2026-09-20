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Le Valencia Basket se sépare déjà de l’un de ses internationaux

Liga Endesa - Le Valencia Basket a annoncé la rupture immédiate du contrat qui le liait à Elias Valtonen. L'international finlandais n'est plus rattaché au club.
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Le Valencia Basket se sépare déjà de l’un de ses internationaux

Elias Valtonen ne jouera pas pour Valence

Crédit photo : Guillaume Poumarede
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Le Valencia Basket a décidé de mettre fin au contrat d’Elias Valtonen (2,00 m, 27 ans). L’international finlandais avait signé un contrat non garanti. Il n’aura effectué que la pré-saison avec le club espagnol.

Un contrat non garanti pas transformé

Elias Valtonen avait rejoint l’équipe de Valencia Basket le 12 août dernier, sous la forme d’un contrat non garanti. Durant la pré-saison, l’ailier finlandais a pris part à la préparation collective du groupe et a disputé deux matchs amicaux avec le maillot du club. Le contrat n’ayant finalement pas été confirmé, Valencia Basket a décidé d’y mettre un terme avec effet immédiat, mettant ainsi un point final à ce court passage chez le demi-finaliste de l’EuroLeague, qui vient par ailleurs d’engager Nikola Mirotic. Dans son communiqué, Valencia Basket a tenu à remercier Elias Valtonen pour son professionnalisme et le travail fourni durant la période où il a fait partie de l’effectif professionnel.

Elias Valtonen

  • Poste : Ailier/Ailier fort
  • Taille : 200 cm
  • Âge : 27 ans
  • Nationalité : Finlande
  • Club : Finlande

Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde

PTS9,5#85
REB5,0#49
PD1,5#109

Un parcours professionnel européen

Passé par l’université d’Arizona State durant deux ans (2018 à 2020), Valtonen a lancé sa carrière professionnelle en Europe avec les Tigers Tübingen en Allemagne, en 2020-2021. Il s’est ensuite engagé avec Manresa, où il était découvert la Liga Endesa. Il est ensuite revenu en Allemagne, chez les Rostock Seawolves. Ces deux dernières années, il a porté le maillot de Grenade pendant deux ans. Il y a disputé 32 matches la première saison puis 17 lors de la seconde. Durant l’exercice 2025-2026, il a tourné à 10 points, 3,2 rebonds et 1 passe décisive de moyenne.

Elias Valtonen · Coviran Granada · Liga Endesa 2025-2026

DateMatchMINPTSREBPDÉVAL
25/10D @ LLE32:20206427
09/11V vs VAL24:10145421
29/05D @ SPB28:04143118
19/04V vs MAL28:11144217
09/05V @ ZAR26:06105110

L’international finlandais

En parallèle de sa carrière en club, Elias Valtonen est un habitué de la sélection finlandaise. En effet, il compte un peu plus d’une cinquantaine d’apparitions sous le maillot finlandais. Il a d’ailleurs disputé l’EuroBasket 2022 et 2025 ainsi que la Coupe du Monde 2023. Titulaire dans l’aile, il fait désormais partie des cadres de la sélection de Lassi Tuovi aux côtés de Lauri MarkkanenMikael Jantunen ou encore Olivier Nkamhoua.

Elias Valtonen

Stats moyennes des 4 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
424:259,540,80,30,5

4 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
30/0829:00114200V 67-96 @ ESTQualif' Coupe du Monde
27/0823:4486100D 81-86 vs SUEQualif' Coupe du Monde
06/0722:5182001D 98-69 @ FRAQualif' Coupe du Monde
03/0722:06114011V 85-77 vs HONQualif' Coupe du Monde

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