Fabrice Lefrançois prolonge à Cholet jusqu’en 2030 !

« C’est à moi de le dire ? » Face au public choletais, lors de la présentation de l'équipe aux abonnés sur l’esplanade de la Meilleraie, Fabrice Lefrançois a dû annoncer lui-même sa prolongation de contrat avec Cholet Basket. Le technicien de 43 ans a paraphé une extension de contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2030. Il était à l’origine lié à CB jusqu’en 2028, depuis sa prolongation en mars 2025.

« Tout simplement, avec les dirigeants on a discuté de ce qu’on avait envie de faire. On s’est dit que les deux dernières saisons étaient très, très belles, alors pourquoi pas se projeter un peu plus longtemps dans le futur », a savouré le coach de Cholet.

2021-2030 : une décennie à Cholet ?

C'est le choix de la continuité pour les dirigeants choletais. Arrivé dans les Mauges en 2021 en tant qu’assistant après une première expérience de coach principal en LNB à Évreux, le natif de Vitry-sur-Seine avait obtenu une promotion à l’été 2024 après le départ de Laurent Vila, en devant coach numéro un.

Sous ses ordres, CB s’est qualifié sereinement deux fois de suite pour les play-offs de Betclic Elite, avec une 4e place de saison régulière (21 victoires pour 9 défaites) en 2024-2025 puis une demi-finale en 2025-2026 après avoir terminé 5e au classement (19 victoires pour 11 défaite) et éliminé l'ASVEL en quarts de finale.

Il avait été nommé coach de l’année en 2025, après une saison où il avait par ailleurs mené son équipe en demi-finale de la FIBA Europe Cup en 2024-2025.

Ses récents résultats avaient été récompensés par une expérience outre-Atlantique cet été dans le staff des champions NBA, les New York Knicks, durant la Summer League de Las Vegas.

Cette prolongation pourrait permettra au technicien d'être le premier à coacher au futur Palais des Sports, dont le lancement est attendu lors de la saison 2029-2030.