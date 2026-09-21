Le trio français d’Ulm démarre bien la saison en BBL

Le trio français d’Ulm a réussi ses premiers pas de la saison en BBL. Pour son premier match de championnat, ratiopharm Ulm s’est imposé à domicile face aux MHP RIESEN Ludwigsburg (86-77), avec une contribution intéressante de Meïssa Faye, Armel Traoré et Adam Atamna.

Les trois Français ont cumulé 24 points dans cette première victoire. Meïssa Faye s’est particulièrement distingué avec 11 points, tandis qu’Armel Traoré a apporté 9 unités en seulement 11 minutes. Titulaire, Adam Atamna a terminé avec 4 points sans manquer le moindre tir.

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#uuulmer #weareone | 📸 Harry Langer pic.twitter.com/a8xXI80etD — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) 20 septembre 2026

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Meïssa Faye déjà à son avantage

Déjà en vue pendant la préparation, Meïssa Faye a confirmé dès la première journée de BBL. En 21 minutes, le Drômois a compilé 11 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il a surtout affiché une belle efficacité avec 4 tirs réussis sur 5, dont un 4 sur 4 à 2-points. Seuls ses lancers francs ont été moins précis, avec 3 réussites sur 6 tentatives.

Armel Traoré s’est lui aussi montré productif. En 11 minutes, il a inscrit 9 points à 4/8 aux tirs, avec également 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

Adam Atamna a, de son côté, débuté la rencontre dans le cinq majeur. Utilisé pendant un peu plus de dix minutes, l’ancien joueur de l’ASVEL a converti ses deux tentatives à 2-points pour terminer à 4 points et 2 rebonds.

Ulm a fait la différence dans le dernier quart-temps

La rencontre est restée disputée jusqu’aux dernières minutes. Ulm avait pourtant passé une bonne partie du match en tête avant de voir Ludwigsburg revenir au cours du troisième quart-temps. Les joueurs de Ty Harrelson ont finalement fait la différence dans la dernière période en inscrivant 28 points. Michael Rataj a terminé meilleur marqueur d’Ulm avec 20 points, accompagnés de 6 rebonds et 3 passes décisives.

Simisola Shittu a également pesé avec un impressionnant double-double à 15 points et 17 rebonds, tandis qu’Ibi Watson a ajouté 14 points.

« C’était le premier match de la saison. Nous avons été très concentrés en première mi-temps et nous avons eu globalement le contrôle. Ensuite, nous avons un peu baissé de régime dans le troisième quart-temps et laissé Ludwigsburg revenir. Je suis heureux que nous ayons trouvé la bonne manière de gagner ce match », a expliqué Ty Harrelson après la rencontre.

Après une préparation riche en enseignements, Ulm commence donc sa saison par une victoire dans le derby. Le club retrouvera son public le dimanche 27 septembre face à Würzburg.