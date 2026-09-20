Limoges termine par une victoire, mais Pau a fait douter Beaublanc
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Pour son sixième et dernier test avant la reprise, le Limoges CSP a validé sa préparation face à son rival historique, mais sans totale sérénité. Devant un Beaublanc bien plus garni et bruyant que lors de la défaite face à Dijon quelques jours plus tôt, les Cerclistes ont dû batailler jusqu'au bout pour s'imposer 95-90.
Un message reçu en première mi-temps
La veille, Arnaud Tessier s'était montré mécontent de l'intensité affichée contre Dijon et avait demandé à ses joueurs de passer en mode compétition. La réponse a été nette. Après un début de rencontre un peu timide, Limoges a haussé son niveau d'agressivité, retrouvé de l'adresse à distance et fait tourner le ballon avec efficacité. Le premier quart-temps est revenu au CSP (28-22), avec un Tai Webster décisif dès son entrée (7 points, 12 au final).
Le deuxième acte a confirmé cette bonne dynamique : les Limougeauds ont rallongé leur avance jusqu'à la pause (57-40, +17). D.J. Horne, d'abord maladroit, a fini par trouver la mire et s'est offert le meilleur total de la mi-temps avec 11 points (4/8 aux tirs, 3/6 à 3-points).
Le réveil des Palois
Au retour des vestiaires, l'Élan Béarnais est revenu avec d'autres intentions. Vainqueurs du troisième quart-temps (26-18), les Palois sont revenus à 9 points, puis à 6 en début de dernière période. En difficulté défensivement et coupables de nombreuses pertes de balle, les Limougeauds ont vu l'EBPLO recoller à 86-84 à trois minutes de la fin, ce qui a poussé Tessier à prendre un temps mort. À une minute du terme, le score était de 88-88.
Un money time bien géré
Limoges a fait la différence dans les dernières secondes en dominant au rebond et en étant précis sur la ligne des lancers francs, avec les vétérans et internationaux Andrew Albicy, Nicolas Lang et Louis Labeyrie. Au total, le CSP a encaissé 50 points en seconde mi-temps, un chiffre qui devra faire réfléchir le staff.
À la fin… C’est Limoges qui remporte le Clasico 😉 pic.twitter.com/YTjsBN2AHV— Limoges CSP (@limogescsp) 19 septembre 2026
Lang MVP, Labeyrie décisif
Côté individuel, six Limougeauds ont terminé avec plus de 10 points (Horne, Webster, Labeyrie, Lang, Ware et Stergar). Nicolas Lang a été le meilleur élément de la rencontre avec 14 points et 15 d'évaluation. Louis Labeyrie a affiché le meilleur +/- (+13 en 21 minutes).
Score par quart-temps : 28-22 / 29-18 / 18-26 / 20-24
Limoges CSP
Joueur
Min
Pts
Tirs
3 pts
LF
D.J. Horne
19:25
11
4/8
3/6
-
Andrew Albicy
28:26
8
2/4
1/3
3/4
Tai Webster
20:35
12
4/7
1/3
3/3
Louis Labeyrie
21:26
12
3/7
2/3
4/6
Hugo Invernizzi
27:56
8
3/6
2/4
-
Nicolas Lang (C)
30:22
14
5/8
2/3
2/2
Gavin Ware
22:01
12
6/12
0/3
-
Jean-Fabrice Dossou
4:50
0
0/1
-
0/2
Mamadou Guisse
14:40
7
2/6
-
3/4
Leon Stergar
10:19
11
3/5
3/4
2/2
Total
95
32/64 (50%)
14/29 (48%)
17/23 (74%)
Yael et Noam Masdieu-Reynart n'ont pas joué.
Pau-Lacq-Orthez
Joueur
Min
Pts
Tirs
3 pts
LF
Juwan Gary
14:08
3
1/3
0/1
1/2
Fabio Milanese
14:18
12
4/8
1/4
3/4
Joshua M'Balla
21:31
15
7/10
-
1/2
Gide Noel
17:48
11
3/4
1/1
4/4
Bastien Pinault (C)
21:21
6
2/5
2/5
-
Ben Middlebrooks
14:26
0
0/2
-
-
Michael Flowers
28:05
15
5/11
2/6
3/3
Justin Briggs
22:12
19
9/10
-
1/1
Jayvon Maughmer
19:39
1
0/4
-
1/2
Thomas Cornely
26:32
8
1/4
1/4
5/5
Total
90
32/61 (52%)
7/22 (32%)
19/23 (83%)
Stats d'équipe
Limoges
Pau
Rebonds (off. + déf.)
36 (14 + 22)
29 (8 + 21)
Fautes commises
22
27
Points dans la raquette
22
46
Contre-attaque
8
19
Points sur 2e chance
9
9
Avantage maximum
17
4
Changements de leader
13
13
Chalon en ouverture
Place maintenant au championnat. Pour la première journée, Limoges se déplacera chez Chalon, invaincu en préparation (7/7). Pour espérer y créer la surprise, le CSP devra tenir son niveau sur 40 minutes, ce qui n'a pas été le cas face à Pau.
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