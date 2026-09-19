Beaucoup de déchets dans le jeu, peu de vécu collectif : Tony Parker veut retenir le caractère de l’ASVEL malgré la défaite contre Roanne

Tony, comment expliquez-vous ces difficultés offensives rencontrées cet après-midi ?

« Déjà, félicitations à Roanne. Pour expliquer nos difficultés offensives, il faut rappeler que cela ne fait qu’une semaine qu’on s’entraîne tous ensemble, donc on a un mois de retard par rapport à tout le monde. Ensuite, c’est difficile de gagner un match de basket quand on perd 25 ballons et qu’on concède 16 rebonds offensifs. Il va falloir progresser très, très vite. C’est comme ça qu’on pourra développer notre attaque. »

Quels sont les points positifs que vous retenez de cette rencontre ?

« Je pense que le principal point positif, c’est qu’on n’a pas lâché. Je suis même un peu choqué qu’on ne perde que de deux points avec 16 rebonds offensifs concédés et 25 balles perdues. Normalement, tu dois perdre beaucoup plus largement. Ça prouve le caractère de cette équipe et notre envie de bien faire. On s’est accrochés, on s’est battus. Il y a quand même eu de belles choses par rapport au peu de vécu qu’on a ensemble. On était menés de 14 points dans le match et on aurait pu lâcher, mais non. On est même revenus à égalité, avec deux possessions pour passer devant en toute fin de rencontre. »

Début de l’EuroLeague jeudi : « Il faut qu’on progresse et qu’on soit compétitifs »

L’EuroLeague démarre jeudi, face au Maccabi Tel-Aviv. Qu’attendez-vous de cette compétition et dans quel état d’esprit êtes-vous avant de la découvrir ?

« On va aborder les matches les uns après les autres et essayer de donner le maximum. On commence à domicile, donc si on peut lancer la saison par une victoire, ça pourrait vraiment nous faire du bien. Après, je pense qu’on n’a pas vraiment de limites. On va essayer d’aller le plus loin possible, évidemment. Personnellement, j’aborde cette compétition avec l’envie de tout donner pour l’équipe. Il faut qu’on progresse et qu’on soit compétitifs, même si ça ne va pas être facile avec autant de grosses équipes. Il faudra rester unis et positifs, et continuer à travailler. »

On a beaucoup parlé avant ce match de ce duel face à votre frère, T.J. Comment avez-vous vécu ce moment ?

« Ce n’était pas facile, parce que j’aurais aimé voir de meilleures choses de la part de mon équipe. On a encore beaucoup de choses à améliorer et, malheureusement, on n’a pas beaucoup de temps. »

Sur la feuille de match, il y avait seulement dix joueurs sur les quinze de votre effectif (absences de Both Gath, Myles Cale, David Lighty, Nate Sestina et Mathis Dossou-Yovo). Pensez-vous récupérer certains absents jeudi ?

« C’est une très bonne question. Je n’ai moi-même pas la réponse. On verra bien qui sera présent pour notre premier match. »