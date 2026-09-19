On connait les affiches du deuxième tour de Coupe de France, sept clubs de Betclic ELITE entrent en lice
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Le premier tour de la Coupe de France à peine terminé, la Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué ce samedi 19 septembre les affiches du deuxième tour du Trophée Robert Busnel. Quinze rencontres sont programmées au mardi 6 octobre à 20 heures, toutes sur le parquet du club évoluant dans la division inférieure lorsque les deux équipes ne sont pas au même niveau.
Ce tour marque l'entrée en lice de sept formations de Betclic ELITE, qui devront composer avec le système de handicap propre à la compétition : sept points de retard face à un adversaire d'ELITE 2, quatorze pour un club de NM1.
Sept clubs de Betclic ELITE en déplacement avec un handicap
Les pensionnaires de l'élite verront du pays : aucun d'entre eux ne recevra. Quatre équipes de Betclic ELITE affronteront des clubs d'ELITE 2 avec un handicap de sept points à combler : Nancy se déplacera à Gries-Souffel, Roanne ira à Antibes, Dijon se rendra à Saint-Chamond et Gravelines jouera à Denain.
Les trois autres représentants de la première division devront eux rattraper quatorze points sur des parquets de NM1. Pau-Lacq-Orthez se rendra chez son voisin Tarbes-Lourdes, Boulazac se déplacera à Challans et Limoges ira défier Toulouse.
Rappelons que Saint-Quentin, rappelé en Betclic ELITE, est déjà dehors après sa défaite à Besançon.
#CDFBasket - Le tirage au sort du 2e tour est connu— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 19 septembre 2026
Entrée en lice de 7 clubs de Betclic Elite pic.twitter.com/LXDjPltz9S
Cinq confrontations entre clubs de même division
Deux affiches opposeront des équipes d'ELITE 2 entre elles, sans point d'avance pour l'une ou l'autre. Hyères-Toulon accueillera Fos-sur-Mer dans un duel 100 % provençal, tandis que Poitiers recevra Orléans.
Trois rencontres mettront aux prises des clubs de NM1 : LyonSO recevra Besançon, Rennes affrontera Fougères dans un derby breton et Berck accueillera Orchies pour un choc nordiste.
Les trois dernières rencontres opposeront des formations d'ELITE 2 à des clubs de NM1 qui bénéficieront de sept points d'avance. Blois se rendra à Tours, Caen jouera à Angers et Le Havre se déplacera à Boulogne-sur-Mer pour un duel entre voisins de la Manche et de la Côte d'Opale.
Le programme complet du deuxième tour de la Coupe de France
Hyères-Toulon (ELITE 2) - Fos-sur-Mer (ELITE 2)
Gries-Souffel (ELITE 2, +7) - Nancy (Betclic ELITE)
LyonSO (NM1) - Besançon (NM1)
Antibes (ELITE 2, +7) - Roanne (Betclic ELITE)
Saint-Chamond (ELITE 2, +7) - Dijon (Betclic ELITE)
Tarbes-Lourdes (NM1, +14) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic ELITE)
Blois (ELITE 2) - Tours (NM1, +7)
Challans (NM1, +14) - Boulazac (Betclic ELITE)
Toulouse (NM1, +14) - Limoges (Betclic ELITE)
Poitiers (ELITE 2) - Orléans (ELITE 2)
Rennes (NM1) - Fougères (NM1)
Angers (NM1, +7) - Caen (ELITE 2)
Berck (NM1) - Orchies (NM1)
Denain (ELITE 2, +7) - Gravelines (Betclic ELITE)
Boulogne-sur-Mer (NM1, +7) - Le Havre (ELITE 2)
Coupe de France Masculine 2026-2027 · 1er tour
|Date
|Match
|12/09/2026
|Sables Vendée Basket 89 - 92 Tarbes-Lourdes
|12/09/2026
|Berck Rang du Fliers 84 - 69 Levallois
|13/09/2026
|Boulogne-sur-Mer 81 - 63 Val de Seine Basket
|15/09/2026
|Le Havre 74 - 73 Rouen
|15/09/2026
|Orchies 75 - 69 Charleville-Méz.
|15/09/2026
|LyonSO 67 - 56 Vichy
|15/09/2026
|La Ravoire Challes 79 - 85 Antibes
|15/09/2026
|Pays Salonais Basket 13 72 - 98 Hyères-Toulon
|15/09/2026
|Saint-Vallier 65 - 87 SCABB
|15/09/2026
|JSA Bordeaux 79 - 80 Poitiers
|15/09/2026
|Toulouse 87 - 82 La Rochelle
|15/09/2026
|Challans 74 - 70 Lorient
|15/09/2026
|Angers - Nantes
|15/09/2026
|Pays de Fougères 93 - 77 US Laval
|15/09/2026
|Tours 92 - 85 Vitré
|15/09/2026
|Chartres 81 - 83 Blois
|15/09/2026
|Caen 82 - 79 Evreux
|15/09/2026
|Loon Plage 77 - 94 Orléans
|15/09/2026
|Besançon 123 - 74 Saint-Quentin
|15/09/2026
|Mulhouse Mustangs 70 - 77 Alliance Sport Alsace
|15/09/2026
|Châlons-en-Champagne 80 - 88 Denain
|18/09/2026
|Rennes 89 - 73 Quimper
|18/09/2026
|Fos Provence 85 - 62 Aix-Maurienne
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