Le deuxième meilleur passeur de Betclic ÉLITE s’engage en Croatie

Une nouvelle étape dans la longue carrière européenne de Nick Johnson (1,91 m, 33 ans) (1,91 m, 33 ans). Après une saison sous les couleurs de Saint-Quentin, l’Américain s’est officiellement engagé avec le KK Split, qui évolue dans le championnat croate et disputera également la FIBA Europe Cup en 2026-2027.

Pour sa troisième expérience en France, après Nanterre et Cholet, le natif de Gilbert (Arizona) avait occupé une place importante dans le jeu saint-quentinois en 2025-2026. En 30 rencontres de Betclic ÉLITE, il a compilé 13,7 points, 3,7 rebonds, 6,3 passes décisives et 1,3 interception en 29 minutes de moyenne. Avec ses 6,3 passes, il a terminé deuxième meilleur passeur du championnat derrière les 6,4 offrandes du Strasbourgeois Marcus Keene.

PROFIL JOUEUR Nick JOHNSON Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 33 ans (22/12/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,7 #21 REB 3,7 #73 PD 6,3 #1

Drafté par Houston après son cursus à Arizona

Avant sa riche carrière internationale, Nick Johnson s’était fait connaître en NCAA sous le maillot d’Arizona. À l’issue de son cursus universitaire, il avait été sélectionné par les Houston Rockets au deuxième tour de la Draft NBA 2014, avec le 42e choix.

Depuis, l’Américain a multiplié les expériences. En Europe, il est notamment passé par le Bayern Munich, Nanterre, Türk Telekom, Cholet, l’Hapoël Holon et le Trefl Sopot, où il évoluait avant son arrivée à Saint-Quentin en 2025. Il a également joué en Chine avec les Beijing Ducks ainsi qu’en G-League.

Son parcours en France avait commencé à Nanterre en 2018-2019, avant un deuxième passage dans les Hauts-de-Seine en 2021-2022. Son aventure à Cholet en 2023-2024 avait, elle, été rapidement interrompue par une grave blessure au tendon d’Achille.

Un nouveau championnat pour le vétéran américain

Nick Johnson rejoint désormais une formation de Split qui a terminé troisième du championnat croate puis demie-finaliste des Playoffs en 2025-2026. Le club dalmate sera également engagé en FIBA Europe Cup cette saison.

À 33 ans — il fêtera ses 34 ans le 22 décembre — l’ancien joueur de Saint-Quentin ajoute ainsi la Croatie à un parcours professionnel déjà particulièrement international.