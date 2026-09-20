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Limoges termine par une victoire, mais Pau a fait douter Beaublanc

Le Limoges CSP a battu l'Élan Béarnais 95-90 samedi soir pour son dernier match de préparation. Très solides en première période, les hommes d'Arnaud Tessier ont été bousculés après la pause avant de conclure dans le money time.
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Résumé
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Limoges termine par une victoire, mais Pau a fait douter Beaublanc
Nicolas Lang et le Limoges ont battu l'Elan béarnais Pau Lacq Orthez pour conclure leur préparation
Crédit photo : Limoges CSP
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Pour son sixième et dernier test avant la reprise, le Limoges CSP a validé sa préparation face à son rival historique, mais sans totale sérénité. Devant un Beaublanc bien plus garni et bruyant que lors de la défaite face à Dijon quelques jours plus tôt, les Cerclistes ont dû batailler jusqu'au bout pour s'imposer 95-90.

Un message reçu en première mi-temps

La veille, Arnaud Tessier s'était montré mécontent de l'intensité affichée contre Dijon et avait demandé à ses joueurs de passer en mode compétition. La réponse a été nette. Après un début de rencontre un peu timide, Limoges a haussé son niveau d'agressivité, retrouvé de l'adresse à distance et fait tourner le ballon avec efficacité. Le premier quart-temps est revenu au CSP (28-22), avec un Tai Webster décisif dès son entrée (7 points, 12 au final).

Le deuxième acte a confirmé cette bonne dynamique : les Limougeauds ont rallongé leur avance jusqu'à la pause (57-40, +17). D.J. Horne, d'abord maladroit, a fini par trouver la mire et s'est offert le meilleur total de la mi-temps avec 11 points (4/8 aux tirs, 3/6 à 3-points).

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Le réveil des Palois

Au retour des vestiaires, l'Élan Béarnais est revenu avec d'autres intentions. Vainqueurs du troisième quart-temps (26-18), les Palois sont revenus à 9 points, puis à 6 en début de dernière période. En difficulté défensivement et coupables de nombreuses pertes de balle, les Limougeauds ont vu l'EBPLO recoller à 86-84 à trois minutes de la fin, ce qui a poussé Tessier à prendre un temps mort. À une minute du terme, le score était de 88-88.

Un money time bien géré

Limoges a fait la différence dans les dernières secondes en dominant au rebond et en étant précis sur la ligne des lancers francs, avec les vétérans et internationaux Andrew Albicy, Nicolas Lang et Louis Labeyrie. Au total, le CSP a encaissé 50 points en seconde mi-temps, un chiffre qui devra faire réfléchir le staff.

Lang MVP, Labeyrie décisif

Côté individuel, six Limougeauds ont terminé avec plus de 10 points (Horne, Webster, Labeyrie, Lang, Ware et Stergar). Nicolas Lang a été le meilleur élément de la rencontre avec 14 points et 15 d'évaluation. Louis Labeyrie a affiché le meilleur +/- (+13 en 21 minutes).

Score par quart-temps : 28-22 / 29-18 / 18-26 / 20-24

Limoges CSP

Joueur

Min

Pts

Tirs

3 pts

LF

D.J. Horne

19:25

11

4/8

3/6

-

Andrew Albicy

28:26

8

2/4

1/3

3/4

Tai Webster

20:35

12

4/7

1/3

3/3

Louis Labeyrie

21:26

12

3/7

2/3

4/6

Hugo Invernizzi

27:56

8

3/6

2/4

-

Nicolas Lang (C)

30:22

14

5/8

2/3

2/2

Gavin Ware

22:01

12

6/12

0/3

-

Jean-Fabrice Dossou

4:50

0

0/1

-

0/2

Mamadou Guisse

14:40

7

2/6

-

3/4

Leon Stergar

10:19

11

3/5

3/4

2/2

Total

95

32/64 (50%)

14/29 (48%)

17/23 (74%)

Yael et Noam Masdieu-Reynart n'ont pas joué.

Pau-Lacq-Orthez

Joueur

Min

Pts

Tirs

3 pts

LF

Juwan Gary

14:08

3

1/3

0/1

1/2

Fabio Milanese

14:18

12

4/8

1/4

3/4

Joshua M'Balla

21:31

15

7/10

-

1/2

Gide Noel

17:48

11

3/4

1/1

4/4

Bastien Pinault (C)

21:21

6

2/5

2/5

-

Ben Middlebrooks

14:26

0

0/2

-

-

Michael Flowers

28:05

15

5/11

2/6

3/3

Justin Briggs

22:12

19

9/10

-

1/1

Jayvon Maughmer

19:39

1

0/4

-

1/2

Thomas Cornely

26:32

8

1/4

1/4

5/5

Total

90

32/61 (52%)

7/22 (32%)

19/23 (83%)

Stats d'équipe

Limoges

Pau

Rebonds (off. + déf.)

36 (14 + 22)

29 (8 + 21)

Fautes commises

22

27

Points dans la raquette

22

46

Contre-attaque

8

19

Points sur 2e chance

9

9

Avantage maximum

17

4

Changements de leader

13

13

Chalon en ouverture

Place maintenant au championnat. Pour la première journée, Limoges se déplacera chez Chalon, invaincu en préparation (7/7). Pour espérer y créer la surprise, le CSP devra tenir son niveau sur 40 minutes, ce qui n'a pas été le cas face à Pau.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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Limoges termine par une victoire, mais Pau a fait douter Beaublanc