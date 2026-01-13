Scouting Report – Noa Kouakou-Heugue, un intérieur vertical à potentiel dans un rôle encore limité

Un profil longiligne en phase d’intégration au haut niveau

Né en 2007, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m) présente un profil d’intérieur moderne très recherché : grand, mobile, doté d’une forte verticalité et d’une envergure naturelle qui impacte le jeu des deux côtés du terrain.

Cette saison, il évolue en NBL, un championnat connu pour son rythme élevé et son orientation offensive. Son temps de jeu reste limité (environ 6 minutes par match pour 2,1 points de moyenne), à tel point qu’il a un temps envisagé de rentrer en France, mais ses séquences sur le parquet offrent déjà des indicateurs intéressants sur son potentiel à moyen terme.

PROFIL JOUEUR Noa KOUAKOU-HEUGUE Poste(s): Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 18 ans (27/04/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBL PTS 1,7 #127 REB 1 #127 PD 0 #142

Un impact ciblé sur de courtes séquences

Dans un rôle restreint, Kouakou Heugue parvient à être productif :

1,28 point par possession

72 % de réussite aux tirs

+/- de +2,4

Ces chiffres doivent être lus avec prudence, mais ils traduisent une capacité à impacter immédiatement sans monopoliser le ballon, un point clé pour un jeune intérieur en phase d’apprentissage du jeu professionnel.

Son activité au rebond offensif est particulièrement notable :

0,8 rebond offensif en 5–6 minutes, soit l’équivalent de ≈ 6 à 7 rebonds offensifs projetés sur 40 minutes

27 % de ses actions offensives issues du rebond offensif, avec 1,33 PPP

Un marqueur fort de son instinct, de son timing et de son engagement près du cercle.

Attaque : efficacité sans ballon, création encore limitée

Offensivement, Kouakou Heugue est aujourd’hui un finisseur vertical plus qu’un créateur :

Très efficace sur les coupes (1,5 PPP)

À l’aise en transition, où sa mobilité fait la différence

En revanche, certaines dimensions de son jeu restent à construire :

Pick & roll roller : 0,5 PPP, avec une majorité de paniers sur des dunks

Aucun tir à 3-points tenté cette saison, alors qu’il en prenait environ un par match au Pôle France

50 % aux lancers francs, indicateur clair d’un tir encore instable

Pour prétendre à un rôle plus large, notamment au poste 4, le développement du tir extérieur (pick & pop, spacing) et de sa capacité à poser le ballon au sol seront déterminants.

Défense : dissuasion naturelle, lecture encore perfectible

Défensivement, malgré un temps de jeu réduit, Noa Kouakou Heugue affiche déjà des signaux positifs :

0,2 PPP concédé en isolation

0,67 PPP défensif sur rebond offensif adverse, illustrant son potentiel dissuasif près du cercle

Il est capable de switcher ponctuellement, grâce à sa mobilité et son envergure, et se montre plus à l’aise face aux situations de pick & pop (0,5 PPP défensif).

En revanche, il rencontre encore des difficultés :

sur les switchs après pick & roll (1,4 PPP concédé),

face à des intérieurs plus puissants, où l’impact physique reste à renforcer.

Des limites logiques pour un joueur de 18 ans en apprentissage du jeu professionnel.

Lire les stats avec du contexte

Ses données avancées doivent être analysées dans leur cadre :

Offensive Rating : 96,87

→ cet indicateur estime le nombre de points marqués par son équipe sur 100 possessions lorsqu’il est sur le terrain. Autrement dit, il donne une idée de l’efficacité offensive collective avec lui dans le cinq.

Defensive Rating : 86,92

→ à l’inverse, il mesure le nombre de points encaissés par son équipe sur 100 possessions lorsqu’il défend. Plus le chiffre est bas, plus l’impact défensif est jugé positif.

Net Rating : +8,96

→ il correspond simplement à la différence entre l’Offensive Rating et le Defensive Rating. Un Net Rating positif indique que l’équipe marque plus de points qu’elle n’en concède avec le joueur sur le parquet.

Dans le cas de Noa Kouakou Heugue, ce Net Rating positif suggère un impact global favorable, mais il doit être lu avec prudence compte tenu de son faible volume de minutes et du caractère très offensif de la NBL.

Projection : un projet d’intérieur moderne

Le profil de Noa Kouakou Heugue reste celui d’un projet à moyen terme :

vertical,

mobile,

efficace sans ballon,

capable de défendre dans l’espace.

S’il parvient à :

développer un tir extérieur fiable,

gagner en impact physique,

améliorer sa lecture défensive sur les situations de pick & roll,

il pourra légitimement viser une évolution vers un poste 4, capable d’apporter dans des systèmes professionnels exigeants.

Comparaison : une trajectoire à la Alex Sarr ?

À âge équivalent, sa combinaison taille + mobilité + verticalité évoque le type de projet qu’était Alexandre Sarr : un intérieur encore brut, impactant par son activité et son physique plus que par son jeu offensif structuré, avec un plafond très dépendant du développement du tir.

Verdict

Avec un temps de jeu encore limité en NBL, Noa Kouakou Heugue n’est pas encore un joueur installé, mais ses minutes sur le parquet révèlent des bases solides et des signaux encourageants. Son profil d’intérieur long, mobile et vertical correspond parfaitement aux standards actuels du basket de haut niveau.

La suite de son développement dépendra de sa capacité à élargir son jeu offensif et à gagner en constance défensive — des axes de progression clairs pour un prospect dont le potentiel reste bien réel.

À propos de l’auteur – Pierre Bouthors (PIRB SCOUTING) Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING (créé en 2023), est spécialiste du scouting en collaboration avec la NCAA, plusieurs clubs professionnels européens et des sélections nationales.

Son expertise en performance sportive et en analyse de data met la technologie et la connaissance du jeu au service des joueurs et des clubs.

Lexique des notions techniques