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Le deuxième meilleur passeur de Betclic ÉLITE s’engage en Croatie

Croatie - Deuxième meilleur passeur de Betclic ÉLITE avec Saint-Quentin la saison dernière, Nick Johnson va poursuivre sa carrière en Croatie. Le meneur/arrière américain de 33 ans s’est engagé avec le KK Split.
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Le deuxième meilleur passeur de Betclic ÉLITE s’engage en Croatie

De Saint-Quentin à Split : nouvelle destination européenne pour Nick Johnson

Crédit photo : Foxaep
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Une nouvelle étape dans la longue carrière européenne de Nick Johnson (1,91 m, 33 ans) (1,91 m, 33 ans). Après une saison sous les couleurs de Saint-Quentin, l’Américain s’est officiellement engagé avec le KK Split, qui évolue dans le championnat croate et disputera également la FIBA Europe Cup en 2026-2027.

Pour sa troisième expérience en France, après Nanterre et Cholet, le natif de Gilbert (Arizona) avait occupé une place importante dans le jeu saint-quentinois en 2025-2026. En 30 rencontres de Betclic ÉLITE, il a compilé 13,7 points, 3,7 rebonds, 6,3 passes décisives et 1,3 interception en 29 minutes de moyenne. Avec ses 6,3 passes, il a terminé deuxième meilleur passeur du championnat derrière les 6,4 offrandes du Strasbourgeois Marcus Keene.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nick Johnson.jpg
Nick JOHNSON
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 191 cm
Âge: 33 ans (22/12/1992)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,7
#21
REB
3,7
#73
PD
6,3
#1

Drafté par Houston après son cursus à Arizona

Avant sa riche carrière internationale, Nick Johnson s’était fait connaître en NCAA sous le maillot d’Arizona. À l’issue de son cursus universitaire, il avait été sélectionné par les Houston Rockets au deuxième tour de la Draft NBA 2014, avec le 42e choix.

Depuis, l’Américain a multiplié les expériences. En Europe, il est notamment passé par le Bayern Munich, Nanterre, Türk Telekom, Cholet, l’Hapoël Holon et le Trefl Sopot, où il évoluait avant son arrivée à Saint-Quentin en 2025. Il a également joué en Chine avec les Beijing Ducks ainsi qu’en G-League.

Son parcours en France avait commencé à Nanterre en 2018-2019, avant un deuxième passage dans les Hauts-de-Seine en 2021-2022. Son aventure à Cholet en 2023-2024 avait, elle, été rapidement interrompue par une grave blessure au tendon d’Achille.

Un nouveau championnat pour le vétéran américain

Nick Johnson rejoint désormais une formation de Split qui a terminé troisième du championnat croate puis demie-finaliste des Playoffs en 2025-2026. Le club dalmate sera également engagé en FIBA Europe Cup cette saison.

À 33 ans — il fêtera ses 34 ans le 22 décembre — l’ancien joueur de Saint-Quentin ajoute ainsi la Croatie à un parcours professionnel déjà particulièrement international.

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