La JL Bourg s'incline largement face au Partizan Belgrade pour clore sa préparation

Pour sa dernière sortie avant le début de la saison officielle, la JL Bourg-en-Bresse a subi la loi du Partizan Belgrade (101-77) à Athènes. Un match accroché pendant vingt minutes, puis basculé par un troisième quart-temps à sens unique (33-13).

𝗧𝗼𝘂𝗿𝗻𝗼𝗶 𝗮̀ 𝗔𝘁𝗵𝗲̀𝗻𝗲𝘀 🏀

❌ Défaite@PartizanBC 101 - 77 JL Bourg



La JL conclut sa préparation par ce tournoi d’Athènes.



Une expérience précieuse avant de laisser place aux choses sérieuses et au début de la saison officielle !#WeRedy pic.twitter.com/YRURSQ1Yat — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 19 septembre 2026

Un début de match plein de caractère

Au lendemain de leur défaite au face au Panathinaïkos, les Bressans ont retrouvé un adversaire européen de premier plan. Ils sont entrés dans la rencontre sans complexe, restant au contact d'un Partizan déjà très intense. En attaquant le cercle, ils ont provoqué de nombreuses fautes et converti 7 de leurs 8 premiers lancers francs. Belgrade a pris un léger avantage, 20-17 après dix minutes.

Gaudoux en feu, Walker en soutien

Le deuxième quart-temps a été très disputé (29-28 pour les Serbes). Le capitaine Lionel Gaudoux a répondu présent, avec 16 points dès la mi-temps, et Tyson Walker a apporté des solutions offensives. Les Bressans se sont montrés efficaces près du cercle, mais le Partizan a fait mal de loin. La Jeu a rejoint les vestiaires avec seulement quatre longueurs de retard (49-45), malgré quelques ballons perdus.

WORK IN THAT PAINT 💪



Déjà 16 points pour Lionel à la mi-temps face au @PartizanBC 💪 pic.twitter.com/0F4hYXjSez — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 19 septembre 2026

Le troisième quart-temps fatal

Au retour des vestiaires, Belgrade a accéléré et la JL a subi le rythme imposé. Les Bressans n'ont inscrit que 13 points, pendant que les Serbes creusaient l'écart avec 55 % de réussite à 3-points. Une faute technique sifflée à Tyson Walker a encore tendu la rencontre. Le quart-temps s'est soldé par un lourd 33-13.

Une fin de match digne

Dans les dix dernières minutes, la JL Bourg a relevé la tête et fait jeu égal avec le Partizan (19-19). L'écart était toutefois trop important pour espérer renverser un adversaire solide jusqu'au bout. Les Bressans bouclent le tournoi d'Athènes sur une défaite, mais repartent avec une expérience précieuse.

Ce que disent les chiffres

L'écart tient à trois facteurs :

L'adresse à 3-points : 14 tirs réussis sur 26 (53 %) pour le Partizan, contre 7 sur 16 (43 %) pour la JL.

Les rebonds : 37 pour Belgrade (dont 15 offensifs), contre 28 pour Bourg (dont 10 offensifs), soit +9 pour les Serbes.

Les balles perdues : 17 côté bressan, contre 12 côté serbe.

À l'inverse, les deux équipes ont fait jeu égal aux lancers francs (76 % chacune, 20/26 pour Bourg et 19/25 pour Belgrade). Les Bressans ayant marqué 24 points de moins, ils ont réalisé moins de passes décisives (17 contre 20). L'évaluation collective résume l'écart : 122 pour le Partizan, 70 pour la JL.

Score par quart-temps :

1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Final Partizan Belgrade 20 29 33 19 101 JL Bourg 17 28 13 19 77

Comparaison d'équipe :

Partizan JL Bourg Points 101 77 Tirs à 2 points 20/37 (54 %) 18/38 (47 %) Tirs à 3 points 14/26 (53 %) 7/16 (43 %) Lancers francs 19/25 (76 %) 20/26 (76 %) Rebonds 37 (22 déf. + 15 off.) 28 (18 déf. + 10 off.) Passes décisives 20 17 Balles perdues 12 17 Interceptions 8 6 Évaluation 122 70

Statistiques individuelles de la JL Bourg :

N° Joueur Min Pts 2 pts 3 pts LF Reb PD BP Éval. +/- 13 Lionel Gaudoux 22:34 16 5/8 0/0 6/6 2 0 2 16 -8 22 Trey Woodbury 24:17 11 1/4 2/5 3/4 3 5 1 12 -17 14 Nathan Soliman 23:12 10 1/3 2/3 2/2 3 2 1 11 -14 12 Tyson Walker 19:32 8 4/7 0/0 0/0 1 4 3 6 -15 21 Kadin Shedrick 13:26 8 3/3 0/0 2/2 1 0 2 6 -19 4 Adrian Nelson 18:39 7 1/4 1/1 2/3 2 0 0 7 -9 5 Tyrese Samuel 20:39 6 1/2 0/0 4/6 4 1 1 7 -8 8 Antony Labanca 18:39 6 0/0 2/5 0/0 0 1 0 1 -5 2 Keith Jordan Jr 14:27 4 2/4 0/0 0/1 3 0 1 4 -7 3 Assemien Moulare 24:35 1 0/3 0/2 1/2 3 4 5 -4 -18

Morgan Selebangue et Leni Monnet n'ont pas joué.

Les Bressans à la loupe

Lionel Gaudoux a été le meilleur Bressan, avec 16 points en 22 minutes, avec un 5/8 à 2-points et un parfait 6/6 aux lancers francs. Trey Woodbury (11 points, 5 passes) et Nathan Soliman (10 points, 2/3 à 3-points) ont également tiré leur épingle du jeu. Kadin Shedrick a été irréprochable au tir (3/3) en 13 minutes. En revanche, Assemien Moulare n'a inscrit qu'un point en près de 25 minutes, avec 5 balles perdues et le plus mauvais +/- de l'équipe (-18).

Du côté du Partizan

Les Serbes ont bien réparti l'effort. Ethan Thompson a terminé meilleur marqueur avec 15 points (4/7 à trois points), devant l'ancien Villeurbannais Tonye Jekiri (14 points), et Luca Vildoza a inscrit 18 points en moins de 20 minutes, pour un +23. Nikola Tanaskovic a signé le meilleur +/- de la rencontre (+24) avec 7 rebonds. Joffrey Lauvergne n'a pas disputé ce match.

Et maintenant ?

La préparation est terminée et place à la saison officielle, avec deux déplacements au programme. Premier rendez-vous samedi 26 septembre à 18h30 face à Saint-Quentin.