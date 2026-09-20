« Pour l'instant, on n’a pas le bon état d’esprit » : les doutes à Cholet après la défaite contre Boulazac

Un dernier avertissement sans frais avant le début du championnat. C’est ainsi que Cholet Basket doit analyser sa défaite contre Boulazac (89-97), ce samedi 19 septembre, lors de sa dernière sortie de présaison.

Malgré un Aaron Towo-Nansi percutant (21 points à 4/7 aux tirs et 11/11 aux lancers-francs, 9 passes décisives pour 28 d’évaluation) et 26 passes décisives, les Choletais sont restés branchés sur courant alternatif toute la soirée (16 pertes de balle). Le collectif périgourdin mené par Patrick Beverley (7 points à 2/6 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes) et Obinna Anochili (19 points) a profité des brèches.

21 PTS | 9 AST | 2 REB | 28 ÉVAL.



Aaron s’est illustré ce soir malgré la défaite ! 👊#CBFAMILY pic.twitter.com/Fu2kNkzDgh — Cholet Basket (@CB_officiel) 19 septembre 2026

« A la fin, il y avait du silence dans le vestiaire »

C’est pourtant le BBD qui a mis le plus de temps à rentrer dans la partie, laissant le cinq majeur choletais (West - Cazalon - Snell - Halilovic - Diarra) prendre dix unités d’avance après huit minutes (19-9). Mais après sa bonne entame, l’équipe des Mauges a par la suite oublié de défendre, avec 81 points encaissés sur les 30 dernières minutes, soit 27 unités par quart-temps.

« A la fin, il y avait du silence dans le vestiaire. On a l’impression de n’avoir pas fait tout ce qu’on pouvait. En tout cas, on n’a pas respecté le plan de jeu. Ce n’était clairement pas un bon match, surtout devant notre public », résume sans détour le capitaine Miralem Halilovic dans Le Courrier de l’Ouest, conscient des errements défensifs de son équipe. « 97 points encaissés, c’est beaucoup trop. Les rebonds offensifs (Ndlr : 13 pour Boulazac) nous ont détruits, la défense des un contre un aussi… »

Une préparation globalement décevante à Cholet

C’est le cinquième revers en huit rencontres de préparation pour CB, loin des certitudes de l’été précédent (7 victoires, 1 défaite). Au-delà de cette statistique anecdotique, le coach Fabrice Lefrançois voit bien que la mayonnaise n’a pas encore pris.

« C’est peut-être simpliste à dire, mais on a eu des très hauts et des très très bas. La première mi-temps, c’était nous contre nous-mêmes. On est dans le fil conducteur et d’un coup, on baisse notre niveau d’engagement, on laisse un rebond par-ci, on perd un ballon par-là, on ne revient pas… Je suis le garant de l’identité choletaise et pour l’instant, on n’a pas le bon état d’esprit », regrette le technicien dans les colonnes de Ouest-France.

Il reste une semaine aux Choletais pour se mettre en ordre de marche avant de recevoir l’ASVEL, dimanche 27 septembre à 19h, dans le cadre de la première journée de Betclic ELITE. Une autre formation qui estime avoir du retard à rattraper, après sa défaite contre Roanne en ouverture de la Supercoupe LNB.



Un premier succès pour Boulazac, en progrès

Après quatre revers, Boulazac a donc enfin connu la victoire en clôture de la préparation, en s'appuyant sur un collectif de plus en plus huilé (8 joueurs à 10 d’évaluation ou plus). Voilà un élément de satisfaction pour l’entraîneur Alexandre Ménard.

« Ça valide une partie du travail qu’on a pu effectuer depuis ces deux dernières semaines. Déjà contre Limoges, c’était mieux. Là, je pense que c’est encore un petit peu mieux. Les gars ont réussi à trouver des connexions entre eux. En termes de passing game, d’attaque, de spacing, c’était vraiment intéressant », note-t-il dans Sud-Ouest.

Autre bonne nouvelle pour les Périgourdins : touché à la cheville contre Limoges, Aaron Estrada a rejoué 21 minutes (11 points à 6/15 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions).

Le BBD ouvrira son championnat sur son parquet, samedi 26 septembre (à 18h), contre la Chorale de Roanne.

La feuille de match