Limoges termine par une victoire, mais Pau a fait douter Beaublanc

Pour son sixième et dernier test avant la reprise, le Limoges CSP a validé sa préparation face à son rival historique, mais sans totale sérénité. Devant un Beaublanc bien plus garni et bruyant que lors de la défaite face à Dijon quelques jours plus tôt, les Cerclistes ont dû batailler jusqu'au bout pour s'imposer 95-90.

Un message reçu en première mi-temps

La veille, Arnaud Tessier s'était montré mécontent de l'intensité affichée contre Dijon et avait demandé à ses joueurs de passer en mode compétition. La réponse a été nette. Après un début de rencontre un peu timide, Limoges a haussé son niveau d'agressivité, retrouvé de l'adresse à distance et fait tourner le ballon avec efficacité. Le premier quart-temps est revenu au CSP (28-22), avec un Tai Webster décisif dès son entrée (7 points, 12 au final).

Le deuxième acte a confirmé cette bonne dynamique : les Limougeauds ont rallongé leur avance jusqu'à la pause (57-40, +17). D.J. Horne, d'abord maladroit, a fini par trouver la mire et s'est offert le meilleur total de la mi-temps avec 11 points (4/8 aux tirs, 3/6 à 3-points).

Le réveil des Palois

Au retour des vestiaires, l'Élan Béarnais est revenu avec d'autres intentions. Vainqueurs du troisième quart-temps (26-18), les Palois sont revenus à 9 points, puis à 6 en début de dernière période. En difficulté défensivement et coupables de nombreuses pertes de balle, les Limougeauds ont vu l'EBPLO recoller à 86-84 à trois minutes de la fin, ce qui a poussé Tessier à prendre un temps mort. À une minute du terme, le score était de 88-88.

Un money time bien géré

Limoges a fait la différence dans les dernières secondes en dominant au rebond et en étant précis sur la ligne des lancers francs, avec les vétérans et internationaux Andrew Albicy, Nicolas Lang et Louis Labeyrie. Au total, le CSP a encaissé 50 points en seconde mi-temps, un chiffre qui devra faire réfléchir le staff.

À la fin… C’est Limoges qui remporte le Clasico 😉 pic.twitter.com/YTjsBN2AHV — Limoges CSP (@limogescsp) 19 septembre 2026

Lang MVP, Labeyrie décisif

Côté individuel, six Limougeauds ont terminé avec plus de 10 points (Horne, Webster, Labeyrie, Lang, Ware et Stergar). Nicolas Lang a été le meilleur élément de la rencontre avec 14 points et 15 d'évaluation. Louis Labeyrie a affiché le meilleur +/- (+13 en 21 minutes).

Score par quart-temps : 28-22 / 29-18 / 18-26 / 20-24

Limoges CSP

Joueur Min Pts Tirs 3 pts LF D.J. Horne 19:25 11 4/8 3/6 - Andrew Albicy 28:26 8 2/4 1/3 3/4 Tai Webster 20:35 12 4/7 1/3 3/3 Louis Labeyrie 21:26 12 3/7 2/3 4/6 Hugo Invernizzi 27:56 8 3/6 2/4 - Nicolas Lang (C) 30:22 14 5/8 2/3 2/2 Gavin Ware 22:01 12 6/12 0/3 - Jean-Fabrice Dossou 4:50 0 0/1 - 0/2 Mamadou Guisse 14:40 7 2/6 - 3/4 Leon Stergar 10:19 11 3/5 3/4 2/2 Total 95 32/64 (50%) 14/29 (48%) 17/23 (74%)

Yael et Noam Masdieu-Reynart n'ont pas joué.

Pau-Lacq-Orthez

Joueur Min Pts Tirs 3 pts LF Juwan Gary 14:08 3 1/3 0/1 1/2 Fabio Milanese 14:18 12 4/8 1/4 3/4 Joshua M'Balla 21:31 15 7/10 - 1/2 Gide Noel 17:48 11 3/4 1/1 4/4 Bastien Pinault (C) 21:21 6 2/5 2/5 - Ben Middlebrooks 14:26 0 0/2 - - Michael Flowers 28:05 15 5/11 2/6 3/3 Justin Briggs 22:12 19 9/10 - 1/1 Jayvon Maughmer 19:39 1 0/4 - 1/2 Thomas Cornely 26:32 8 1/4 1/4 5/5 Total 90 32/61 (52%) 7/22 (32%) 19/23 (83%)

Stats d'équipe

Limoges Pau Rebonds (off. + déf.) 36 (14 + 22) 29 (8 + 21) Fautes commises 22 27 Points dans la raquette 22 46 Contre-attaque 8 19 Points sur 2e chance 9 9 Avantage maximum 17 4 Changements de leader 13 13