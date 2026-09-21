Un record d'anciens joueurs NBA en EuroLeague : l'ASVEL en tête à ce niveau

La passerelle entre la NBA et l'EuroLeague ne cesse de s'élargir. Au lancement de la saison 2026-2027, la meilleure compétition européenne compte 133 anciens joueurs NBA, un record pour l'ère de la formule en championnat régulier. Ils étaient 122 la saison passée, 104 en 2024-2025 et 96 en 2023-2024 a compté Basketnews.

Cette progression de 11 unités intervient alors que le nombre d'équipes reste fixé à 20, ce qui signifie que la hausse provient bien d'un afflux plus important de joueurs issus de l'environnement NBA, et non d'un élargissement du plateau. Ces 133 joueurs totalisent 20 494 matchs de saison régulière NBA, contre 18 016 un an plus tôt, soit une hausse de 13,8 % de l'expérience cumulée. Le Real Madrid et Dubai Basketball dominent le classement du nombre d'anciens NBAers avec 11 joueurs chacun, tandis que l'ASVEL se place au premier rang pour le volume de matchs NBA disputés, devant l'Olympiakos et Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Le critère retenu est le suivant : seuls les joueurs ayant participé à au moins une rencontre de saison régulière ou de playoffs NBA sont comptabilisés. La Summer League, la présaison, la G-League, les droits de Draft ou un contrat NBA sans apparition officielle ne suffisent pas. Par ailleurs, Lorenzo Brown n'entre pas dans ce recensement, son avenir à Milan restant incertain et le meneur de 36 ans n'étant pas inscrit pour l'EuroLeague 2026-2027.

PROFIL JOUEUR Jae CROWDER Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 36 ans (06/07/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / SuperCoupe LNB PTS 9 #21 REB 7 #6 PD 0 #39

Le Real Madrid et Dubai en tête du nombre d'anciens joueurs NBA en EuroLeague

La saison dernière, l'Olympiakos, le Real Madrid et le Partizan Belgrade partageaient la première place avec neuf anciens joueurs NBA chacun. Cette année, le Real Madrid et Dubai Basketball prennent le large avec 11 joueurs passés par la ligue américaine, comme Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) par exemple. L'Hapoel Tel Aviv et le Fenerbahce Istanbul suivent avec neuf éléments chacun.

Le nombre de joueurs ne reflète toutefois pas le niveau d'expérience réel. Le Real Madrid en fournit l'illustration la plus frappante : malgré le passage de neuf à onze anciens NBAers, le club espagnol a vu son total de matchs NBA chuter de 2 318, le plus élevé de la ligue en 2025-2026, à 1 457. Cette baisse s'explique par les départs estivaux de plusieurs vétérans confirmés, dont Mario Hezonja, Trey Lyles et Alex Len. Le Partizan connaît un recul encore plus marqué, de 1 688 à 782 matchs cumulés.

L'ASVEL, club le plus expérimenté avec 1 877 matchs NBA

C'est l'ASVEL qui prend la première place au classement de l'expérience NBA cumulée avec 1 877 matchs de saison régulière, alors que le club rhodanien ne compte que six anciens joueurs NBA. Deux d'entre eux pèsent lourd dans ce total : Patty Mills, auteur de 921 apparitions en 16 saisons, et Jae Crowder, qui en ajoute 812 en 13 saisons. Avec un budget en hausse de 25%, la progression rhodanienne est spectaculaire, puisque l'ASVEL passe de 311 matchs cumulés l'an dernier à 1 877 aujourd'hui, soit le plus grand bond enregistré dans toute la ligue.

L'Olympiakos occupe la deuxième place avec 1 810 matchs, portés par Cory Joseph (866) et Evan Fournier (704). Baskonia Vitoria-Gasteiz complète le podium avec 1 708 rencontres, Alex Len et Kenneth Faried en cumulant à eux deux 1 168. Le Zalgiris Kaunas signe lui aussi une hausse considérable, de 101 à 1 509 matchs, grâce essentiellement au retour en Europe de Jonas Valanciunas et de ses 1 002 rencontres NBA.

Jonas Valanciunas devient le joueur le plus capé, Evan Fournier recule à la cinquième place

Le classement individuel a été bouleversé pendant l'été. Evan Fournier était le joueur d'EuroLeague le plus expérimenté en NBA la saison passée avec 704 matchs de saison régulière. Ce total ne le place plus qu'au cinquième rang en 2026-2027. Jonas Valanciunas s'installe désormais au sommet avec 1 002 matchs en 14 saisons NBA, ce qui fait du pivot du Zalgiris le seul joueur actuel de la compétition à dépasser la barre des 1 000 rencontres.

Patty Mills suit avec 921 matchs en 16 saisons, devant Cory Joseph (866 en 14 saisons) et Jae Crowder (812 en 13 saisons). Quatre joueurs franchissent ainsi le seuil des 800 matchs NBA. Derrière Fournier, Alex Len pointe à 690 rencontres, puis viennent Dario Saric (498), Kenneth Faried (478), Davis Bertans (475) et Daniel Theis (411). Sur le plan statistique, Fournier affiche la meilleure moyenne de points du top 10 avec 13,6 points par match en NBA, devant Valanciunas (12,8) et Faried (11,4).

Neuf champions NBA sur les parquets européens

La saison d'EuroLeague 2026-2027 compte également neuf joueurs titrés en NBA. Il s'agit d'Oshae Brissett, Jordan Nwora, Elijah Bryant, Mamadi Diakite, Talen Horton-Tucker, Jordan Loyd, Damian Jones, Cory Joseph et Patty Mills. Ces deux derniers étaient coéquipiers lors du titre des San Antonio Spurs en 2014. Damian Jones a remporté deux titres consécutifs avec les Golden State Warriors en 2017 et 2018. Oshae Brissett détient la bague la plus récente du groupe, décrochée en 2024 avec les Boston Celtics, saison au cours de laquelle il a disputé 55 matchs de saison régulière et 10 rencontres de playoffs.

Jordan Nwora et Elijah Bryant ont été sacrés avec les Milwaukee Bucks en 2021. Le cas de Bryant reste singulier : il n'avait joué qu'un seul match de saison régulière cette année-là, pour 11 apparitions en playoffs, avant de remporter l'EuroLeague avec l'Anadolu Efes Istanbul la saison suivante, devenant ainsi champion NBA et champion d'Europe en deux ans.

Pour nuancer cette augmentation, il faut aussi rappeler que la NBA elle même compte de plus en plus de joueurs. Avec l'intégration des two-way contracts notamment, la ligue américaine ratisse plus large pour aller chercher des joueurs tout au long de l'exercice. Mais le renouvèlement reste fort et ceux qui n'ont pas réussi à s'imposer outre-Atlantique ont toujours tendance à franchir... l'Atlantique ensuite.