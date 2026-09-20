NCAA : plus de 60 Françaises déjà recensées en Division I pour la saison 2026-2027

La présence française en NCAA ne cesse de prendre de l’ampleur. Après avoir recensé près d’une centaine de garçons engagés dans le championnat universitaire américain en 2026-2027, BeBasket a identifié plus de 60 Françaises en Division I féminine.

Le phénomène prend une dimension particulière chez les filles. Avec un réservoir moins important que dans le basket masculin et des clubs français déjà confrontés au départ de nombreuses joueuses vers des championnats étrangers, la NCAA constitue désormais une concurrence supplémentaire pour les structures de formation et les championnats professionnels hexagonaux.

Notre recensement aboutit actuellement à 62 joueuses, en incluant le cas particulier de Sarah Strong, qui possède également la nationalité américaine et représente les États-Unis en compétitions internationales. Cette liste reste susceptible d’évoluer au fil des mises à jour des effectifs universitaires.

La NCAA recrute à tous les niveaux du basket français

Les profils sont très différents. Certaines joueuses quittent directement la France pour découvrir le championnat universitaire, tandis que d’autres changent d’établissement après une première expérience américaine.

Téa Cléante illustre cette deuxième catégorie. Après une saison à Penn State, la Dunkerquoise évoluera à Kansas State en 2026-2027. Le programme de Big 12 l’a officiellement intégrée à son nouvel effectif.

D’autres programmes concentrent un nombre impressionnant de Françaises. New Mexico State en compte ainsi onze dans son roster 2026-2027 : Aissatou Keita Cissoko, Fanta Keita, Talia Kavoka, Justine Mouyokolo, Eva Agba, Imane Loubibet, Eva Hamlil, Sena Sert, Aimée Michel, Lilyana Fontcha et Julia Saillard.

De nouveaux noms continuent également d’apparaître. Maya Shifrin, passée par le Pays Voironnais Basket Club, rejoint par exemple Dartmouth pour sa première saison NCAA. Ines Babaya figure de son côté dans l’effectif 2026-2027 de San Francisco.

Plus de 60 Françaises recensées en NCAA Division I

Voici la liste établie par BeBasket à ce stade pour la saison 2026-2027 :

Joueuse Université Maeva Gauffrenet Idaho State Aziliz Le Guen Idaho State Elodie Lutbert Houston Rose Boisnel Utah Tech Charlotte Abraham Washington State Linda Amaning Central Arkansas Astrid Mukulumpe Tarleton State Téa Cléante Kansas State Ines Zounia Grand Canyon Naomy Zonzon-Huyghe UC Santa Barbara Melissa Guillet Mississippi State Alicia Tournebize South Carolina Justine Loubens South Carolina Jawel Daquin Central Michigan Emma Broliron Michigan State Kathy-Emma Otto Michigan State Lucile Jerome Xavier Stella Mavuanga Xavier Dayana Mendes Miami Jess-Mine Zodia Miami Jade Ondineme Miami (Ohio) Adja Kane SMU Marine Dursus UConn Sarah Strong* UConn Tahys Da Silva Texas Tech Sophie Sene Colorado State Célaine Ricco Syracuse Myriam Traoré Robert Morris Sira Diarra Robert Morris Aniss Tagayi Ball State Mary-Kate Tshibuabua George Mason Fanta Keita New Mexico State Aissatou Keita Cissoko New Mexico State Aimée Michel New Mexico State Eva Agba New Mexico State Imane Loubibet New Mexico State Lilyana Fontcha New Mexico State Talia Kavoka New Mexico State Justine Mouyokolo New Mexico State Eva Hamlil New Mexico State Julia Saillard New Mexico State Sena Sert New Mexico State Tahara Magassa Washington State Amandine Amorich Loyola Maryland Morane Dossou UT Arlington Thelma Barbitch Mount St. Mary’s Salomé Boyomo Keedi UCF Angela Le Faou Loyola Chicago Fiona Diomande Presbyterian Jana Mbombo Njoya La Salle Harissoum Coulibaly Tennessee Celestine Segretain Weber State Nora Ahamadi Middle Tennessee Salimata Traore UNC Greensboro Daffa Cissoko Oklahoma Ines Babaya San Francisco Maya Shifrin Dartmouth Madussou Bamba FIU Mariss Miekountima FIU Amina Traore Marquette Lina Fimbo UTRGV Kayna Chnina Jacksonville State

*Sarah Strong possède la double nationalité française et américaine mais représente les États-Unis sur la scène internationale.

Une liste difficile à rendre totalement exhaustive

Le total devrait encore évoluer. Les centaines de programmes universitaires américains, les transferts entre établissements et l’actualisation parfois tardive des rosters rendent particulièrement difficile l’établissement d’une liste définitive plusieurs semaines avant le début de la saison.

Quelques situations demandent également de la prudence. Jade Bobozo avait notamment été annoncée à Purdue, mais son nom n’apparaît pas actuellement dans le roster 2026-2027 du programme. Elle n’a donc pas été intégrée à notre décompte à ce stade.

#Purdue women’s basketball has added a new international player to the roster.



Jade Bobozo, a 5-foot-10 guard from France, has committed. — Dustin Schutte (@SchutteDustin) 11 juillet 2026

Le constat général est néanmoins clair : la NCAA représente désormais une destination majeure pour les basketteuses françaises. Des programmes de premier plan comme UConn, South Carolina, Tennessee, Kansas State, Mississippi State ou Texas Tech accueillent des joueuses tricolores, tandis que le contingent se répartit dans des dizaines d’universités à travers les États-Unis.

Cette évolution renforce encore la concurrence à laquelle sont confrontés les clubs français pour conserver leurs jeunes joueuses. Entre les opportunités universitaires américaines et les possibilités offertes par les championnats professionnels étrangers, le parcours traditionnel passant exclusivement par les structures françaises n’est plus la seule voie possible.

Cette liste se veut la plus complète possible, mais des oublis restent forcément envisageables. Si vous connaissez une Française engagée en NCAA Division I en 2026-2027 qui n’y figure pas, ou si vous constatez une erreur, vous pouvez nous contacter à [email protected] afin de nous permettre de mettre ce recensement à jour.