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Dernier test raté pour la SIG, qui chute face à Naples avant l'ÉLITE

Battue 69-76 par Napoli Basketball samedi au Rhenus, la SIG Strasbourg a encore vu un troisième quart-temps lui coûter un match (11-28). Une cinquième défaite en huit rencontres de préparation, à six jours du déplacement à Dijon.
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Résumé
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Dernier test raté pour la SIG, qui chute face à Naples avant l'ÉLITE
La SIG Strasbourg s'est inclinée à domicile contre Naples en préparation
Crédit photo : SIG Strasbourg
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Il y avait pourtant du mieux. Pendant 20 minutes, la SIG a tenu le discours que Jānis Gailītis martelait toute la semaine : de l'intensité défensive, de la dureté, une capacité à tenir le rythme sur la durée. À la pause, les Strasbourgeois menaient 39-35 et donnaient l'impression d'avoir trouvé un fil conducteur. Puis le troisième acte est arrivé.

11 points encaissés contre 28. En dix minutes, tout le bénéfice des efforts précédents est parti en fumée, et Naples a pris un écart que Strasbourg ne comblera jamais vraiment, malgré un baroud d'honneur dans le dernier quart (19-13).

La raquette napolitaine a fait la loi

Le problème n'est pas venu de l'adresse extérieure : la SIG a shooté à 36% à 3-points (12/33), mieux que son adversaire (8/28, 28,6%). Il est venu de tout le reste. 16 ballons perdus, 53% aux lancers francs (9/17), et surtout une incapacité à protéger le cercle — exactement le chantier que Gailītis identifiait avant la rencontre.

Guglielmo Caruso en a profité : 13 points à 5/6 aux tirs, 6 rebonds et une évaluation de 19 en seulement quinze minutes de jeu. Leonardo Faggian (13 points, éval 17) et Jeff Dowtin (10 points) ont fait le reste. Onze Napolitains ont marqué, contre seulement sept Strasbourgeois.

Gailītis sort du bois

Privée de Maxence Lemoine, la SIG alignait pour la première fois un groupe quasi complet, avec le retour de William Pfister et la montée en puissance attendue de Jaylen Hands. Aucun des deux n'a pesé : 7 minutes pour le premier, 1/5 aux tirs et 3 ballons perdus pour le second.

Mais c'est surtout la ligne statistique de Jake Forrester qui a fait réagir son entraîneur. Seize minutes, 0 tir tenté, 0 point, 4 rebonds. Dans les colonnes des Dernières Nouvelles d'Alsace, Jānis Gailītis a convoqué le souvenir de Nelly Joseph pour dire son agacement : « Nous ne pouvons pas accepter ce que fait Jake avec le même maillot », lâche le technicien letton.

Toujours auprès du quotidien alsacien, le coach a précisé sa pensée : il n'attend pas de son pivot qu'il devienne Joseph, mais qu'un joueur de 2,06 m amène de la volonté, de l'agressivité et de l'impact physique. Selon lui, cela ne réclame ni technique particulière ni intelligence de jeu supérieure à la moyenne, mais de la passion — et celui qui n'en a pas ne peut pas la simuler.

Sur le match lui-même, Gailītis a mis l'accent sur les choix opérés par son groupe, estimant que les mauvaises décisions prises en troisième quart-temps se sont payées cash. Il a toutefois refusé d'en tirer des conclusions définitives, rappelant qu'il dispose d'un groupe intelligent et qu'un résultat de présaison ne conditionne pas la vision d'une saison.

Côté positif, Neftali Difuidi (14 points et 6 rebonds pour 18 d'évaluation), Tymu Chenery (17 points) et Sam Alajiki (11 points et 7 rebonds) ont tenu leur rang.

Le temps presse

Avant le match, Abdoulaye Ndoye expliquait vouloir utiliser cette rencontre pour « monter en puissance, physiquement comme collectivement ». Le point-foward a lui-même connu un passage à vide symptomatique, avec 4 ballons perdus concentrés sur 8 minutes. Gailītis, lui, affirmait que la seule façon d'échouer serait de ne pas chercher à être la meilleure version de l'équipe. Le message risque d'être répété cette semaine.

Vendredi prochain, la SIG lance sa saison à Dijon. Il reste six jours pour corriger le tir.

La fiche

SIG

Naples

Score

69

76

Quart-temps

18-21-11-19

15-20-28-13

Tirs

24/62 (39%)

26/61 (43%)

3-points

12/33 (36%)

8/28 (29%)

Lancers francs

9/17 (53%)

16/27 (59%)

Rebonds

36

36

Passes décisives

18

20

Balles perdues

16

12

Évaluation

69

81

Les statistiques de la SIG :

Joueur

Min

Pts

Tirs

3pts

LF

Rd

Rt

Pd

Bp

Ct

Éval

1

Tymu Chenery

25

17

6/15 (40%)

4/11

1/1

1

1

2

1

1

11

10

Jakob Forrester

16

0

0/0

0/0

0/0

3

4

0

1

0

3

11

Abdoulaye Ndoye

33

9

3/7 (43%)

2/2

1/2

4

4

4

4

0

8

12

Ben Gregg

27

7

3/11 (27%)

0/3

1/2

3

6

1

1

0

5

22

Justin McKoy

22

8

3/9 (33%)

2/7

0/0

3

6

0

1

1

9

5

William Pfister

7

0

0/1 (0%)

0/0

0/0

1

1

1

0

0

1

50

Jaylen Hands

17

3

1/5 (20%)

0/3

1/2

1

1

5

3

0

3

6

Neftali Difuidi

27

14

4/7 (57%)

4/6

2/4

3

6

4

2

1

18

64

Sam Alajiki

25

11

4/7 (57%)

0/1

3/6

7

7

1

3

1

12

91

Alexy Ragoo-Francillette

1

0

0/0

0/0

0/0

0

0

0

0

0

0

95

Jean Nguidjol

0

0

0/0

0/0

0/0

0

0

0

0

0

0

ÉQUIPE

2

3

-1

TOTAL

200

69

24/62 (39%)

12/33 (36%)

9/17 (53%)

28

36

18

16

3

69

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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