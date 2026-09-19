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On connait les affiches du deuxième tour de Coupe de France, sept clubs de Betclic ELITE entrent en lice

La FFBB a communiqué les affiches du deuxième tour de la Coupe de France masculine, qui aura lieu le mardi 6 octobre. Quinze rencontres sont au programme, avec l'entrée en lice de sept équipes de Betclic ELITE.
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On connait les affiches du deuxième tour de Coupe de France, sept clubs de Betclic ELITE entrent en lice
Romain Parmentelot et les Sharks d'Antibes feront face à la Chorale de Roanne au deuxième tour de la Coupe de France.
Crédit photo : Cécile Thomas
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Le premier tour de la Coupe de France à peine terminé, la Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué ce samedi 19 septembre les affiches du deuxième tour du Trophée Robert Busnel. Quinze rencontres sont programmées au mardi 6 octobre à 20 heures, toutes sur le parquet du club évoluant dans la division inférieure lorsque les deux équipes ne sont pas au même niveau.

Ce tour marque l'entrée en lice de sept formations de Betclic ELITE, qui devront composer avec le système de handicap propre à la compétition : sept points de retard face à un adversaire d'ELITE 2, quatorze pour un club de NM1.

Sept clubs de Betclic ELITE en déplacement avec un handicap

Les pensionnaires de l'élite verront du pays : aucun d'entre eux ne recevra. Quatre équipes de Betclic ELITE affronteront des clubs d'ELITE 2 avec un handicap de sept points à combler : Nancy se déplacera à Gries-Souffel, Roanne ira à Antibes, Dijon se rendra à Saint-Chamond et Gravelines jouera à Denain.

Les trois autres représentants de la première division devront eux rattraper quatorze points sur des parquets de NM1. Pau-Lacq-Orthez se rendra chez son voisin Tarbes-Lourdes, Boulazac se déplacera à Challans et Limoges ira défier Toulouse.

Rappelons que Saint-Quentin, rappelé en Betclic ELITE, est déjà dehors après sa défaite à Besançon.

Cinq confrontations entre clubs de même division

Deux affiches opposeront des équipes d'ELITE 2 entre elles, sans point d'avance pour l'une ou l'autre. Hyères-Toulon accueillera Fos-sur-Mer dans un duel 100 % provençal, tandis que Poitiers recevra Orléans.

Trois rencontres mettront aux prises des clubs de NM1 : LyonSO recevra Besançon, Rennes affrontera Fougères dans un derby breton et Berck accueillera Orchies pour un choc nordiste.

Les trois dernières rencontres opposeront des formations d'ELITE 2 à des clubs de NM1 qui bénéficieront de sept points d'avance. Blois se rendra à Tours, Caen jouera à Angers et Le Havre se déplacera à Boulogne-sur-Mer pour un duel entre voisins de la Manche et de la Côte d'Opale.

Le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France

Hyères-Toulon (ELITE 2) - Fos-sur-Mer (ELITE 2)
Gries-Souffel (ELITE 2, +7) - Nancy (Betclic ELITE)
LyonSO (NM1) - Besançon (NM1)
Antibes (ELITE 2, +7) - Roanne (Betclic ELITE)
Saint-Chamond (ELITE 2, +7) - Dijon (Betclic ELITE)
Tarbes-Lourdes (NM1, +14) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic ELITE)
Blois (ELITE 2) - Tours (NM1, +7)
Challans (NM1, +14) - Boulazac (Betclic ELITE)
Toulouse (NM1, +14) - Limoges (Betclic ELITE)
Poitiers (ELITE 2) - Orléans (ELITE 2)
Rennes (NM1) - Fougères (NM1)
Angers (NM1, +7) - Caen (ELITE 2)
Berck (NM1) - Orchies (NM1)
Denain (ELITE 2, +7) - Gravelines (Betclic ELITE)
Boulogne-sur-Mer (NM1, +7) - Le Havre (ELITE 2)

Coupe de France Masculine 2026-2027 · 1er tour

DateMatch
12/09/2026Sables Vendée Basket 89 - 92 Tarbes-Lourdes
12/09/2026Berck Rang du Fliers 84 - 69 Levallois
13/09/2026Boulogne-sur-Mer 81 - 63 Val de Seine Basket
15/09/2026Le Havre 74 - 73 Rouen
15/09/2026Orchies 75 - 69 Charleville-Méz.
15/09/2026LyonSO 67 - 56 Vichy
15/09/2026La Ravoire Challes 79 - 85 Antibes
15/09/2026Pays Salonais Basket 13 72 - 98 Hyères-Toulon
15/09/2026Saint-Vallier 65 - 87 SCABB
15/09/2026JSA Bordeaux 79 - 80 Poitiers
15/09/2026Toulouse 87 - 82 La Rochelle
15/09/2026Challans 74 - 70 Lorient
15/09/2026Angers - Nantes
15/09/2026Pays de Fougères 93 - 77 US Laval
15/09/2026Tours 92 - 85 Vitré
15/09/2026Chartres 81 - 83 Blois
15/09/2026Caen 82 - 79 Evreux
15/09/2026Loon Plage 77 - 94 Orléans
15/09/2026Besançon 123 - 74 Saint-Quentin
15/09/2026Mulhouse Mustangs 70 - 77 Alliance Sport Alsace
15/09/2026Châlons-en-Champagne 80 - 88 Denain
18/09/2026Rennes 89 - 73 Quimper
18/09/2026Fos Provence 85 - 62 Aix-Maurienne

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