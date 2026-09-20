Autoritaire, le champion de France Basket Landes s’offre le premier Match des Championnes à Roland-Garros !

26 ans après Mary Pierce au tennis, des tricolores au féminin allaient à coup sûr être à l’honneur sur le Court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, ce dimanche 20 septembre. Quelques heures avant la finale de SuperCoupe LNB opposant le Paris Basketball à la Chorale de Roanne, la Ligue Féminine de Basket effectuait également sa rentrée officiel dans l’enceinte légendaire du sport français, organisant le Match des Championnes à Roland, pour la première fois dans son existence.

Jour de première « historique » donc. Mais aussi première officielle pour le champion de France et vainqueur de la Coupe de France Basket Landes, qui a retrouvé sa coach Julie Barennes quelques jours seulement avant l’échéance. En face se dressaient les finalistes malheureuses de l’exercice précédent : les Tango Bourges, qui avaient notamment remporté la première édition du trophée en 2014. Mais cette autre première, celle à Roland Garros, ne reviendra pas dans le Berry. Mal embarqué en début de rencontre, le champion de France a fini par prendre le large face aux Tangos, et décrocher un troisième trophée en cinq mois à peine.

Bourges commence bien, Basket Landes diesel

Mises en confiance par leur préparation physique et leurs automatismes déjà visibles en ce début de saison, ce sont les filles d’Olivier Lafargue qui avaient pris les devants. Le collectif berruyer, dont une grande partie de ses actrices a pourtant été renouvelée sur l’intersaison, faisait preuve d’une grand fluidité pour servir la nouvelle venue de poids Shakayla Thomas, auteure d’un 3/3 aux tirs dans le premier quart (18-23, 10′). En face, de premiers réflexes commençaient à fleurir, à l’image de la « successeuse de Leïla Lacan » Trinity San Antonio, irrégulière mais percutante.

Trinity San Antonio (Basket Landes) - Aleksa Gulbe (Basket Landes) Comparaison statistique entre deux joueurs Trinity San Antonio Aleksa Gulbe PTS 12 11 REB 5 6 PD 4 1 IN 0 0 CO 1 0

C’est à l’approche de la mi-temps que le moteur landais a fini par chauffer. « Le temps de trouver quelques repères après peu d’entraînements ensemble », expliquait Marie Pardon au micro de Sport en France. Dans les faits, la défense s’est resserrée, s’est montrée plus autoritaire pour précipiter les pertes de balles tangos (8 à la pause) et s’offrir des situations de transitions. Les systèmes mis en place par Julie Barennes rendaient les Landaises plus prolifiques que Bourges malgré le manque d’adresse à 3-points qui gangrénait le parquet (27% pour Basket Landes, 12% pour Bourges). A l’instar du tandem d’intérieures Aleksa Gulbe – Becky Massey, servi royalement plutôt que de s’entêter derrière l’arc (37-30, 20′).

Trinity San Antonio (12 points) régale pour ses débuts landais

L’ascendant était, après le premier quart, clairement devenu montois. Et il s’est prolongé au retour des vestiaires ! Après avoir insisté dans la raquette, le champion de France a commencé à mettre le feu depuis ses lignes arrières. La feu follet venue de Toulouse, Trinity San Antonio, a fait parler la poudre d’entrée de mi-temps à 3-points, avant de s’immiscer dans la peinture et provoquer des lancers (42-30, 21′). La Portoricaine termine meilleure marqueuse de son équipe avec 12 points mais aussi 4 passes décisives et 3 rebonds, du haut de son mètre 70.

En face, les dernières minutes de sursaut n’ont pas suffi à combler l’écart. Satisfaction du match dans la lignée de sa fin de saison dernière, Inès Pitarch-Granel s’est démultipliée à mi-distance, pour essayer de rester à flots. L’espoir berruyère signe 14 points à 5/6 aux tirs. Mais à 83% de réussite personnelle, elle était bien trop seule pour pouvoir lutter, alors qu’aucune coéquipière ne dépassait les 42% d’adresse au tirs…

Plus régulier que son adversaire, Basket Landes soulève le trophée du Match des Championnes 2026, version Roland-Garros ! Les joueuses de Julie Barennes ont su étouffer celles d’Olivier Lafargue après un premier quart-temps de mise en route. Elles ajoutent un second trophée des Championnes (2023 et 2026) à leur armoire à trophées particulièrement étoffée sur la décennie.

Depuis Paris, Roland-Garros…