Lucas Ugolin poursuit sa route dans un club professionnel de 3x3

Les Toulouse Stormers renforcent leur équipe professionnelle de 3x3. Le club de la ville rose a annoncé la signature de Lucas Ugolin ce jeudi 17 septembre sur son compte Instagram. Ce renfort répond à un besoin immédiat : plusieurs joueurs de l'effectif sont actuellement blessés et le nouveau venu doit permettre à la formation toulousaine d'honorer ses prochains tournois.

Dans le même temps, les Stormers confirmé le retour de Sylvain Sautier, membre du projet depuis sa création, remis d'une longue blessure au genou et bientôt de retour sur le FIBA 3x3 World Tour.

Lucas Ugolin arrive pour pallier les blessures

L'équipe 3x3 a été claire sur la raison de ce recrutement. « Lucas intègre l'équipe afin de pallier aux différentes blessures des autres joueurs », écrivent les Stormers sur Instagram. Lucas Ugolin ne débarque donc pas pour une simple période d'essai : il est annoncé comme un joueur amené à disputer plusieurs tournois dans les semaines à venir, le temps que l'infirmerie toulousaine se vide.

Le profil du joueur a pesé dans ce choix. Lucas Ugolin possède déjà une expérience solide du basket 3x3. Il a récemment participé au Final Quest de Zurich sous les couleurs de Bordeaux Ballistik, une autre équipe française engagée sur le circuit. Il connaît par ailleurs le maillot bleu, puisqu'il a porté celui de l'Équipe de France U23 lors de la Young Nations League 2025, et était remplaçant pour la Coupe d'Europe 3x3 à Anvers.

Sylvain Sautier retrouve les terrains après plus d'un an et demi

La seconde annonce concerne un visage bien connu du club. Sylvain Sautier fait partie des Toulouse Stormers depuis la naissance du projet, mais il n'avait pas pu jouer depuis plus d'un an et demi. En cause, une blessure aux ligaments croisés qui l'a tenu éloigné de la compétition pendant toute cette période.

Le joueur n'a pas coupé les ponts avec l'équipe durant sa convalescence. Le club rappelle qu'il a été présent aux entraînements et lors des événements organisés par les Stormers. « Nous sommes très heureux de le retrouver au sein de l'équipe pro et de le voir bientôt évoluer sur le World Tour », a indiqué la formation toulousaine, qui compte donc sur lui pour ses prochaines échéances sur le circuit international FIBA 3x3.

Un effectif toulousain reconfiguré pour la fin de saison

Ces deux mouvements interviennent alors que les Toulouse Stormers doivent composer avec plusieurs absences. L'ajout de Lucas Ugolin apporte une solution à court terme, tandis que le retour de Sylvain Sautier redonne au groupe un élément qui connaît le fonctionnement du club depuis ses débuts.

Les deux joueurs disputent, avec Jules Rambaut et Paul Djoko, le tournoi de Phoenix et son challenger qualificatif pour le Master de Macao ce weekend.