Il y avait pourtant du mieux. Pendant 20 minutes, la SIG a tenu le discours que Jānis Gailītis martelait toute la semaine : de l'intensité défensive, de la dureté, une capacité à tenir le rythme sur la durée. À la pause, les Strasbourgeois menaient 39-35 et donnaient l'impression d'avoir trouvé un fil conducteur. Puis le troisième acte est arrivé.

11 points encaissés contre 28. En dix minutes, tout le bénéfice des efforts précédents est parti en fumée, et Naples a pris un écart que Strasbourg ne comblera jamais vraiment, malgré un baroud d'honneur dans le dernier quart (19-13).

Défaite de nos SIGmen pour le dernier match de pré-saison ❌



Rendez-vous vendredi prochain à Dijon pour le début de la saison officielle !#gosig #strasbourg pic.twitter.com/XZKTirmX5S — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 19 septembre 2026

La raquette napolitaine a fait la loi

Le problème n'est pas venu de l'adresse extérieure : la SIG a shooté à 36% à 3-points (12/33), mieux que son adversaire (8/28, 28,6%). Il est venu de tout le reste. 16 ballons perdus, 53% aux lancers francs (9/17), et surtout une incapacité à protéger le cercle — exactement le chantier que Gailītis identifiait avant la rencontre.

Guglielmo Caruso en a profité : 13 points à 5/6 aux tirs, 6 rebonds et une évaluation de 19 en seulement quinze minutes de jeu. Leonardo Faggian (13 points, éval 17) et Jeff Dowtin (10 points) ont fait le reste. Onze Napolitains ont marqué, contre seulement sept Strasbourgeois.

Gailītis sort du bois

Privée de Maxence Lemoine, la SIG alignait pour la première fois un groupe quasi complet, avec le retour de William Pfister et la montée en puissance attendue de Jaylen Hands. Aucun des deux n'a pesé : 7 minutes pour le premier, 1/5 aux tirs et 3 ballons perdus pour le second.

Mais c'est surtout la ligne statistique de Jake Forrester qui a fait réagir son entraîneur. Seize minutes, 0 tir tenté, 0 point, 4 rebonds. Dans les colonnes des Dernières Nouvelles d'Alsace, Jānis Gailītis a convoqué le souvenir de Nelly Joseph pour dire son agacement : « Nous ne pouvons pas accepter ce que fait Jake avec le même maillot », lâche le technicien letton.

Toujours auprès du quotidien alsacien, le coach a précisé sa pensée : il n'attend pas de son pivot qu'il devienne Joseph, mais qu'un joueur de 2,06 m amène de la volonté, de l'agressivité et de l'impact physique. Selon lui, cela ne réclame ni technique particulière ni intelligence de jeu supérieure à la moyenne, mais de la passion — et celui qui n'en a pas ne peut pas la simuler.

Sur le match lui-même, Gailītis a mis l'accent sur les choix opérés par son groupe, estimant que les mauvaises décisions prises en troisième quart-temps se sont payées cash. Il a toutefois refusé d'en tirer des conclusions définitives, rappelant qu'il dispose d'un groupe intelligent et qu'un résultat de présaison ne conditionne pas la vision d'une saison.

Côté positif, Neftali Difuidi (14 points et 6 rebonds pour 18 d'évaluation), Tymu Chenery (17 points) et Sam Alajiki (11 points et 7 rebonds) ont tenu leur rang.

Le temps presse

Avant le match, Abdoulaye Ndoye expliquait vouloir utiliser cette rencontre pour « monter en puissance, physiquement comme collectivement ». Le point-foward a lui-même connu un passage à vide symptomatique, avec 4 ballons perdus concentrés sur 8 minutes. Gailītis, lui, affirmait que la seule façon d'échouer serait de ne pas chercher à être la meilleure version de l'équipe. Le message risque d'être répété cette semaine.

Vendredi prochain, la SIG lance sa saison à Dijon. Il reste six jours pour corriger le tir.

La fiche

SIG Naples Score 69 76 Quart-temps 18-21-11-19 15-20-28-13 Tirs 24/62 (39%) 26/61 (43%) 3-points 12/33 (36%) 8/28 (29%) Lancers francs 9/17 (53%) 16/27 (59%) Rebonds 36 36 Passes décisives 18 20 Balles perdues 16 12 Évaluation 69 81

Les statistiques de la SIG :