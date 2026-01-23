Recherche
NBL

Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats

Australie - Noa Kouakou-Heugue a renoué avec le temps de jeu en NBL australienne. Sur le banc lors des trois derniers matchs, le jeune Français a rejoué avec les Perth Wildcats lors d’un large succès face à Cairns.
|
00h00
Résumé
Écouter
Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats

Le jeune Français a disputé 8 minutes lors du large succès des Perth Wildcats face à Cairns.

Crédit photo : Perth Wildcats

Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) a de nouveau foulé les parquets avec les Perth Wildcats. Ce jeudi, son équipe s’est facilement imposée face aux Cairns Taipans (106-69), permettant au Français de retrouver quelques minutes après plusieurs rencontres passées sur le banc.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Noa Kouakou-Heugue.jpg
Noa KOUAKOU-HEUGUE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 18 ans (27/04/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBL
PTS
1,9
#127
REB
1,2
#123
PD
0
#143

Un retour après plusieurs matchs sans entrer en jeu

Utilisé pendant 8 minutes, le jeune intérieur a inscrit 4 points à 2/2 aux tirs et capté 1 rebond. Une apparition modeste mais symbolique pour le Français, qui n’avait plus joué depuis le 1er janvier, où il n’avait disputé que trois minutes face à Brisbane.

Depuis le début de la saison de NBL, le temps de jeu du Français reste très limité. Il n’a été aperçu qu’à 13 reprises, cumulant environ cinq minutes par match pour 2 points de moyenne, avec 1,2 rebond, 0,1 passe décisive et 0,1 interception.

Perth toujours dans le top 5 de la NBL

Collectivement, les Perth Wildcats continuent de bien figurer au classement. Avec un bilan de 16 victoires pour 10 défaites, la franchise australienne occupe actuellement la cinquième place du championnat.

Prochain rendez-vous pour Perth le 25 janvier, avec la réception attendue de Melbourne United à la RAC Arena, un test plus relevé dans la course au haut de tableau.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53
C’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses mais pour l’instant, cela ne donne pas l’impression que ce départ en Australie était judicieux. L’avenir nous le dira.
Répondre
(2) J'aime
thegachette
Oui, après aurait-il plus joué en pro A ??? Il n'a peut-être pas encore le niveau.
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Probablement mais dans ce cas, il pouvait aller en Pro B ou en D4 slovène... Là, de fait, aller si jeune loin des siens pour ce résultat sportif, c'est catastrophique On sait bien, n'en deplaise à cette génération Z, que rester proche des siens dans un cocon est un énorme accélérateur de performance. Aller loin pour faire le malin n'aide pas meme si heureusement c'est pas rédhibitoire. Mais faut etre plus que fort pour tenter ça
(0) J'aime
