WNBA : le duo Astier - Johannès redémarre fort après la Coupe du monde

Face-à-face il y a moins d’une semaine en finale de la Coupe du monde, les Françaises Pauline Astier et Marine Johannès ainsi que l’Américaine Breanna Stewart ont oeuvré ensemble pour battre les Minnesota Lynx la nuit dernière (93-81), à l'occasion de leur retour en WNBA.

Pauline Astier et Marine Johannès ne se reposent jamais

Les New-Yorkaises ont pris les commandes à la fin du deuxième quart-temps, dans une première mi-temps plutôt défensive (37-41). L’apport du tandem tricolore, aux côtés de Breanna Stewart (24 points, 10 rebonds), Sabrina Ionescu (17 points, 6 passes décisives) et Jonquel Jones (18 points, 10 rebonds), a été précieux après la pause.

Marine Johannes scored 10 straight for the Libertypic.twitter.com/9eQJ8Q9rK9 — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) 19 septembre 2026

Marine Johannès (13 points à 4/8 à 3-points) a refroidi le Target Center en décochant trois flèches derrière l’arc pour conclure le troisième quart-temps tandis que Pauline Astier (14 points à 6/8 aux tirs, 3 passes) a permis au Liberty de finir fort dans l’emballage final avec notamment deux tirs longue distance, un drive en sortie d’écran et une finition technique près du cercle, avec l’aide de la planche.

Pau putting up All-Rookie Team stats/numbers 😮‍💨 pic.twitter.com/ptfZNObR2g — New York Liberty (@nyliberty) 19 septembre 2026



C'est une victoire qui permet au New York Liberty de revenir à hauteur des Washington Mystics au classement, à la 3e place de la Conférence Est.

Carla Leite brille dans la défaite

Une autre vice-championne du monde revenait aux affaires en WNBA cette nuit. Face à des Valkyries diminuées, sans Gabby Williams et Janelle Salaün laissées au repos, le Portland Fire n’a pas fait le poids contre Golden State (82-66), mais Carla Leite s’est distinguée pour son retour sur les parquets WNBA avec 12 points et 6 passes décisives.

Berlin to Ballhalla 🇫🇷💜



Gabby and Janelle link up with @FRABasketball teammate Carla Leite postgame — with a little surprise from Kaitlyn 😭. pic.twitter.com/TeqEBugnal — Golden State Valkyries (@valkyries) 19 septembre 2026



Dans l’autre rencontre de la soirée, le Fever a dominé le Tempo d’Ornella Bankole (2 points et 5 fautes personnelles en 19 minutes).



