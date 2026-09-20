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NCAA : plus de 60 Françaises déjà recensées en Division I pour la saison 2026-2027

NCAA - Plus de 60 Françaises sont engagées en Division I pour la saison 2026-2027. Comme chez les garçons, les universités américaines recrutent massivement dans l’Hexagone, avec un impact encore plus sensible pour un basket féminin français confronté à une forte concurrence pour conserver ses jeunes talents.
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Résumé
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NCAA : plus de 60 Françaises déjà recensées en Division I pour la saison 2026-2027
Marine Dursus, ici avec le légendaire Geno Auriemma, va jouer à UConn
Crédit photo : UConn Women's Basketball
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La présence française en NCAA ne cesse de prendre de l’ampleur. Après avoir recensé près d’une centaine de garçons engagés dans le championnat universitaire américain en 2026-2027, BeBasket a identifié plus de 60 Françaises en Division I féminine.

Le phénomène prend une dimension particulière chez les filles. Avec un réservoir moins important que dans le basket masculin et des clubs français déjà confrontés au départ de nombreuses joueuses vers des championnats étrangers, la NCAA constitue désormais une concurrence supplémentaire pour les structures de formation et les championnats professionnels hexagonaux.

Notre recensement aboutit actuellement à 62 joueuses, en incluant le cas particulier de Sarah Strong, qui possède également la nationalité américaine et représente les États-Unis en compétitions internationales. Cette liste reste susceptible d’évoluer au fil des mises à jour des effectifs universitaires.

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La NCAA recrute à tous les niveaux du basket français

Les profils sont très différents. Certaines joueuses quittent directement la France pour découvrir le championnat universitaire, tandis que d’autres changent d’établissement après une première expérience américaine.

Téa Cléante illustre cette deuxième catégorie. Après une saison à Penn State, la Dunkerquoise évoluera à Kansas State en 2026-2027. Le programme de Big 12 l’a officiellement intégrée à son nouvel effectif.

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D’autres programmes concentrent un nombre impressionnant de Françaises. New Mexico State en compte ainsi onze dans son roster 2026-2027 : Aissatou Keita Cissoko, Fanta Keita, Talia Kavoka, Justine Mouyokolo, Eva Agba, Imane Loubibet, Eva Hamlil, Sena Sert, Aimée Michel, Lilyana Fontcha et Julia Saillard.

De nouveaux noms continuent également d’apparaître. Maya Shifrin, passée par le Pays Voironnais Basket Club, rejoint par exemple Dartmouth pour sa première saison NCAA. Ines Babaya figure de son côté dans l’effectif 2026-2027 de San Francisco.

Plus de 60 Françaises recensées en NCAA Division I

Voici la liste établie par BeBasket à ce stade pour la saison 2026-2027 :

Joueuse

Université

Maeva Gauffrenet

Idaho State

Aziliz Le Guen

Idaho State

Elodie Lutbert

Houston

Rose Boisnel

Utah Tech

Charlotte Abraham

Washington State

Linda Amaning

Central Arkansas

Astrid Mukulumpe

Tarleton State

Téa Cléante

Kansas State

Ines Zounia

Grand Canyon

Naomy Zonzon-Huyghe

UC Santa Barbara

Melissa Guillet

Mississippi State

Alicia Tournebize

South Carolina

Justine Loubens

South Carolina

Jawel Daquin

Central Michigan

Emma Broliron

Michigan State

Kathy-Emma Otto

Michigan State

Lucile Jerome

Xavier

Stella Mavuanga

Xavier

Dayana Mendes

Miami

Jess-Mine Zodia

Miami

Jade Ondineme

Miami (Ohio)

Adja Kane

SMU

Marine Dursus

UConn

Sarah Strong*

UConn

Tahys Da Silva

Texas Tech

Sophie Sene

Colorado State

Célaine Ricco

Syracuse

Myriam Traoré

Robert Morris

Sira Diarra

Robert Morris

Aniss Tagayi

Ball State

Mary-Kate Tshibuabua

George Mason

Fanta Keita

New Mexico State

Aissatou Keita Cissoko

New Mexico State

Aimée Michel

New Mexico State

Eva Agba

New Mexico State

Imane Loubibet

New Mexico State

Lilyana Fontcha

New Mexico State

Talia Kavoka

New Mexico State

Justine Mouyokolo

New Mexico State

Eva Hamlil

New Mexico State

Julia Saillard

New Mexico State

Sena Sert

New Mexico State

Tahara Magassa

Washington State

Amandine Amorich

Loyola Maryland

Morane Dossou

UT Arlington

Thelma Barbitch

Mount St. Mary’s

Salomé Boyomo Keedi

UCF

Angela Le Faou

Loyola Chicago

Fiona Diomande

Presbyterian

Jana Mbombo Njoya

La Salle

Harissoum Coulibaly

Tennessee

Celestine Segretain

Weber State

Nora Ahamadi

Middle Tennessee

Salimata Traore

UNC Greensboro

Daffa Cissoko

Oklahoma

Ines Babaya

San Francisco

Maya Shifrin

Dartmouth

Madussou Bamba

FIU

Mariss Miekountima

FIU

Amina Traore

Marquette

Lina Fimbo

UTRGV

Kayna Chnina

Jacksonville State

*Sarah Strong possède la double nationalité française et américaine mais représente les États-Unis sur la scène internationale.

Une liste difficile à rendre totalement exhaustive

Le total devrait encore évoluer. Les centaines de programmes universitaires américains, les transferts entre établissements et l’actualisation parfois tardive des rosters rendent particulièrement difficile l’établissement d’une liste définitive plusieurs semaines avant le début de la saison.

Quelques situations demandent également de la prudence. Jade Bobozo avait notamment été annoncée à Purdue, mais son nom n’apparaît pas actuellement dans le roster 2026-2027 du programme. Elle n’a donc pas été intégrée à notre décompte à ce stade.

Le constat général est néanmoins clair : la NCAA représente désormais une destination majeure pour les basketteuses françaises. Des programmes de premier plan comme UConn, South Carolina, Tennessee, Kansas State, Mississippi State ou Texas Tech accueillent des joueuses tricolores, tandis que le contingent se répartit dans des dizaines d’universités à travers les États-Unis.

Cette évolution renforce encore la concurrence à laquelle sont confrontés les clubs français pour conserver leurs jeunes joueuses. Entre les opportunités universitaires américaines et les possibilités offertes par les championnats professionnels étrangers, le parcours traditionnel passant exclusivement par les structures françaises n’est plus la seule voie possible.

Cette liste se veut la plus complète possible, mais des oublis restent forcément envisageables. Si vous connaissez une Française engagée en NCAA Division I en 2026-2027 qui n’y figure pas, ou si vous constatez une erreur, vous pouvez nous contacter à [email protected] afin de nous permettre de mettre ce recensement à jour.

Adja Kane
Adja Kane
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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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