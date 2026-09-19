Maxime Lefèvre, après la victoire contre Nanterre : « Notre capacité à défendre va être très importante cette saison »

Maxime, vous avez encaissé 48 points en première mi-temps, avant de mieux défendre. Qu’est-ce qui a véritablement changé ?

« Je pense qu’en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus cohérents défensivement. En encaissant 48 points en première période, c’était trop. On est revenus des vestiaires avec une bien meilleure intensité, en réalisant plusieurs stops d’affilée. Cela nous a permis de récupérer des ballons et de pouvoir jouer rapidement derrière. C’est quelque chose qu’on voulait faire et qu’on a mieux réussi en deuxième mi-temps. Évidemment, inscrire 95 points offensivement, c’est bien, mais on sait aussi que notre capacité à défendre va être très importante cette saison. »

Vous avez pris 23 tirs à trois points. Est-ce que l’objectif est de réduire un peu le volume par rapport aux saisons précédentes, avec une meilleure sélection ?

« Une meilleure sélection de tirs, oui, mais je ne suis pas forcément pour en prendre moins. L’idée, c’est plutôt d’en prendre au moins 30 par match. Après, il faut aussi savoir s’adapter à la défense adverse. Certains soirs, l’équipe en face va très bien défendre sur nos extérieurs et nous empêcher d’avoir autant de tirs ouverts. Dans ces moments-là, il faut savoir se contenter de moins de tirs à trois points et trouver d’autres solutions. Ce qui m’intéresse, c’est surtout la qualité des tirs que l’on prend et la manière dont ils viennent dans notre jeu. »

On a aussi le sentiment qu’il y a davantage d’alternance cette année. Est-ce une volonté de votre part d’amener un peu plus la balle à l’intérieur et d’être plus dangereux dans ce secteur ?

« Oui, c’est le but. Je considère qu’on a quelques armes offensives supplémentaires à l’intérieur cette saison. On a aussi un peu plus de possibilités de jouer en transition et de courir. Après, je n’aime pas trop comparer avec l’équipe de l’an passé, parce que ce sont des joueurs et une équipe différents. Mais on veut avoir davantage d’alternance dans notre jeu.

On dit toujours que les grands font beaucoup de sacrifices, notamment quand ils courent ou posent des écrans, mais lorsqu’ils sont ouverts, je veux qu’ils sanctionnent. Il ne faut surtout pas hésiter à leur donner la balle pour qu’ils puissent scorer ou provoquer des fautes et aller sur la ligne des lancers francs. C’est aussi comme ça qu’on pourra être plus difficiles à défendre. »

Un dernier mot sur T.J. Warren, qu’est-ce qu’il apporte à cet effectif ?

« Il apporte évidemment du scoring, comme vous avez pu le voir ce soir. C’est un joueur qui a cette capacité à créer son tir et à mettre des points. Défensivement, on a encore besoin qu’il retrouve le rythme, parce que cela faisait quand même un sacré moment qu’il n’avait pas joué à ce niveau d’intensité. Mais ça commence à revenir. En tout cas, c’était intéressant de le voir comme ça offensivement. Il nous a apporté ce qu’on attend de lui et il a montré qu’il pouvait être une vraie arme pour nous. Même si je n’ai pas aimé sa faute technique ! (sourire) Mais il a la volonté de bien faire, il travaille et il veut vraiment s’intégrer au groupe. C’est positif. »

À Roland Garros,