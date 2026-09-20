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La JL Bourg s'incline largement face au Partizan Belgrade pour clore sa préparation

La JL Bourg-en-Bresse a conclu son tournoi de préparation à Athènes par une défaite face au Partizan Belgrade (77-101). Un troisième quart-temps catastrophique (13-33) a fait basculer une rencontre jusque-là accrochée.
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Résumé
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La JL Bourg s'incline largement face au Partizan Belgrade pour clore sa préparation
Malgré 16 points de Lionel Gaudoux, la JL Bourg a perdu de 24 points face au Partizan Belgrade
Crédit photo : JL Bourg
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Pour sa dernière sortie avant le début de la saison officielle, la JL Bourg-en-Bresse a subi la loi du Partizan Belgrade (101-77) à Athènes. Un match accroché pendant vingt minutes, puis basculé par un troisième quart-temps à sens unique (33-13).

Un début de match plein de caractère

Au lendemain de leur défaite au face au Panathinaïkos, les Bressans ont retrouvé un adversaire européen de premier plan. Ils sont entrés dans la rencontre sans complexe, restant au contact d'un Partizan déjà très intense. En attaquant le cercle, ils ont provoqué de nombreuses fautes et converti 7 de leurs 8 premiers lancers francs. Belgrade a pris un léger avantage, 20-17 après dix minutes.

Gaudoux en feu, Walker en soutien

Le deuxième quart-temps a été très disputé (29-28 pour les Serbes). Le capitaine Lionel Gaudoux a répondu présent, avec 16 points dès la mi-temps, et Tyson Walker a apporté des solutions offensives. Les Bressans se sont montrés efficaces près du cercle, mais le Partizan a fait mal de loin. La Jeu a rejoint les vestiaires avec seulement quatre longueurs de retard (49-45), malgré quelques ballons perdus.

Le troisième quart-temps fatal

Au retour des vestiaires, Belgrade a accéléré et la JL a subi le rythme imposé. Les Bressans n'ont inscrit que 13 points, pendant que les Serbes creusaient l'écart avec 55 % de réussite à 3-points. Une faute technique sifflée à Tyson Walker a encore tendu la rencontre. Le quart-temps s'est soldé par un lourd 33-13.

Une fin de match digne

Dans les dix dernières minutes, la JL Bourg a relevé la tête et fait jeu égal avec le Partizan (19-19). L'écart était toutefois trop important pour espérer renverser un adversaire solide jusqu'au bout. Les Bressans bouclent le tournoi d'Athènes sur une défaite, mais repartent avec une expérience précieuse.

Ce que disent les chiffres

L'écart tient à trois facteurs :

  • L'adresse à 3-points : 14 tirs réussis sur 26 (53 %) pour le Partizan, contre 7 sur 16 (43 %) pour la JL.

  • Les rebonds : 37 pour Belgrade (dont 15 offensifs), contre 28 pour Bourg (dont 10 offensifs), soit +9 pour les Serbes.

  • Les balles perdues : 17 côté bressan, contre 12 côté serbe.

À l'inverse, les deux équipes ont fait jeu égal aux lancers francs (76 % chacune, 20/26 pour Bourg et 19/25 pour Belgrade). Les Bressans ayant marqué 24 points de moins, ils ont réalisé moins de passes décisives (17 contre 20). L'évaluation collective résume l'écart : 122 pour le Partizan, 70 pour la JL.

Score par quart-temps :

1er QT

2e QT

3e QT

4e QT

Final

Partizan Belgrade

20

29

33

19

101

JL Bourg

17

28

13

19

77

Comparaison d'équipe :

Partizan

JL Bourg

Points

101

77

Tirs à 2 points

20/37 (54 %)

18/38 (47 %)

Tirs à 3 points

14/26 (53 %)

7/16 (43 %)

Lancers francs

19/25 (76 %)

20/26 (76 %)

Rebonds

37 (22 déf. + 15 off.)

28 (18 déf. + 10 off.)

Passes décisives

20

17

Balles perdues

12

17

Interceptions

8

6

Évaluation

122

70

Statistiques individuelles de la JL Bourg :

Joueur

Min

Pts

2 pts

3 pts

LF

Reb

PD

BP

Éval.

+/-

13

Lionel Gaudoux

22:34

16

5/8

0/0

6/6

2

0

2

16

-8

22

Trey Woodbury

24:17

11

1/4

2/5

3/4

3

5

1

12

-17

14

Nathan Soliman

23:12

10

1/3

2/3

2/2

3

2

1

11

-14

12

Tyson Walker

19:32

8

4/7

0/0

0/0

1

4

3

6

-15

21

Kadin Shedrick

13:26

8

3/3

0/0

2/2

1

0

2

6

-19

4

Adrian Nelson

18:39

7

1/4

1/1

2/3

2

0

0

7

-9

5

Tyrese Samuel

20:39

6

1/2

0/0

4/6

4

1

1

7

-8

8

Antony Labanca

18:39

6

0/0

2/5

0/0

0

1

0

1

-5

2

Keith Jordan Jr

14:27

4

2/4

0/0

0/1

3

0

1

4

-7

3

Assemien Moulare

24:35

1

0/3

0/2

1/2

3

4

5

-4

-18

Morgan Selebangue et Leni Monnet n'ont pas joué.

Les Bressans à la loupe

Lionel Gaudoux a été le meilleur Bressan, avec 16 points en 22 minutes, avec un 5/8 à 2-points et un parfait 6/6 aux lancers francs. Trey Woodbury (11 points, 5 passes) et Nathan Soliman (10 points, 2/3 à 3-points) ont également tiré leur épingle du jeu. Kadin Shedrick a été irréprochable au tir (3/3) en 13 minutes. En revanche, Assemien Moulare n'a inscrit qu'un point en près de 25 minutes, avec 5 balles perdues et le plus mauvais +/- de l'équipe (-18).

Du côté du Partizan

Les Serbes ont bien réparti l'effort. Ethan Thompson a terminé meilleur marqueur avec 15 points (4/7 à trois points), devant l'ancien Villeurbannais Tonye Jekiri (14 points), et Luca Vildoza a inscrit 18 points en moins de 20 minutes, pour un +23. Nikola Tanaskovic a signé le meilleur +/- de la rencontre (+24) avec 7 rebonds. Joffrey Lauvergne n'a pas disputé ce match.

Et maintenant ?

La préparation est terminée et place à la saison officielle, avec deux déplacements au programme. Premier rendez-vous samedi 26 septembre à 18h30 face à Saint-Quentin.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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