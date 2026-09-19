Où et comment regarder gratuitement la Supercoupe LNB 2026 ?

Le basket français fait sa rentrée dans un cadre mythique. Ce week-end des 19 et 20 septembre, le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros accueille la Supercoupe LNB 2026.

Alors qu’elle devait initialement réunir les vainqueurs de Betclic ELITE, de la Leaders Cup, de la Coupe de France et de l’ELITE 2, la compétition a dû revoir sa formule cette année. Écarté en raison de ses importantes difficultés financières et de son exclusion des championnats LNB, l'AS Monaco a dû céder sa place.

Le plateau réunit donc l’ASVEL, Roanne, Paris et Nanterre avec l’objectif de soulever le premier trophée de la saison.

Le nouveau parquet de la FULFIL Supercoupe au Stade Roland-Garros 🤩#Supercoupe #Basketball pic.twitter.com/MmQwO7IADY — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) 17 septembre 2026

Le programme des matchs à suivre

Les demi-finales auront lieu ce samedi 19 septembre. L’ASVEL et la Chorale de Roanne ouvriront le bal à 16h, avec un premier duel fratricide entre Tony Parker et son frère T.J., suivi d’un autre derby entre le Paris Basketball et Nanterre 92 à 19h.

Les deux vainqueurs se retrouveront lors de la finale le lendemain, dimanche 20 septembre, à 17h pour tenter de décrocher le premier trophée de la saison.

Le basket féminin sera également à l’honneur avec le match des Championnes entre Bourges et Basket Landes, programmé à 14h.

Sur quelles chaînes suivre en direct et gratuitement la Supercoupe LNB ?

Bonne nouvelle pour les fans : l’intégralité de la Supercoupe LNB 2026 sera diffusée en clair. Les deux demi-finales et la finale seront retransmises gratuitement sur DAZN ainsi que les chaînes Twitch et YouTube de Zack Nani.

Le Match des championnes, qui opposera Basket Landes à Bourges, bénéficiera pour sa part d’une diffusion en clair sur Sport en France.