Porté par le duo Luwawu-Cabarrot - Maledon, le Real Madrid remporte la première SuperCoupe EuroLeague

Le Real Madrid est le tout premier champion de la SuperCoupe d’EuroLeague. Les Merengues ont remporté samedi la première édition de cette nouvelle compétition, créée cet été par l’EuroLeague, en venant à bout de l’Olympiakos d’Evan Fournier (14 points) ce samedi 19 septembre en finale (93-89).

Un premier trophée pour le trio Luwawu-Cabarrot - Maledon - Sarr avec le Real

Pour faire la différence, l’équipe de Pedro Martinez s’est appuyée sur ses Français Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points à 4/9 aux tirs, meilleur marqueur de son équipe, après avoir brillé la veille contre Dubaï, et 4 rebonds) et Théo Maledon (10 points et 6 passes décisives, avec le meilleur +/- de la partie, +27 !).

C’est le premier trophée pour le duo tricolore, mais aussi pour Olivier Sarr, présent en demi-finale mais pas sur la feuille en finale, sous le maillot du Real Madrid.

Evan Fournier a pesé dans le moneytime, mais l’Olympiakos a manqué de jus

Dans le tout premier remake de la dernière finale d’EuroLeague, sur le parquet de l’Etihad Arena d’Abu Dhabi, l’équipe madrilène a rapidement montré ses intentions aux Grecs en remportant le premier quart-temps 24 à 15.

En s'appuyant notamment sur un Sasha Vezenkov déjà en rythme (22 points, 5 rebonds), l’Olympiakos, tombeur la veille de Fenerbahçe, a réagi offensivement en inscrivant 57 points sur les seuls deuxième et troisième quart-temps, reprenant les commandes dans ce dernier. Mais cela n’a pas duré en raison de manquements dans le secteur défensif.

A dream comeback, returning straight to MVP honours and making an immediate impact!



⭐️ @waltertavares22 is the MVP of the 2026 Euroleague Basketball SuperCup pic.twitter.com/oGCrhHbf3k — EuroLeague (@EuroLeague) 19 septembre 2026



C’est tout l’effectif madrilène qui en a profité, à l’image de Théo Maledon (10 points, 6 passes), Facundo Campazzo (7 points, 5 rebonds, 9 passes décisives), Mikael Jantunen (11 points), Gabriel Deck (8 points, 7 rebonds), Jaime Pradilla (11 points, 5 passes) ou encore Walter Tavares (6 points, 7 rebonds), plus en retrait en finale mais nommé MVP de la compétition.

Dans le moneytime, Fournier (14 points à 5/13 aux tirs) a inscrit deux tirs primés consécutifs pour permettre aux Grecs de réduire à -2 à 75 secondes du terme, mais sa tentative dans la dernière minute est restée vaine, comme celle de Vezenkov. Le Real Madrid a tenu bon, grâce notamment à un rebond offensif autoritaire de Luwawu-Cabarrot qui a permis à Andres Feliz (11 points) d’inscrire le game winner en pénétration à 6 secondes du buzzer.

« Ce titre renforce notre confiance »

C’est le premier trophée de l’ère Pedro Martinez. Un coach forcément fier de la production de son équipe, comme il l’explique sur le site officiel du Real Madrid.

« La saison dernière a été difficile (NDLR : une finale d’EuroLeague mais aucun trophée). Ce titre renforce notre confiance. C’est bon pour nous, individuellement et collectivement. J’espère que cela nous donnera plus d'énergie pour continuer à travailler. Nous devons encore nous améliorer car à l'avenir, les autres équipes vont progresser. Nous considérons que la saison a vraiment commencé hier. Nous avons travaillé très dur pendant la présaison, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Pour un coach, c’est excellent de voir que ses joueurs ont une belle mentalité. Ils croient en ce que nous faisons, fournissent beaucoup d'efforts et une alchimie est en train de naître, de ce que je vois avant et après les entraînements. »

Fenerbahçe remporte la petite finale

Dans le match pour la troisième place, Fenerbahçe a pris le meilleur sur Dubaï (85-77), malgré un Elie Okobo co-meilleur marqueur de son équipe (14 points à 5/13 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives).

Le Real Madrid se déplacera d’ailleurs à Dubaï ce jeudi 24 septembre dans le cadre de la première journée de saison régulière d’EuroLeague. L’Olympiakos se rendra le même jour à Vitoria, et Fenerbahçe accueillera la Virtus Bologne le vendredi 25 septembre.

La feuille de match de la finale