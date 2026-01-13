Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBL

Scouting Report – Noa Kouakou-Heugue, un intérieur vertical à potentiel dans un rôle encore limité

Prospects - Peu utilisé par Perth en NBL, où il est parti lancé sa carrière professionnelle, Noa Kouakou-Heugue n'en demeure pas un potentiel de la génération 2007 française à suivre. Pierre Bouthors de PIRB SCOUTING nous livre son scouting report le concernant.
|
00h00
Résumé
Écouter
Scouting Report – Noa Kouakou-Heugue, un intérieur vertical à potentiel dans un rôle encore limité

Noa Kouakou-Heugue voit peu le terrain en NBL avec Perth mais présente toutefois un potentiel à suivre

Crédit photo : Perth Wildcats

Un profil longiligne en phase d’intégration au haut niveau

Né en 2007, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m) présente un profil d’intérieur moderne très recherché : grand, mobile, doté d’une forte verticalité et d’une envergure naturelle qui impacte le jeu des deux côtés du terrain.

Cette saison, il évolue en NBL, un championnat connu pour son rythme élevé et son orientation offensive. Son temps de jeu reste limité (environ 6 minutes par match pour 2,1 points de moyenne), à tel point qu’il a un temps envisagé de rentrer en France, mais ses séquences sur le parquet offrent déjà des indicateurs intéressants sur son potentiel à moyen terme.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Noa Kouakou-Heugue.jpg
Noa KOUAKOU-HEUGUE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 18 ans (27/04/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBL
PTS
1,7
#127
REB
1
#127
PD
0
#142

Un impact ciblé sur de courtes séquences

Dans un rôle restreint, Kouakou Heugue parvient à être productif :

  • 1,28 point par possession
  • 72 % de réussite aux tirs
  • +/- de +2,4

Ces chiffres doivent être lus avec prudence, mais ils traduisent une capacité à impacter immédiatement sans monopoliser le ballon, un point clé pour un jeune intérieur en phase d’apprentissage du jeu professionnel.

Son activité au rebond offensif est particulièrement notable :

  • 0,8 rebond offensif en 5–6 minutes, soit l’équivalent de ≈ 6 à 7 rebonds offensifs projetés sur 40 minutes
  • 27 % de ses actions offensives issues du rebond offensif, avec 1,33 PPP

Un marqueur fort de son instinct, de son timing et de son engagement près du cercle.

Attaque : efficacité sans ballon, création encore limitée

Offensivement, Kouakou Heugue est aujourd’hui un finisseur vertical plus qu’un créateur :

  • Très efficace sur les coupes (1,5 PPP)
  • À l’aise en transition, où sa mobilité fait la différence

En revanche, certaines dimensions de son jeu restent à construire :

  • Pick & roll roller : 0,5 PPP, avec une majorité de paniers sur des dunks
  • Aucun tir à 3-points tenté cette saison, alors qu’il en prenait environ un par match au Pôle France
  • 50 % aux lancers francs, indicateur clair d’un tir encore instable

Pour prétendre à un rôle plus large, notamment au poste 4, le développement du tir extérieur (pick & pop, spacing) et de sa capacité à poser le ballon au sol seront déterminants.

Défense : dissuasion naturelle, lecture encore perfectible

Défensivement, malgré un temps de jeu réduit, Noa Kouakou Heugue affiche déjà des signaux positifs :

  • 0,2 PPP concédé en isolation
  • 0,67 PPP défensif sur rebond offensif adverse, illustrant son potentiel dissuasif près du cercle

Il est capable de switcher ponctuellement, grâce à sa mobilité et son envergure, et se montre plus à l’aise face aux situations de pick & pop (0,5 PPP défensif).

En revanche, il rencontre encore des difficultés :

  • sur les switchs après pick & roll (1,4 PPP concédé),
  • face à des intérieurs plus puissants, où l’impact physique reste à renforcer.

Des limites logiques pour un joueur de 18 ans en apprentissage du jeu professionnel.

LIRE AUSSI

Lire les stats avec du contexte

Ses données avancées doivent être analysées dans leur cadre :

  • Offensive Rating : 96,87

cet indicateur estime le nombre de points marqués par son équipe sur 100 possessions lorsqu’il est sur le terrain. Autrement dit, il donne une idée de l’efficacité offensive collective avec lui dans le cinq.

  • Defensive Rating : 86,92

à l’inverse, il mesure le nombre de points encaissés par son équipe sur 100 possessions lorsqu’il défend. Plus le chiffre est bas, plus l’impact défensif est jugé positif.

  • Net Rating : +8,96

il correspond simplement à la différence entre l’Offensive Rating et le Defensive Rating. Un Net Rating positif indique que l’équipe marque plus de points qu’elle n’en concède avec le joueur sur le parquet.

Dans le cas de Noa Kouakou Heugue, ce Net Rating positif suggère un impact global favorable, mais il doit être lu avec prudence compte tenu de son faible volume de minutes et du caractère très offensif de la NBL.

Projection : un projet d’intérieur moderne

Le profil de Noa Kouakou Heugue reste celui d’un projet à moyen terme :

  • vertical,
  • mobile,
  • efficace sans ballon,
  • capable de défendre dans l’espace.

S’il parvient à :

  • développer un tir extérieur fiable,
  • gagner en impact physique,
  • améliorer sa lecture défensive sur les situations de pick & roll,

il pourra légitimement viser une évolution vers un poste 4, capable d’apporter dans des systèmes professionnels exigeants.

LIRE AUSSI

Comparaison : une trajectoire à la Alex Sarr ? 

À âge équivalent, sa combinaison taille + mobilité + verticalité évoque le type de projet qu’était Alexandre Sarr : un intérieur encore brut, impactant par son activité et son physique plus que par son jeu offensif structuré, avec un plafond très dépendant du développement du tir.

Verdict

Avec un temps de jeu encore limité en NBL, Noa Kouakou Heugue n’est pas encore un joueur installé, mais ses minutes sur le parquet révèlent des bases solides et des signaux encourageants. Son profil d’intérieur long, mobile et vertical correspond parfaitement aux standards actuels du basket de haut niveau.

La suite de son développement dépendra de sa capacité à élargir son jeu offensif et à gagner en constance défensive — des axes de progression clairs pour un prospect dont le potentiel reste bien réel.

À propos de l’auteur – Pierre Bouthors (PIRB SCOUTING)

Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING (créé en 2023), est spécialiste du scouting en collaboration avec la NCAA, plusieurs clubs professionnels européens et des sélections nationales.
Son expertise en performance sportive et en analyse de data met la technologie et la connaissance du jeu au service des joueurs et des clubs.

Lexique des notions techniques

  • PPP (Points Per Possession) : moyenne de points marqués ou concédés par une équipe/joueur sur une possession. C’est un indicateur d’efficacité : plus le chiffre est élevé en attaque, mieux c’est ; plus il est bas en défense, mieux c’est.
  • Defensive Rating : nombre de points encaissés par l’équipe sur 100 possessions quand le joueur est sur le terrain. Plus le chiffre est bas, plus l’impact défensif est bon.
  • Net Rating : différence entre l’Offensive Rating (points marqués par 100 possessions) et le Defensive Rating (points encaissés). Un Net Rating positif = impact global favorable.
  • Usage Rate (USG%) : pourcentage de possessions terminées par un joueur (tir, perte de balle, lancers-francs) quand il est sur le terrain. Plus il est élevé, plus le joueur est impliqué dans l’attaque.
  • Plus/Minus : différence entre les points marqués et encaissés par l’équipe quand le joueur est sur le terrain. C’est un indicateur d’impact collectif, mais qui dépend aussi beaucoup du contexte (coéquipiers, adversaires, rotations).
NBL
NBL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Carsen Edwards et la Virtus Bologne vont-ils continuer à évoluer en EuroLeague à l'avenir
EuroLeague
00h00EuroLeague – NBA Europe : ultimatum, contre-offensive et organisation des clubs, le grand flou de janvier
L'AS Monaco doit encore faire sans Daniel Theis
Betclic ELITE
00h00Monaco reçoit Gravelines sans deux intérieurs
Jacob Grandison n'aura joué qu'un match avec Boulazac
Betclic ELITE
00h00Pas de remplaçant pour Jacob Grandison à Boulazac
Moussa Diabate a réalisé un gros double-double pour ses retrouvailles avec les Clippers
NBA
00h00Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes
À l’étranger
00h00Brice Dessert : le rempart de l’Anadolu Efes a sorti les barbelés
Gobert face à Wembanyama lors de Minnesota - San Antonio
NBA
00h00Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama
Noa Kouakou-Heugue voit peu le terrain en NBL avec Perth mais présente toutefois un potentiel à suivre
NBL
00h00Scouting Report – Noa Kouakou-Heugue, un intérieur vertical à potentiel dans un rôle encore limité
James Harden a dépassé O'Neal grâce à un 3 points face aux Hornets
NBA
00h00James Harden dépasse Shaquille O’Neal au classement des meilleurs marqueurs NBA
Iliana Rupert Dossou-Yovo s'éclate pour le moment au Fenerbahçe Istanbul
Féminines
00h00Gabby Williams et Iliana Rupert sacrées en Coupe de Turquie avec le Fenerbahçe
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a réalisé un gros double-double pour ses retrouvailles avec les Clippers
NBA
00h00Moussa Diabaté en gros double-double face à Nicolas Batum, Nolan Traoré égalise son record de passes
Flagg impérial face aux Brooklyn Nets
NBA
00h00Cooper Flagg brille avec 27 points dans la victoire des Mavericks contre Brooklyn
Gobert face à Wembanyama lors de Minnesota - San Antonio
NBA
00h00Rudy Gobert suspendu un match par la NBA après sa faute flagrante sur Victor Wembanyama
La relation de Kuminga avec les Warriors s'est détériorée
NBA
00h00Jonathan Kuminga vers les Lakers ? Les Warriors cherchent à s’en séparer
Le meneur a remporté la seule bague des Raptors sous les ordres de Nick Nurse
NBA
00h00Kyle Lowry ovationné à Toronto lors de la victoire des 76ers
James Harden a dépassé O'Neal grâce à un 3 points face aux Hornets
NBA
00h00James Harden dépasse Shaquille O’Neal au classement des meilleurs marqueurs NBA
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Mon frère Swann a un plus grand potentiel que moi »
Jaylen Brown défendu par Victor Wembanyama
NBA
00h00Jaylen Brown s’emporte contre l’arbitrage après la défaite face aux Spurs
Moritz Wagner de retour sur les parquets face aux Pelicans
NBA
00h00Moritz Wagner fait son grand retour après plus d’un an d’absence
Le King lors du dernier match face aux Milwaukee Bucks
NBA
00h00LeBron James arbore un patch spécial pour célébrer sa 23e saison NBA
1 / 0