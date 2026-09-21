Un double All-Star ne croit pas à la retraite de Russell Westbrook

Un peu plus d’un mois après l’annonce de la retraite de Russell Westbrook (1,93 m, 37 ans), Zach Randolph n’est pas totalement convaincu d’avoir vu le dernier match NBA du meneur. Le double All-Star, invité du podcast Out The Mud, considère que l’ancien MVP dispose encore des ressources nécessaires pour poursuivre sa carrière. Et verrait bien l’ancien du Thunder rallier une écurie de la conférence Est attendue au tournant l’an prochain.

Russell Westbrook vs CJ McCollum NYC black ops runs (2018) pic.twitter.com/7CK7qGUsGH — 𝙀𝙧𝙖 (@TheWestbrookEra) September 19, 2026

Russell Westbrook avait officialisé la fin de sa carrière le 12 août, à l’issue de 18 saisons en NBA. Sa dernière année, disputée avec les Sacramento Kings, s’était conclue avec 15,2 points, 5,4 rebonds et 6,7 passes décisives de moyenne au compteur en 64 rencontres.

Russell Westbrook in Sacramento's victory: 👑 23 points

👑 16 rebounds

👑 10 assists

👑 1 CLUTCH defensive play First 20-15-10 game for Russ since May 16th, 2021! pic.twitter.com/rj65ycHTcR — NBA (@NBA) November 6, 2025

Des prestations plus qu’honorables qui poussent ainsi Zach Randolph à penser que le marsupilami pourrait encore rendre de fiers services en NBA. L’ancien intérieur de Memphis a surtout laissé entendre que la décision de Russell Westbrook n’était peut-être pas irréversible.

« Ce gars est censé être dans la ligue encore trois ou quatre ans au moins. J’aimerais le voir au Miami Heat. Brodie en a encore beaucoup sous le pied. J’ai vu son petit frère Ray hier. Il pourrait revenir. », a-t-il déclaré dans le podcast Out The Mud.

Zach Randolph says Russell Westbrook might come out of retirement 👀 “This man is supposed to be in the league for another 3-4 years at least. I’d like to see him with the Heat. Brodie got a lot left in him. I just saw his little brother yesterday Ray. He might be back.” (Via… pic.twitter.com/CE8zdZHV3P — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 21, 2026

Cette dernière phrase entretient forcément le doute, Randolph faisant référence à Raynard Westbrook, le frère du meneur. Elle ne constitue toutefois pas une indication directe provenant de Russell Westbrook lui-même. Depuis son annonce du 12 août, le principal intéressé n’a donné aucun signe public laissant penser qu’il préparerait un retour. Préférant notamment prendre du bon temps aux côtés d’un autre néo-retraité de renom : Chris Paul.

Chris Paul and Russell Westbrook trading lobs on a yacht 🔥 Point gods living the life after retirement. pic.twitter.com/wQN5QznDim — Legion Hoops (@LegionHoops) September 2, 2026

Son départ intervient alors qu’il occupait toujours une place conséquente dans une rotation NBA. À Sacramento, Russell Westbrook tournait encore à 29 minutes par rencontre et avait débuté 58 de ses 64 apparitions lors de la saison 2025-2026. Terminant notamment meilleur passeur des Californiens avec 6,7 offrandes par match.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Russell Westbrook sortira-t-il un jour de sa retraite pour retrouver les parquets NBA ? Oui

Non

À 37 ans au moment de sa retraite, le MVP 2017 a quitté la NBA avec 209 triple-doubles en saison régulière, un record dans l’histoire de la ligue. Neuf fois All-Star, le champion du monde 2010 sous le maillot de Team USA a également terminé sa carrière avec des moyennes de 20,9 points, 6,9 rebonds et 8 passes en 1 301 rencontres.

"THE RIM IS… CRYING!" Russell Westbrook, certified high-flyer ✈️ What a treat it was to watch @russwest44 dunk for 18 seasons! pic.twitter.com/ffjIffmuFS — NBA (@NBA) August 14, 2026

Pour l’heure, l’hypothèse d’un retour de Russell Westbrook sur les parquets NBA reste encore au stade du fantasme. La perspective de la voire se concrétiser au sein d’un projet aussi intriguant que celui du Heat de Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 31 ans) ne serait toutefois pas pour nous déplaire…