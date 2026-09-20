NCAA : plus de 60 Françaises déjà recensées en Division I pour la saison 2026-2027
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La présence française en NCAA ne cesse de prendre de l’ampleur. Après avoir recensé près d’une centaine de garçons engagés dans le championnat universitaire américain en 2026-2027, BeBasket a identifié plus de 60 Françaises en Division I féminine.
Le phénomène prend une dimension particulière chez les filles. Avec un réservoir moins important que dans le basket masculin et des clubs français déjà confrontés au départ de nombreuses joueuses vers des championnats étrangers, la NCAA constitue désormais une concurrence supplémentaire pour les structures de formation et les championnats professionnels hexagonaux.
Notre recensement aboutit actuellement à 62 joueuses, en incluant le cas particulier de Sarah Strong, qui possède également la nationalité américaine et représente les États-Unis en compétitions internationales. Cette liste reste susceptible d’évoluer au fil des mises à jour des effectifs universitaires.
La NCAA recrute à tous les niveaux du basket français
Les profils sont très différents. Certaines joueuses quittent directement la France pour découvrir le championnat universitaire, tandis que d’autres changent d’établissement après une première expérience américaine.
Téa Cléante illustre cette deuxième catégorie. Après une saison à Penn State, la Dunkerquoise évoluera à Kansas State en 2026-2027. Le programme de Big 12 l’a officiellement intégrée à son nouvel effectif.
D’autres programmes concentrent un nombre impressionnant de Françaises. New Mexico State en compte ainsi onze dans son roster 2026-2027 : Aissatou Keita Cissoko, Fanta Keita, Talia Kavoka, Justine Mouyokolo, Eva Agba, Imane Loubibet, Eva Hamlil, Sena Sert, Aimée Michel, Lilyana Fontcha et Julia Saillard.
De nouveaux noms continuent également d’apparaître. Maya Shifrin, passée par le Pays Voironnais Basket Club, rejoint par exemple Dartmouth pour sa première saison NCAA. Ines Babaya figure de son côté dans l’effectif 2026-2027 de San Francisco.
Plus de 60 Françaises recensées en NCAA Division I
Voici la liste établie par BeBasket à ce stade pour la saison 2026-2027 :
Joueuse
Université
Maeva Gauffrenet
Idaho State
Aziliz Le Guen
Idaho State
Elodie Lutbert
Houston
Rose Boisnel
Utah Tech
Charlotte Abraham
Washington State
Linda Amaning
Central Arkansas
Astrid Mukulumpe
Tarleton State
Téa Cléante
Kansas State
Ines Zounia
Grand Canyon
Naomy Zonzon-Huyghe
UC Santa Barbara
Melissa Guillet
Mississippi State
South Carolina
South Carolina
Jawel Daquin
Central Michigan
Emma Broliron
Michigan State
Kathy-Emma Otto
Michigan State
Lucile Jerome
Xavier
Stella Mavuanga
Xavier
Dayana Mendes
Miami
Jess-Mine Zodia
Miami
Jade Ondineme
Miami (Ohio)
Adja Kane
SMU
UConn
Sarah Strong*
UConn
Tahys Da Silva
Texas Tech
Sophie Sene
Colorado State
Célaine Ricco
Syracuse
Myriam Traoré
Robert Morris
Sira Diarra
Robert Morris
Aniss Tagayi
Ball State
Mary-Kate Tshibuabua
George Mason
Fanta Keita
New Mexico State
Aissatou Keita Cissoko
New Mexico State
Aimée Michel
New Mexico State
Eva Agba
New Mexico State
Imane Loubibet
New Mexico State
Lilyana Fontcha
New Mexico State
Talia Kavoka
New Mexico State
Justine Mouyokolo
New Mexico State
Eva Hamlil
New Mexico State
Julia Saillard
New Mexico State
Sena Sert
New Mexico State
Tahara Magassa
Washington State
Amandine Amorich
Loyola Maryland
Morane Dossou
UT Arlington
Thelma Barbitch
Mount St. Mary’s
Salomé Boyomo Keedi
UCF
Angela Le Faou
Loyola Chicago
Fiona Diomande
Presbyterian
Jana Mbombo Njoya
La Salle
Harissoum Coulibaly
Tennessee
Celestine Segretain
Weber State
Nora Ahamadi
Middle Tennessee
Salimata Traore
UNC Greensboro
Daffa Cissoko
Oklahoma
Ines Babaya
San Francisco
Maya Shifrin
Dartmouth
Madussou Bamba
FIU
Mariss Miekountima
FIU
Amina Traore
Marquette
Lina Fimbo
UTRGV
Kayna Chnina
Jacksonville State
*Sarah Strong possède la double nationalité française et américaine mais représente les États-Unis sur la scène internationale.
Une liste difficile à rendre totalement exhaustive
Le total devrait encore évoluer. Les centaines de programmes universitaires américains, les transferts entre établissements et l’actualisation parfois tardive des rosters rendent particulièrement difficile l’établissement d’une liste définitive plusieurs semaines avant le début de la saison.
Quelques situations demandent également de la prudence. Jade Bobozo avait notamment été annoncée à Purdue, mais son nom n’apparaît pas actuellement dans le roster 2026-2027 du programme. Elle n’a donc pas été intégrée à notre décompte à ce stade.
#Purdue women’s basketball has added a new international player to the roster.— Dustin Schutte (@SchutteDustin) 11 juillet 2026
Jade Bobozo, a 5-foot-10 guard from France, has committed.
Le constat général est néanmoins clair : la NCAA représente désormais une destination majeure pour les basketteuses françaises. Des programmes de premier plan comme UConn, South Carolina, Tennessee, Kansas State, Mississippi State ou Texas Tech accueillent des joueuses tricolores, tandis que le contingent se répartit dans des dizaines d’universités à travers les États-Unis.
Cette évolution renforce encore la concurrence à laquelle sont confrontés les clubs français pour conserver leurs jeunes joueuses. Entre les opportunités universitaires américaines et les possibilités offertes par les championnats professionnels étrangers, le parcours traditionnel passant exclusivement par les structures françaises n’est plus la seule voie possible.
Cette liste se veut la plus complète possible, mais des oublis restent forcément envisageables. Si vous connaissez une Française engagée en NCAA Division I en 2026-2027 qui n’y figure pas, ou si vous constatez une erreur, vous pouvez nous contacter à [email protected] afin de nous permettre de mettre ce recensement à jour.
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