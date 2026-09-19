Le premier tour de la Coupe de France à peine terminé, la Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué ce samedi 19 septembre les affiches du deuxième tour du Trophée Robert Busnel. Quinze rencontres sont programmées au mardi 6 octobre à 20 heures, toutes sur le parquet du club évoluant dans la division inférieure lorsque les deux équipes ne sont pas au même niveau.

Ce tour marque l'entrée en lice de sept formations de Betclic ELITE, qui devront composer avec le système de handicap propre à la compétition : sept points de retard face à un adversaire d'ELITE 2, quatorze pour un club de NM1.

Sept clubs de Betclic ELITE en déplacement avec un handicap

Les pensionnaires de l'élite verront du pays : aucun d'entre eux ne recevra. Quatre équipes de Betclic ELITE affronteront des clubs d'ELITE 2 avec un handicap de sept points à combler : Nancy se déplacera à Gries-Souffel, Roanne ira à Antibes, Dijon se rendra à Saint-Chamond et Gravelines jouera à Denain.

Les trois autres représentants de la première division devront eux rattraper quatorze points sur des parquets de NM1. Pau-Lacq-Orthez se rendra chez son voisin Tarbes-Lourdes, Boulazac se déplacera à Challans et Limoges ira défier Toulouse.

Rappelons que Saint-Quentin, rappelé en Betclic ELITE, est déjà dehors après sa défaite à Besançon.

#CDFBasket - Le tirage au sort du 2e tour est connu



Entrée en lice de 7 clubs de Betclic Elite pic.twitter.com/LXDjPltz9S — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 19 septembre 2026

Cinq confrontations entre clubs de même division

Deux affiches opposeront des équipes d'ELITE 2 entre elles, sans point d'avance pour l'une ou l'autre. Hyères-Toulon accueillera Fos-sur-Mer dans un duel 100 % provençal, tandis que Poitiers recevra Orléans.

Trois rencontres mettront aux prises des clubs de NM1 : LyonSO recevra Besançon, Rennes affrontera Fougères dans un derby breton et Berck accueillera Orchies pour un choc nordiste.

Les trois dernières rencontres opposeront des formations d'ELITE 2 à des clubs de NM1 qui bénéficieront de sept points d'avance. Blois se rendra à Tours, Caen jouera à Angers et Le Havre se déplacera à Boulogne-sur-Mer pour un duel entre voisins de la Manche et de la Côte d'Opale.

Le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France

Hyères-Toulon (ELITE 2) - Fos-sur-Mer (ELITE 2)

Gries-Souffel (ELITE 2, +7) - Nancy (Betclic ELITE)

LyonSO (NM1) - Besançon (NM1)

Antibes (ELITE 2, +7) - Roanne (Betclic ELITE)

Saint-Chamond (ELITE 2, +7) - Dijon (Betclic ELITE)

Tarbes-Lourdes (NM1, +14) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic ELITE)

Blois (ELITE 2) - Tours (NM1, +7)

Challans (NM1, +14) - Boulazac (Betclic ELITE)

Toulouse (NM1, +14) - Limoges (Betclic ELITE)

Poitiers (ELITE 2) - Orléans (ELITE 2)

Rennes (NM1) - Fougères (NM1)

Angers (NM1, +7) - Caen (ELITE 2)

Berck (NM1) - Orchies (NM1)

Denain (ELITE 2, +7) - Gravelines (Betclic ELITE)

Boulogne-sur-Mer (NM1, +7) - Le Havre (ELITE 2)