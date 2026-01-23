Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats

Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) a de nouveau foulé les parquets avec les Perth Wildcats. Ce jeudi, son équipe s’est facilement imposée face aux Cairns Taipans (106-69), permettant au Français de retrouver quelques minutes après plusieurs rencontres passées sur le banc.

PROFIL JOUEUR Noa KOUAKOU-HEUGUE Poste(s): Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 18 ans (27/04/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBL PTS 1,9 #127 REB 1,2 #123 PD 0 #143

Un retour après plusieurs matchs sans entrer en jeu

Utilisé pendant 8 minutes, le jeune intérieur a inscrit 4 points à 2/2 aux tirs et capté 1 rebond. Une apparition modeste mais symbolique pour le Français, qui n’avait plus joué depuis le 1er janvier, où il n’avait disputé que trois minutes face à Brisbane.

Depuis le début de la saison de NBL, le temps de jeu du Français reste très limité. Il n’a été aperçu qu’à 13 reprises, cumulant environ cinq minutes par match pour 2 points de moyenne, avec 1,2 rebond, 0,1 passe décisive et 0,1 interception.

Perth toujours dans le top 5 de la NBL

Collectivement, les Perth Wildcats continuent de bien figurer au classement. Avec un bilan de 16 victoires pour 10 défaites, la franchise australienne occupe actuellement la cinquième place du championnat.

Prochain rendez-vous pour Perth le 25 janvier, avec la réception attendue de Melbourne United à la RAC Arena, un test plus relevé dans la course au haut de tableau.