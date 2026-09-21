Rival de Wemby lors de la draft NBA 2023, Scoot Henderson déjà lâché par Portland ?

L’avenir est-il déjà en train de s’assombrir pour Scoot Henderson (1,90 m, 22 ans) dans l’Oregon ? Selon The Eastern Herald, les Trail Blazers n’auraient n’auraient en effet toujours pas engagé de discussions concernant une prolongation de leur arrière. Et aucune offre n’aurait été transmise au troisième choix de la Draft NBA 2023, alors que la date limite pour prolonger son contrat rookie est fixée au 19 octobre. À défaut d’accord, le meneur disputera la dernière année de son contrat avant de pouvoir devenir restricted free agent à l’été 2027.

SCOOT HENDERSON CAN FLY THESE DUNKS ARE ABSURD. 🤯🔥 (h/t @Lillard93)

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La situation contraste avec celle de plusieurs joueurs issus de la même cuvée, alors que les prolongations d’envergure se sont succédées ces dernières semaines, à l’image des extensions de contrat des frères Thompson (Ausar et Amen), de Keyonte George vendredi ou de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) (252M$ sur 5 ans) plus tôt cet été. Portland avait bien activé l’option d’Henderson pour la saison 2026-2027, qui lui garantit un salaire de 13,6 millions de dollars, sans pour autant sécuriser son avenir au-delà de cet exercice.

SCOOT HENDERSON TONIGHT: 31 POINTS

11/17 FG

5/9 3PT IS HE FINALLY PUTTING IT TOGETHER? 👀 pic.twitter.com/LCuw252k54 — NBACentral (@TheDunkCentral) April 22, 2026

Cette absence de négociations intervient après trois premières saisons irrégulières pour l’ancien joueur du G-League Ignite. Limité à 30 rencontres en 2025-2026, notamment en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Scoot Henderson a tourné à 14,2 points, 3,7 passes décisives et 2,7 rebonds de moyenne, avec 41,8 % de réussite aux tirs et 35,2 % à 3-points. Sur l’ensemble de sa carrière NBA, le natif de Géorgie affiche 13,5 points et 5,0 passes décisives de moyenne en 158 rencontres. Des performances, et une incapacité à se montrer régulier derrière l’arc, qui n’ont pour l’instant pas poussé Portland à s’engager sur un nouveau bail à long terme.

Scoot Henderson Poste : Meneur

Taille : 190 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Portland Trail Blazers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,2 #113 REB 2,7 #342 PD 3,7 #96

Une concurrence renforcée à Portland

La construction de l’effectif complique également la situation de Scoot Henderson. Portland compte désormais Ja Morant, Jrue Holiday, Damian Lillard (dont le grand retour est attendu le mois prochain après une année blanche pour cause de blessure), et Shaedon Sharpe parmi ses arrières sous contrat, dans une rotation largement renforcée depuis sa sélection à la draft NBA 2023.

Aucune indication publique ne permet toutefois d’affirmer que les Trail Blazers souhaitent se séparer du meneur, mais la tendance ne semble pas pour l’instant à une prolongation dans l’Oregon alors que la date butoir du 19 octobre avance à grands pas.

Sans prolongation d’ici cette date, Henderson terminera donc son contrat rookie au terme de la saison 2026-2027. Portland pourra ensuite lui soumettre une qualifying offer afin de conserver la possibilité de s’aligner sur une éventuelle proposition extérieure lors de sa restricted free agency.

À moins d’un changement dans les prochaines semaines, la quatrième saison de Scoot Henderson dans chez les champions NBA 1977 pourrait ainsi devenir sa dernière.