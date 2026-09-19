Porté par le duo Warren – Hifi, Paris domine Nanterre et rejoint Roanne en finale de la SuperCoupe

Privé de trophée la saison dernière, Paris n’est plus qu’à 40 minutes de renouer avec le succès. En clôture du programme, ce samedi à Roland-Garros, les Parisiens ont remporté la deuxième demi-finale de la Supercoupe face à Nanterre (95-88). Ils retrouveront Roanne, tombeur de l’ASVEL, en finale dimanche (17 heures), toujours sur le court Philippe Chatrier. Si le derby rhonalpin a accouché d’une partie (très) brouillonne, le derby francilien s’est montré plus spectaculaire.

Au coude-à-coude à la pause (50-48, 20e), Paris et Nanterre s’étaient déjà livré un beau duel offensif, avec Nadir Hifi (22 points, 8 passes) d’un côté, et Xavier Castaneda (15 points) de l’autre. Mais les Parisiens en avaient encore un peu sous la pédale. Désormais dirigés par Maxime Lefèvre, ils ont notamment pu compter sur la superbe prestation de l’une de leurs recrues phares : T.J. Warren. L’ancien ailier NBA, a déjà fait parler la poudre avec 22 points à 7/12 au tir… en 22 minutes. Efficace !

Nanterre s’est révolté, en vain…

Paris a également pu compter sur ses soldats français, Terry Tarpey (11 d’évaluation) et de l’efficacité d’Allan Dokossi avec 24 d’évaluation en 22 minutes (14 points, 7 rebonds, 4 passes décisives). Mais Nanterre, mené 80-65 à la 33e minute de jeu, a fini par réagir, porté par un bel effort collectif.

Hugo Yimga Moukouri (10 points), attendu à la draft NBA 2027, puis Benjamin Sene (17 points), après avoir mis Nadir Hifi dans le vent sur une jolie feinte, ont réduit l’écart. Avant que Len Schoorman n’écrase un joli dunk (84-79, 37e). Un coup de chaud rapidement climatisé par Tyson Étienne, autre recrue estivale, qui a répondu par un tir assassin derrière l’arc (87-79, 37e).

Paris, vainqueur au final 95-88, tentera de s’offrir son premier titre de la saison, dimanche face à Roanne. Après avoir été vierge de trophée l’an passé. Il sera ensuite temps de basculer vers l’Europe, avec la reprise de l’EuroLeague. Les Parisiens sont attendus jeudi soir à Athènes, sur le parquet du Panathinaïkos, pour un défi XXL.

À Roland Garros,